notos-Ζήσε μια πολύχρωμη fashion εμπειρία μέσα από τις ανοιξιάτικες βιτρίνες - iefimerida.gr

Τα notos υποδέχονται την άνοιξη με νέες εντυπωσιακές βιτρίνες και νέα fashion brands και συλλογές.

Η φετινή διακόσμηση των βιτρινών είναι εμπνευσμένη από τα έντονα χρώματα που κυριαρχούν φέτος στις τάσεις της μόδας σε συνδυασμό με την Άνοιξη. Οι κούκλες των βιτρινών των πολυκαταστημάτων ντύθηκαν με δημιουργίες των νέων fashion αφίξεων άνοιξη – καλοκαίρι ’23, ενώ τα κεφάλια τους διακοσμήθηκαν με μεγάλα εντυπωσιακά καπέλα γεμάτα λουλούδια, αντανακλώντας την νέα σεζόν.Το χρώμα κυριαρχεί σαν στοιχείο και δίνει έμπνευση και ζωντάνια, ενώ τα καπέλα με τα πολύχρωμα λουλούδια είναι τα στοιχεία που μας οδηγούν σε ένα ανθισμένο ανοιξιάτικο τοπίο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα notos μας καλούν να ανακαλύψουμε τον απόλυτο ανοιξιάτικο οδηγό μόδας, εντάσσοντας κορυφαία fashion brands στα πολυκαταστήματα και στο notos.gr, προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο elegance και comfort σε κάθε εμφάνιση. To brand Self Portrait, ως new fashion arrival παρουσιάζει μια εξαιρετική σειρά από θηλυκά φορέματα και fashion statement pieces. Το νέο fashion arrival, Just Cavalli, με τις δημιουργίες του αναδεικνύει το αισθησιακό και θορυβώδες πνέυμα του. Το πολυκατάστημα notos Θεσσαλονίκης υποδέχεται το brand Kooreloo, μία ξεχωριστή μάρκα με χειροποιήτες τσάντες και αξεσουάρ που συνδυάζει την ιδιότυπη μοντέρνα προσωπικότητα της δημιουργού με τοπικά υλικά, παραδοσιακή ύφανση και πολυτελή, μοναδικά υφάσματα και δέρματα. Επιπλέον, τα notos υποδέχονται το brand FURLA, ένα ιταλικό brand με εκλεπτυσμένη κομψότητα και πολύχρωμη πρωτοτυπία που δραστηριοποιείται στις τσάντες και τα αξεσουάρ. Ταυτόχρονα η Άνοιξη βρίσκει τα πολυκαταστήματα notos με νέες συλλογές από BCBGMAXAZRIA, Versace Jeans, Gant, Lacoste, DKNY, IRO, HUGO, Boggi Milano, Ba&Sh, Twinset, Kocca, Patrizia Pepe, Ted Baker, Michael Kors, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld και πολλά ακόμα.

Τα νέα brands και τα ανανεωμένα fashion collections με ανοιξιάτικα σχέδια και χρώματα σας περιμένουν στα πολυκαταστήματα notos σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα και στο notos.gr.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθήστε τα πολυκαταστήματα notos σε Instagram, Facebook, YouTube & TikTok.