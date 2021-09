Νίκος Μπάρτζης: Αποκαλύπτει ποιες είναι οι σχέσεις του με τον James Καφετζή και την Αννα Μαρία Βέλη μετά το Survivor [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Καλεσμένος στo «Open Weekend» βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Νίκος Μπάρτζης και δυόμιση περίπου μήνες μετά το τέλος του Survivor 4 αποκάλυψε τις σχέσεις που διατηρεί με τον James Καφετζή και την Αννα Μαρία Βέλλη.

Οι τρεις τους είχαν έρθει ιδιαίτερα κοντά κατά το διάστημα παραμονής τους στο Survivor 4 και ενώθηκαν με μια δυνατή φιλία, ωστόσο όπως αποκάλυψε ο Νίκος Μπάρτζης πλέον δε μιλάει πλέον τόσο συχνά με τον James, καθώς τους χωρίζει μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Παράλληλα ανέφερε πως η ταξιδιωτική εκπομπή που συζητούσαν οι τρεις τους ναυάγησε.

«Είναι καλοκαίρι και ο καθένας έχει τις δουλειές του. Περισσότερο συναντιέμαι με την Άννα Μαρία, λόγω ότι είμαστε δίπλα. O James είναι στη Ρόδο, δε μιλάμε τόσο πολύ. Μιλάμε λίγο στο τηλέφωνο. Μέχρι εκεί. Τώρα τον χειμώνα λογικά θα ξαναενωθούμε. Είδα ότι ο James θα είναι και στο Just the 2 of us. Εγώ σαν Νίκος δε θα ξαναέμπαινα αμέσως σε ριάλιτι. Εμένα δε μου έκαναν αντίστοιχη πρόταση. Το ταξιδιωτικό από όσο ξέρω ναυάγησε. Μείναμε στα ραντεβού» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μπάρτζης.

Ο Νίκος Μπάρτζης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή OPEN Weekend και μίλησε για τον Τζέιμς Καφετζή και την Αννα Μαρία Βέλλη:

