Ο Νίκος Μουτσινάς ανέβασε το πιο all star βίντεο: 30 σελέμπριτις τραγουδούν το Imagine

Χαίρομαι πολύ που καταφέραμε, ενώ είμαστε ο καθένας στο σπίτι του, να γίνουμε μια παρεα και να τραγουδήσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Σας ευχαριστώ και σας αγαπω όλους που πήρατε μερος! Είμαστε όλοι ένα! ❤️🙏🏻 _________________________________________ @mairiboo @ellikokkinou @mariampekatwrou @natalia_germanou @athinao1konomakou @pavlina__voulgaraki @iviadamou_ @mariasolomou_official @elzouganeli @sissychristidou @foureira @officialaslanidoumelina @d_ougarezos @dorettapapadimitriou_official @evridiki_valavani @costavasaloshd @toniasotiropoulou @krateroskatsoulis @katerinakaravatou @eugeniasamara @thodorismarantinis_official @grigorisarnaoutoglou.official @raniathraskia @georgiou82 @kaitigarbi @roula.revi @apostolis_totsikas_official @natasatheodoridou @matinanikolaou