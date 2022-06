Βαρόνη θυμάται τη σουρεαλιστική νύχτα που προσπάθησε να την... γοητεύσει ο Ντέιβιντ Μπάουι - iefimerida.gr

«Δεν έχω ξεχάσει ποτέ τον τρόπο που κινούνταν», θυμάται σήμερα η 72χρονη βαρόνη Floella Benjamin, περιγράφοντας τη σουρεαλιστική νύχτα που την φλέρταρε ο Ντέιβιντ Μπόουι.

Η βαρόνη Floella Benjamin περιέγραψε τη σουρεαλιστική νύχτα που γνωρίστηκε με τον Ντέιβιντ Μπόουι, όταν της πρόσφερε «τον κόσμο» σε ένα πάρτι, προτού τραβήξει και την προσοχή της συζύγου του Άντζι.



Η πρώην παρουσιάστρια του Play School, ισχυρίζεται ότι την παρέσυρε ο Ντέιβιντ Μπόουι «στο απόγειο της φήμης του» σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι το 1973, πριν τραβήξει το βλέμμα της Άντζι που είχε ανοιχτό γάμο με τον τραγουδιστή, σύμφωνα με τη Mirror.

Η νύχτα που την αποπλάνησε ο Ντέιβιντ Μπόουι

Γράφοντας τη νέα της αυτοβιογραφία "What Are You Doing Here?", ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής του Starman της είπε: «Θα ήθελες να έρθεις επάνω μαζί μου; Θέλω να σου προσφέρω τον κόσμο. Μπορείς να έχεις ό,τι επιθυμείς».



Η Floella πρόσθεσε ότι «αστειεύεται από τότε για τη νύχτα που απέρριψα τον Ντέιβιντ Μπόουι».

Η Βρετανίδα ηθοποιός και τηλεπαρουσιάστρια Floella Benjamin ποζάρει στην παραλία των Καννών με το μπικίνι της το 1977 / Φωτογραφία: Keystone/Getty Images

Ο σταρ πρωταγωνιστούσε τότε στην παράσταση Jesus Christ Superstar και ένας συνάδελφός του που δούλευε μαζί του κάνοντας δεύτερη φωνή, την προσκάλεσε στο πάρτι.

Ήταν στο σπίτι στo Τσέλσι που μοιραζόταν ο Ντέιβιντ Μπόουι με τη σύζυγό του Άντζι, σήμερα 72 ετών, και τον γιο τους Ντάνκαν, σήμερα 51 ετών.



Άλλοι καλεσμένοι στη γιορτή, όπου η Floella είπε ότι ένιωσε σαν "Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων", ήταν ο Μικ Τζάγκερ, ο Κατ Στίβενς και ο Μαρκ Μπόλαν.

Ο David Bowie με τη σύζυγό του Angie Bowie στο Λονδίνο το 1974 / Φωτογραφία:Getty Images

«Όταν ο Ντέιβιντ Μπόουι μπήκε στην αίθουσα, λεπτός και χαρισματικός, τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του. Ήρθε κατευθείαν σε μένα και υποκλίθηκε. "Μπορώ να έχω αυτό το χορό;" είπε», αναφέρει η Floella στο βιβλίο της.



Μάλιστα, όπως γράφει, έμεινε έκπληκτη που ο Μπόουι την οδήγησε στην πίστα, παραδεχόμενη ότι, αν και δεν θυμάται το τραγούδι, ξέρει ότι ήταν αργό και ότι την κράτησε κοντά του. «Δεν έχω ξεχάσει ποτέ τον τρόπο που κουνιόταν», λέει χαρακτηρισικά η ίδια.

Η πρώην παρουσιάστρια της παιδικής τηλεόρασης Floella συνέχισε να εξηγεί πώς η βραδιά της πήρε απροσδόκητη τροπή όταν η σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, Άντζι, τη συμπάθησε.



Η βαρόνη Floella Benjamin μιλάει κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων του Εθνικού Μνημείου Windrush στο σταθμό Waterloo στο Λονδίνο, Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 / Φωτογραφία: John Sibley/Pool Photo μέσω AP

Η Floella έγραψε πώς η Άντζι την είδε να «περιπλανιέται στο δωμάτιο» πριν ανακοινώσει το εξής: «Λοιπόν, τώρα είδα το πρωτοχρονιάτικο δώρο μου!», με τη Floella να λέει ότι ένιωσε «ευάλωτη», ενώ δήλωσε ότι η κατάσταση «δεν ήταν κάτι που απολάμβανε».

Ο Ντέιβιντ Μπόουι και η Άντζι είχαν έναν ανοιχτό γάμο πριν το διαζύγιό τους το 1980. Η Floella πάλι είναι πλέον παντρεμένη με τον σύζυγό της Keith Taylor.

Ο Ντέιβιντ Μπόουι πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2016 στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, από καρκίνο του ήπατος.