Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποκαλύπτει τη στιγμή που τον έκανε παγκόσμιο σταρ [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ήταν η πρώτη φορά που ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, έδειξε στον κόσμο πώς να «το κάνει όπως ο Μπέκαμ» και άλλαξε για πάντα την πορεία του ποδοσφαίρου και της κουλτούρας των διασημοτήτων.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Γουίμπλεντον το 1996, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ. Ένα νέο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Fever Pitch: The Rise Of The Premier League», δείχνει πώς μια γενιά παικτών, από τους οποίους ο Ντέιβιντ Μπέκαμε έγινε ο πιο διάσημος, έγιναν σούπερ σταρ στη δεκαετία του '90.

Ο παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστής, επιμένει ότι δεν είχε ιδέα ότι ήταν η καθοριστική στιγμή της καριέρας του, εν μέρει επειδή ο τότε 21χρονος έπαιζε σε παιχνίδια χαμηλού προφίλ για χρόνια. Αλλά ο διάσημος προπονητής Άλεξ Φέργκιουσον, το γνώριζε αμέσως.

«Ήταν ενστικτωδώς κάτι που ήξερα ότι το είχα κάνει πολλές φορές ως παίκτης ομάδας νέων. Θυμάμαι ότι πήγαινε πολύ αριστερά και μετά ξαφνικά άρχισε να πηγαίνει και σκέφτηκα: “Αυτό είναι μια ευκαιρία!”», ανέφερε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Στη συνέχεια, το αφεντικό μου είπε: “Μπες στο λεωφορείο, μην μιλάς στα ΜΜΕ”. Αυτός ήταν ο τρόπος του να με προστατεύσει, γιατί πιθανότατα ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί μετά από ένα τέτοιο γκολ. Δεν νομίζω ότι τίποτα σε προετοιμάζει για την προσοχή των ΜΜΕ σε τόσο μικρή ηλικία και νομίζω ότι για μερικούς ανθρώπους ήταν πάρα πολύ».

Μάλιστα, ανέβασε και ο ίδιος στιγμιότυπο με αυτή την καταπληκτική φάση, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «25 χρόνια μετά … ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι εδώ ξεκίνησαν όλα. Τη στιγμή που εκείνη η μπάλα χτύπησε στα δίχτυα η ζωή μου άλλαξε για πάντα».

Το ντοκιμαντέρ του BBC2 εξετάζει τη δημιουργία της Πρέμιερ Λιγκ το 1992, μια κίνηση που μετέτρεψε τους παίκτες σε εκατομμυριούχους και διασημότητες φαινομενικά μέσα σε μια νύχτα.

Αλλά στα μέσα της δεκαετίας του '90, πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές, που βρέθηκαν να παντρεύονται σταρ της ποπ, κυριεύτηκαν από τις παγίδες της φήμης και του πλούτου.

Η περίπτωση του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ήταν η τυπική περίπτωση μεταγραφών νεαρών παικτών, των οποίων η καριέρα σημείωνε άνοδο χάρη στην άνθηση της Premier League. Αφού υπέγραψε στη Νεανική Ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 1991, ήταν ένας από μια ομάδα νέων παικτών, συμπεριλαμβανομένων των Γκάρι Νέβιλ και Ράιαν Γκιγκς, οι οποίοι προκάλεσαν αίσθηση στο σύλλογο.

«Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να παίζουμε για την ομάδα Νέων καταλάβαμε ότι είχαμε κάτι ξεχωριστό. Αντιμετωπίζαμε ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Έβερτον και δεν τις κερδίσαμε μόνο 1 ή 2-0, τις νικήσαμε με 7-2 και κερδίσαμε εύκολα αυτά τα παιχνίδια. Είχαμε όλοι καταγωγή από την εργατική τάξη και όταν ήμασταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνωρίζαμε ότι είχαμε μία ευκαιρία. Αυτό δεν επρόκειτο να ξαναγίνει».

