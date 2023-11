Η Ντόλι Πάρτον τρέλανε τους πάντες -Ανέβηκε στη σκηνή με στολή τσιρλίντερ και θεϊκό κορμί στα 77 της [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Ντόλι Πάρτον έδωσε ένα φαντασμαγορικό 6λεπτο σόου στο ημίχρονο του αγώνα των Commanders με τους Cowboys στο Ντάλας, ανήμερα των Ευχαριστιών, που ξετρέλανε τους θαυμαστές της.

Η 77χρονη θρυλική σταρ της κάντρι μουσικής άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, όταν ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μια μπλε και λευκή στολή, στα χρώματα της ομάδας των Dallas Cowboys και έκανε την τσιρλίντερ!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα λευκό σορτσάκι με ζώνη, μπλε crop top και γιλέκο με μπλε αστέρια, ενώ από μέσα φορούσε ένα ολόσωμο, διάφανο διχτυωτό καλσόν με sparkly λεπτομέρειες. Είχε τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της χτενισμένα με όγκο και λαμπερά κοσμήματα.

Η Ντόλι Πάρτον με καυτό σορτσάκι στη σκηνή /Φωτογραφία: AP Photo

Από κάτω, οι μαζορέτες φορούσαν την ίδια στολή κρατώντας τα χαρακτηριστικά pom pom τους και χορεύοντας στους ρυθμούς των τραγουδιών.

Η Ντόλι Πάρτον ντυμένη τσιρλίντερ στη σκηνή /Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ντόλι Πάρτον ξεσήκωσε το AT&T Stadium τραγουδώντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της όπως το εμβληματικό «Jolene», το οποίο φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια.

Ακολούθησε η μεγάλη της επιτυχία «9 to 5» από την ταινία, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζέιν Φόντα και τη Λίλι Τόμλιν το 1980 και κέρδισε δύο Grammy, ενώ προτάθηκε για το «Τραγούδι της Χρονιάς». Έκλεισε το σόου της με τη διασκευή των Queen «We Are the Champions» με το κοινό να την αποθεώνει.

Η Ντόλι Πάρτον ντυμένη τσιρλίντερ στη σκηνή /Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στόχος μου είναι να ενθαρρύνω όλους όσους μπορούν να κάνουν δωρεές και να στηρίξουν τους γείτονές τους που έχουν ανάγκη. Κάθε μικρή πράξη γενναιοδωρίας βοηθάει και όλοι μαζί μπορούμε να αγαπήσουμε τους γείτονές μας αυτές τις γιορτές και πέρα από αυτές» είχε αναφέρει σε δήλωσή της η σταρ τον περασμένο μήνα για τη συγκεκριμένη εμφάνιση που ήταν σε συνεργασία με τον «Salvation Army» (Στρατό της Σωτηρίας).

Φρενίτιδα για την Ντόλι Πάρτον

Όπως ήταν φυσικό, επικράτησε φρενίτιδα με την αγέραστη σταρ που διατηρεί ένα υπέροχο κορμί στα 77 της.

Η Ντόλι Πάρτον ντυμένη τσιρλίντερ στη σκηνή /Φωτογραφία: AP Photo

Τα social media πήραν «φωτιά», με τους χρήστες να την αποθεώνουν. «Ο Τζο Μπάιντεν είναι 81. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι 77. Αν πρέπει να εκλέξουμε έναν μεγάλο άνθρωπο, ας είναι η Ντόλι Πάρτον», έγραψε ένας στο X.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ντόλι Πάρτον ντυμένη τσιρλίντερ στη σκηνή /Φωτογραφία: AP Photo

Άλλοι την αποκάλεσαν «βασίλισσα», «κόλαση», «θεά», ενώ άλλοι την παρομοίασαν με την Μαντόνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντυπωσιασμένος δήλωσε και ο σχολιαστής του αγώνα του NFL, Τόνι Ρόμο, πρώην αθλητής του αμερικανικού φούτμπολ.

«Δεν είναι απίστευτη; Είναι θαυμάσια. Σε ποιον δεν αρέσει η Ντόλι Πάρτον;» είπε ο Ρόμο με το βίντεο να γίνεται viral.