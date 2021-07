Αύριο κυκλοφορεί ξανά το Nitro ο Κωστόπουλος -Αυτό είναι το πρώτο του εξώφυλλο [εικόνα] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Αύριο κυκλοφορεί το νέο «Nitro» του Πέτρου Κωστόπουλου, ο οποίος επιστρέφει στον χώρο των media.

Το «Nitro» επανακυκλοφορεί ύστερα από 10 χρόνια, όχι ακριβώς όπως το ξέραμε, αλλά υπό μια νέα μορφή.

Οπως είχε αποκαλύψει ο Πέτρος Κωστόπουλος μιλώντας στο iefimerida, το «Nitro» θα κυκλοφορεί στην επανέκδοσή του ως ένα τριμηνιαίο «coffee table magazine».

Τα αποκαλυπτήρια του εξωφύλλου έκανε νωρίτερα ο ίδιος ο Πέτρος Κωστόπουλος, μέσω Instagram. «Nitro, part 2. Never in the right order. Τριμηνιαίο coffee table magazine. 7/7/2021. Εξώφυλλο @caroline_rovithi», έγραψε στη λεζάντα.

Στο εξώφυλλο του νέου «Nitro» πρωταγωνιστεί ένα... σύγχρονο τσαρούχι, με τη λεζάντα «We can do it».

Μιλώντας ο Πέτρος Κωστόπουλος πριν από λίγο καιρό στο iefimerida για τη νέα του αυτή εκδοτική προσπάθεια, είχε πει:

«Πιστεύω ότι τα περιοδικά πέθαναν. Θα μου πεις "τρελός είσαι, πού πας, στο νεκροταφείο;". Δεν είμαι τρελός. Τα περιοδικά πέθαναν (και δεν μιλάω για αυτά που βγαίνουν με τις εφημερίδες, όπου υπάρχουν μερικές πολύ καλές εκδόσεις, μιλάω για τα περιοδικά στα περίπτερα), ζήτω τα coffee-table magazines! Δεν κομίζω γλαύκα στην Αθήνα, είναι μια παγκόσμια τάση. Τα coffee-table magazines είναι περιοδικά υψηλής αισθητικής, με ακριβό χαρτί, που δεν βγαίνουν κάθε μήνα, γιατί δεν μπορεί να γίνει τέτοια παραγωγή κάθε μήνα, και έχουν πάρει τη θέση των κανονικών περιοδικών που σε όλο τον κόσμο πέφτει.

​»Τώρα επιστρέφω με coffee-table magazine. Δηλαδή ένα πράγμα που θα είναι μεγάλο, με ακριβό εξώφυλλο σαν τις επετειακές εκδόσεις που κάναμε κάποτε, θα έχει υπέροχες φωτογραφίες, γιατί συνεργάζομαι με τους καλύτερους φωτογράφους στην Ελλάδα, και τα κείμενα θα τα γράφουν πολύ καλοί γραφιάδες, ένα είδος που έχει εκλείψει γιατί τα πιο πολλά περιοδικά δεν είχαν πλέον τα μέσα για να τους πληρώσουν. Το νέο Nitro θα είναι ένα κοσμοπολίτικο περιοδικό και δεν φοβάμαι καθόλου τη σωστή έννοια του όρου» λέει, και προσθέτει: «Τα πιο πολλά site δημοσιεύουν κείμενα διακοσίων λέξεων δίπλα σε φωτογραφίες. Σπάνια βλέπεις σε μερικά site, όπως βλέπω στο iefimerida και μερικά άλλα, όπου υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν πιο μεγάλα κείμενα. Θα κάνω λοιπόν και ένα site που δεν θα είναι ειδησεογραφικό, θα έχει κυρίως σχόλιο πάνω στην είδηση, που μπορεί να είναι από μια δήλωση του Τσίπρα μέχρι το Survivor. Αλλά χωρίς κουτσομπολιό. Δηλαδή μια άλλη ματιά, που αποκωδικοποιεί τα φαινόμενα που συμβαίνουν τριγύρω».



