Ντεπ: Ρώτησαν τον σωματοφύλακά του αν έχει δει το... πέος του -Η απίστευτη απάντηση, η αντίδραση του ηθοποιού - iefimerida.gr

Στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ, ρώτησαν τον σωματοφύλακα του Τζόνι Ντεπ αν έχει δει το πέος του ηθοποιού.

Ο πρώην, σύμφωνα με τη Daily Mail, σωματοφύλακας του Τζόνι Ντεπ, Μάλκομ Κόνολι, μίλησε για την περίοδο που ο σταρ ήταν στην Αυστραλία, μαζί με την Άμπερ Χερντ, για τα γυρίσματα της ταινίας «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Άμπερ Χερντ ρώτησε τον Κόνολι, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Βιρτζίνια, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αν είδε τον Ντεπ να ουρεί στο φουαγιέ της κατοικίας τους εκείνη την εποχή.

Η ερώτηση στον σωματοφύλακα του Τζόνι Ντεπ

Ο Κόνολι επιβεβαίωσε ότι άκουσε θόρυβο μέσα στο σπίτι και ότι όταν μπήκε, είδε τον Ντεπ στο φουαγιέ μα όταν ρωτήθηκε: «Και ο κ. Ντεπ προσπαθούσε να ουρήσει στο φουαγιέ, έτσι δεν είναι;», ο Κόνολι είπε: «Όχι».

Τότε, ο Τζόνι Ντεπ γέλασε ενώ την ίδια αντίδραση είχαν κι άλλα άτομα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δικηγόρος της Χερντ όμως, συνέχισε: «Ο κ. Ντεπ έβγαλε το πέος του, έτσι δεν είναι;» πριν γίνει ένσταση από την αντίπαλη πλευρά. Από τη θέση του, ο ηθοποιός κούνησε το κεφάλι του και χαμογέλασε.

«Νομίζω ότι θα θυμόμουν να είχα δει το πέος του κ. Ντεπ», αστειεύτηκε ο Βρετανός σωματοφύλακας.

Και πάλι τότε, ο ηθοποιός αντέδρασε γελώντας σε μία προσπάθεια να κρύψει την αντίδρασή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικαστική διαμάχη Τζόνι Ντεπ-Άμπερ Χερντ

Υπενθυμίζεται πως ο Τζόνι Ντεπ μήνυσε την Άμπερ Χερντ, για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με ένα άρθρο που έγραψε το 2018 για την Washington Post, στο οποίο μιλούσε για την ενδοοικογενειακή βία που βίωσε και πώς τα κατάφερε, αν και δεν τον ανέφερε ονομαστικά στο άρθρο.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε ενώ γύριζε την ταινία «The Rum Diary» του 2011 και αργότερα παντρεύτηκαν το 2015.

Χώρισαν τον Μάιο του 2016 όταν η Χερντ ζήτησε περιοριστική εντολή για ενδοοικογενειακή βία εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι την κακοποίησε.

Από την πλευρά του, ο Τζόνι Ντεπ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και διευθέτησαν το διαζύγιό τους εξωδικαστικά τον Αύγουστο του 2016.