Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ: Θετικός για ένα σίκουελ του «My Best Friend's Wedding» με την Τζούλια Ρόμπερτς - iefimerida.gr

Ο Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ μιλώντας στο ET στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Anyone But You», εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το ενδεχόμενο να πρωταγωνιστήσει ξανά στο πλευρό της Τζούλια Ρόμπερτς.

Ήταν το 1997 όταν οι δύο διάσημοι ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν στην ταινία «My Best Friend's Wedding» μαζί με τους Κάμερον Ντίαζ και Ρούπερτ Έβερετ σημειώνοντας παγκόσμια εισπρακτική επιτυχία με έσοδα πάνω από 295 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Κατά την διάρκεια πρόσφατης εμφάνισης της Ρόμπερτς στο «Watch What Happens Live», δήλωσε ότι θα ήθελε ένα σίκουελ της ταινίας.

Μαλρόνεϊ: «Θέλω πολύ να δουλέψω με την Τζούλια»

«Είμαι μέσα», είπε ο σταρ. «Είμαι ενθουσιασμένος που ακούω ότι η Τζούλια επιτέλους, ξέρετε, έρχεται στα λογικά της….θα ήθελα πολύ να δουλέψω μαζί της οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, του μήνα ή του χρόνου».

Στην ερώτηση πως θα ήθελε να εξελιχθεί ο ρόλος του δήλωσε ότι δεν έχει πολλές ιδέες, αλλά ότι είναι διαθέσιμος για ό, τι σκεφτούν οι σεναριογράφοι.

«Θεέ μου. Δεν ξέρω - δεν είναι αυτή η δουλειά μου», είπε γελώντας. «Αλλά αν... αν φτιάξουν μία ιστορία, είμαι εκεί σίγουρα».

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην νέα ρομαντική κομεντί «Anyone but You» μαζί με τους Σίντνεϊ Σουίνι και Γκλεν Πάουελ. Η ταινία της Sony Pictures θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 22 Δεκεμβρίου.