Ο Ντουέιν Τζόνσον έβγαλε τον Black Adam από το «Shazam!» - iefimerida.gr

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Black Adam» τής DC, με τον Ντουέιν Τζόνσον, αναμένεται να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Όμως τα αρχικά σχέδια της Warner Bros ήταν ο ήρωας να εμφανιστεί νωρίτερα, το 2019, στην ταινία «Shazam!».

Η ταινία «Shazam!» είχε ξεκινήσει να αναπτύσσεται το 2014, με ένα σενάριο που περιελάμβανε ιστορίες για την προέλευση τόσο για τον βασικό χαρακτήρα όσο και για τον Black Adam. Το δίδυμο Shazam και Black Adam έχει κοινή ιστορία στα κόμικς, οπότε φάνηκε σωστό να ξεκινήσουν μαζί την εμφάνισή τους στη μεγάλη οθόνη. Στο σχέδιο αυτό διαφώνησε ο Τζόνσον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν μας ήρθε το πρώτο προσχέδιο της ταινίας, ήταν ένας συνδυασμός Black Adam και Shazam: Two origin stories in one movie», είπε πρόσφατα ο Τζόνσον στο Vanity Fair. «Τώρα, αυτός ήταν ο στόχος -επομένως δεν ήταν μια πλήρης έκπληξη. Αλλά όταν το διάβασα, κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ταινία έτσι. Θα κάναμε απίστευτο κακό στον Black Adam. Θα ήταν καλό για τον Shazam να συγκλίνουν οι δύο ιστορίες προέλευσης σε μια ταινία, αλλά όχι καλό για τον Black Adam».

Ο Τζόνσον συνέχισε: «Έκανα ένα τηλεφώνημα. Είπα "πρέπει να μοιραστώ τις σκέψεις μου. Είναι πολύ αντιδημοφιλές…", γιατί όλοι σκέφτηκαν "αυτό το σενάριο είναι υπέροχο, ας πάμε να κάνουμε αυτή την ταινία". Είπα: "Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να γίνει το Shazam!, να γίνει αυτή η ταινία μόνη της με τον δικό της ρυθμό. Και νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τον Black Adam"».

Η Warner Bros τελικά συμφώνησε και τώρα ο Τζόνσον πρωταγωνιστεί στον αυτόνομο «Black Adam». Ο Τζόνσον έχει επανειλημμένα υποσχεθεί στους θεατές του κινηματογράφου ότι η ταινία του «Black Adam» θα αλλάξει για πάντα το σύμπαν της DC στη μεγάλη οθόνη.

Το «Black Adam» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 21 Οκτωβρίου.