Ντέμι Μουρ: «Ο κύκλος της ζωής» -Η φωτογραφία με την εγγονή της ανήμερα της γιορτής της μητέρας - iefimerida.gr

Η Ντέμι Μουρ ανάρτησε την πρώτη της φωτογραφία με το εγγόνι της, με αφορμή την ημέρα της μητέρας.

Η ηθοποιός του Χόλυγουντ έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media.

Δεν εστίασε στο γεγονός ότι η ίδια είναι μητέρα, αλλά στην κόρη της, Ράμερ, η οποία έφερε πρόσφατα στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η Ντέμι Μουρ προτίμησε να αναρτήσει μια σειρά φωτογραφιών με την κόρη και την εγγονή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Ντέμι Μουρ έγραψε στη λεζάντα: «Ο κύκλος της ζωής. Ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας!».

Η Ράμερ Γκλεν Γουίλις, είναι ο πρώτος καρπός του έρωτα της Μουρ με τον Γούιλις. Γεννήθηκε το 1988 και από νωρίς εξέφρασε την επιθυμία της να ακολουθήσει τα χνάρια των γονιών της, που την υποστήριξαν στα πρώτα της βήματα. Έγινε ηθοποιός και έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο μαζί με τη μητέρα της στο «Now and then». Έχει παίξει με τον πατέρα της στο «The Whole Nine Yards» το 2000, το «Hostage» το 2005 και στο «Air Strike» το 2018.