Μετά την ένταξη του Μπέκαμ στη βασική ομάδα το 1995, η ομάδα κατέκτησε έξι φορές τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ, δύο φορές το FA Cup και το UEFA Champions League το 1999. Στη συνέχεια, έγινε το απόλυτο παράδειγμα ενός σούπερ σταρ ποδοσφαιριστή όταν ξεκίνησε να βγαίνει με το Spice Girl, Βικτόρια Άνταμς, η οποία αργότερα έγινε σύζυγός του.

«Όπου πηγαίναμε ήταν έτοιμο ένα κύμα φωτογράφων. Η παγκόσμια φήμη των Spice Girls και η επιτυχία τους ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί».

Ο γάμος του με τη Posh Spice το 1999 δεν τον ευλόγησε μόνο με μια οικογένεια τεσσάρων παιδιών, αλλά του έδωσε και την ευκαιρία να κερδίσει πολλά χρήματα και εκτός γηπέδου. Ως μέλος ενός χρυσού ζευγαριού, βρέθηκε με διαφημιστικές προσφορές για διάφορες εταιρείες, ενώ η εντυπωσιακή του εμφάνιση, τον οδήγησε να ποζάρει ως μοντέλο σε εξώφυλλα πασίγνωστων περιοδικών.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, το ζεύγος Μπέκαμ μαγνητίζει τα βλέμματα όπου και να πάει / Φωτογραφία: AP /Evan Agostini

Κάποιες φωτογραφίσεις τις θυμάται πιο έντονα από τις άλλες, και στο ντοκιμαντέρ δείχνει μία σελίδα του GQ όπου εμφανίζεται γυμνόστηθος, ποζάροντας σαν τον Ιησού Χριστό, μπροστά από τον σταυρό της σημαίας της Αγγλίας.

Όπως δήλωσε, απολάμβανε τις συνεργασίες του και το να είναι μέρος τεράστιων brand. Ωστόσο, όπως παραδέχεται «υπάρχουν κάποια εξώφυλλα που κοιτάζω τώρα και σκέφτομαι “τι σκεφτόμουν τότε;”. Αλλά προφανώς ήταν μέρος της ζωής μου τότε».

Έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2003 - κυρίως λόγω μιας θυελλώδους σχέσης με τον Άλεξ Φέργκιουσον. Μέχρι τότε είχε 265 συμμετοχές στην Πρέμιερ Λιγκ και σημείωσε 61 γκολ.

Αλλά η φήμη του συνέχισε να ανεβαίνει την πρώτη δεκαετία του 2000, με την ιδιαίτερη ικανότητά του να απαθανατίζεται στη ρομαντική κομεντί του 2002 με θέμα το ποδόσφαιρο, «Bend It Like Beckham» («Κάν' το όπως ο Μπέκαμ»), με πρωταγωνίστρια την Κίρα Νάιτλι.

Το στυλ του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χάρη στο στυλ του, έγινε σύμβολο του «μετροσέξουαλ». Είχα πάθος για τα σαρόνγκ, για τα βερνίκια νυχιών και μερικές φορές, σύμφωνα με τη Βικτώρια, τα εσώρουχα της γυναίκας του.

Ο «Μπεκς» φέρεται να αξίζει τώρα 329 εκατομμύρια λίρες, εν μέρει ως αποτέλεσμα των διαφημίσεων για τα πάντα, από εσώρουχα Armani και προϊόντα Adidas έως ουίσκι Haig Club και ρολόγια Breitling.

Το φαινόμενο Μπέκαμ δεν αποτέλεσε έκπληξη για τον Γκάρι Νέβιλ, ο οποίος γνώριζε τον Ντέιβιντ για χρόνια. Επιμένει ότι ήταν γεννημένος να γίνει σούπερ σταρ. «Ο Ντέιβιντ ήθελε να γίνει σταρ, το πιστεύω ειλικρινά – ήταν γραφτό να γίνει σταρ», είπε χαρακτηριστικά ο Νέβιλ.

