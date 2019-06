Ο Ατζούν Ιλιτζαλί με την πιτσιρίκα νοσηλεύτρια νέα σύντροφό του [εικόνες]

View this post on Instagram

Acun Ilıcalı'nın 1 senedir Çağla Ayça Altunkaya ile aşk yaşadığı iddia edildi. Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'na benzerliği de dikkat çekti. #acunilicali #acun #seymasubasi #new #caglaaycaaltunkaya