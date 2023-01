O Ατζούν Ιλιτζαλί εξηγεί γιατί ακολουθεί τον Τανιμανίδη στο Instagram και όχι τον Λιανό - iefimerida.gr

Ταξίδι εξπρές στην Αθήνα έκανε ο Ατζούν Ιλιτζαλί με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα του Survivor All Star.

Λίγο πριν αναχωρήσουν με προορισμό τον Αγιο Δομίνικο οι παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης, ο παραγωγός του Survivor All Star συναντήθηκε μαζί τους για τις τελευταίες οδηγίες. Παράλληλα μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και αναφέρθηκε στις ηχηρές απουσίες από το reality επιβίωσης, άφησε αιχμές για τον Γιώργο Αγγελόπουλο και εξήγησε γιατί ακολουθεί τον Σάκη Τανιμανίδη στο Instagram και όχι τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

«Το All Star είναι έτσι, δεν μπορείς να έχεις όλους τους παίκτες, κάποιοι θα είναι μέσα, κάποιοι δεν θα είναι. Δεν μπορούν όλοι να έρθουν, κάποιοι επίσης έχουν δουλειές, κάποιοι δεν θέλουν, είναι φυσικό. Πώς μπορείς να κάνεις ένα All Star με όλους τους παίκτες; Αν με ρωτάτε το 90% είναι μαζί μας. Για εμένα το All Star δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους φέρεις όλους. Πρέπει να κάνεις ένα καλό σόου με αυτούς που θέλουν να είναι μέσα στο σόου», είπε χαρακτηριστικά ο Acun Ilicali.

Για το πλαφόν των 5.000 ευρώ, απάντησε: «Δεν μιλάω για χρήματα, δεν εμπλέκομαι με αυτό το κομμάτι. Όλοι αξίζουν παραπάνω, αλλά μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε 25 παίκτες και όλοι θα έχουν ενιαίο εισόδημα».

«Ο Τριαντάφυλλος είναι “αδερφός μου”, είναι φανταστικός διαγωνιζόμενος. Μιλάμε και στο Instagram. Δεν είναι μαζί μας αλλά τον αγαπάμε. Ο Θεός ξέρει αν θα μπει μετά στο Survivor», είπε σε άλλο σημείο ο Αντζούν Ιλιτζαλί.

Γιατί ο Ατζούν Ιλιτζαλί ακολουθεί τον Τανιμανίδη και όχι τον Λιανό στο Instagram

Για το γεγονός ότι στο Instagram ακολουθεί τον Σάκη Τανιμανίδη και όχι τον Γιώργο Λιανό τόνισε: «Θα ακολουθήσω τον Λιανό τώρα. Χρησιμοποιώ το Instagram για επαγγελματικούς λόγους, έχω 8 ανθρώπους που ασχολούνται με το Instagram μου. Έτσι ακολουθώ τους πάντες από το ψεύτικο προφίλ μου. Ο Σάκης είναι “αδερφός” μου και τον ακολουθώ παντού και ξέχασαν να ακολουθήσω τον Λιανό».