Οι Μπέκαμ έγιναν επίσης πρότυπα για τόσους πολλούς συνομηλίκους τους, όπως λέει στο ντοκιμαντέρ ο ειδικός του Sky Sports, Τζέιμι Ρέντκναπ. Το 1998 ο παίκτης της Λίβερπουλ παντρεύτηκε τη Λουίζ Νέρντινγκ, η οποία ήταν στο γυναικείο συγκρότημα Eternal. Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, αλλά χώρισαν το 2017.

«Ο Μπέκαμ είχε αρχίσει να βγαίνει στο προσκήνιο με μια φίλη ποπ σταρ, είχα κι εγώ μια φίλη ποπ σταρ. Αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που σε έκριναν και να αναρωτιούνται: «Τι είναι πιο σημαντικό, το ποδόσφαιρο ή η showbiz; Τι θέλεις να γίνεις περισσότερο;”», είπε ο Ρέντκναπ.

Τη θεωρία του γι' αυτό μοιράστηκε ο Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος είπε για τον Μπέκαμ το 2007: «Δεν ήταν ποτέ πρόβλημα μέχρι να παντρευτεί. Ο γάμος σε εκείνο τον τομέα της ψυχαγωγίας ήταν ένα δύσκολο πράγμα - από εκείνη τη στιγμή, η ζωή του δεν θα ήταν ποτέ η ίδια. Είναι τόσο μεγάλη διασημότητα, το ποδόσφαιρο είναι μόνο ένα μικρό μέρος».



Οι τεράστιοι μισθοί των κορυφαίων ποδοσφαιριστών σήμαιναν ότι θα μπορούσαν να ζήσουν τις πιο ηδονιστικές φαντασιώσεις τους. Όταν ξεκίνησε η Premier League το 1992, οι παίκτες κέρδιζαν περίπου 1.700 λίρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, αλλά μέχρι το τέλος της δεκαετίας ήταν πάνω από 11.000 λίρες.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ το 1999 με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Φωτογραφία: AP Photo/Alex Trovati

Ο πρώην παίκτης της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, Λες Φέρντιναντ δήλωσε: «Με την εισαγωγή της Πρέμιερ Λιγκ, οι ποδοσφαιριστές έγιναν ροκ σταρ μέσα σε μια νύχτα. Ό,τι ήταν οι ροκ σταρ, έγιναν ποδοσφαιριστές - και οι περισσότεροι από εμάς προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον τρόπο ζωής».

Αλλά λέει ότι υπήρχαν πολλοί νέοι άνδρες που πάλεψαν με τις πιέσεις όλου αυτού και την επακόλουθη φήμη του, στρεφόμενοι στα τυχερά παιχνίδια, το σεξ και τα ναρκωτικά.

«Τώρα μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας, αλλά το 1995 ή το 1996, επειδή είσαι ποδοσφαιριστής, θεωρείται ότι πρέπει να τα καταφέρεις», πρόσθεσε ο Φέρντιναντ.

Ο αρχηγός της Άρσεναλ, Τόνι Άνταμς, ανέπτυξε εθισμό στο αλκοόλ που τον οδήγησε να καταδικαστεί σε τέσσερις μήνες φυλάκιση για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 1990. Και ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Νιουκάστλ, Κιθ Γκίλεσπι, ανέπτυξε εθισμό στα τυχερά παιχνίδια.

Άλλοι ανέπτυξαν διογκωμένα «εγώ», μεταξύ των οποίων ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ Ντέιβιντ Τζέιμς, του οποίου η καλή εμφάνιση τον έκανε να ποζάρει ως μοντέλο για τον Αρμάνι και αρκετά αντρικά περιοδικά.

Παρά το ριψοκίνδυνο του πράγματος, σε πολλούς παίκτες άρεσε όλο αυτό και οι ευκαιρίες που έφερε. «Κοιτάζω πίσω στην εποχή μου στην Πρέμιερ Λιγκ και ξέρω ότι αυτή ήταν η στιγμή που με έκανε αυτό που είμαι», παραδέχεται ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

