Νίκος Μουτσινάς: Κάνει διακοπές με διάσημους φίλους του στην Πελοπόννησο -Η πόζα και ο χορός με την Μακρυπούλια [εικόνες & βίντεο]

View this post on Instagram

Κι άμα δεν πάνε καλά και οι φίλοι σου και ο ήλιος σου κατέβει στην σωστή θέση,είναι μονόδρομος. Θα το κανεις το κλιπακι😉#μοντελαιφ #κανειςκαλα #friends @zeta_makripoulia_official @matinanikolaou @gdaskalos @elisavet_konstantinidou_ 💜