Η Νόνη Δούνια στέλνει το δικό της μήνυμα για τη χρήση μάσκας από τους μαθητές: Είναι καταπιεστικό, αλλά προέχει η υγεία τους

Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει πολύς λόγος για την χρήση της μάσκας από τους μαθητές στο σχολείο. Ως μητέρα δύο παιδιών, καταλαβαίνω την "καταπίεση" που μπορεί να νιώθουν οι μαθητές, όπως άλλωστε και εμείς, φορώντας επί ώρες μια μάσκα. Εκείνο, όμως, που προέχει τώρα δεν είναι η ευκολία αλλά η υγεία τους. Και για την προάσπιση της υγείας ακούμε μονο τους ειδικούς. Θέλω τα παιδιά μου, όπως κι όλα τα παιδιά, να είναι υγιή, να μην νοσήσουν από αυτόν τον επικίνδυνο ιο.Για αυτό, για να παραμείνουν ασφαλή, θα πρέπει προσωρινά να συμβιβαστούν με αυτόν τον περιορισμό, μέχρι ο κίνδυνος να εκλείψει και να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας προ covid 19. Υπομονή και θα περάσει και αυτό! #μένουμευγιείς#φοράμεμάσκακαιστοσχολείο#κρατάμε_αποστάσεις #socialdistancing #stayhealthy