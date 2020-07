Νίκος Κούρκουλος: Σε σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με την πρώτη του σύζυγο, τον Αλκη και τη Μελίτα

View this post on Instagram

Ο Νίκος Κούρκουλος με την πρώτη του σύζυγο Μελίτα Κουτσογιάννη και τα δύο τους παιδιά Άλκη και Μελίτα σε όμορφες οικογενειακές στιγμές στο σπίτι τους τέλη της δεκαετίας του '60. Την περίοδο αυτή ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του με τις ταινίες να εκτοξεύουν το άστρο του στην κορυφή και να τον καθιερώνουν στο απόλυτο κιν/φικο είδωλο. Με την επιστροφή του από την Αμερική όπου αποθεώνεται στην σκηνή του Μπρόντγουει στο πλάι της Μελίνας με το "Ίλια Ντάρλινγκ", πιο ώριμος καλλιτεχνικά από ποτέ συγκροτεί δικό του θίασο με παραστάσεις υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων. Την σύζυγο του θα την γνωρίσει το '64 στα παρασκήνια του θεάτρου Κοτοπούλη- Rex όταν ως θαυμάστρια θα τον συγχαρεί για την εξαιρετική του ερμηνεία στην "Γειτονιά των αγγέλων" δίπλα στην αξέχαστη Τζένη Καρέζη. Η γνωριμία θα εξελιχθεί σύντομα σε ένα μεγάλο και δυνατό έρωτα που θα επισφραγισθεί δύο χρόνια μετά στα γυρίσματα της ταινίας "Το χώμα βάφτηκε κόκκινο" σε γάμο και δύο υπέροχα παιδιά. Η Μελίτα ένα ευγενικό, σεμνό και καλλιεργημένο πλάσμα θα σταθεί στο πλάι του με τρόπο υποδειγματικό, αποτελώντας γι αυτόν την σύντροφο, την φίλη, την σύμβουλο, εκτελώντας και χρέη βοηθού σκηνοθέτη στην καλλιτεχνική του διαδρομή. Είναι δίπλα του και όταν το '74 αποφασίζει να αγοράσει ένα παλιό σινεμά στην Κυψέλη και να τον μετατρέψει στο γνωστό μέχρι σήμερα θέατρο "Κάππα" όπου θα στεγάσει τα θεατρικά του όνειρα ανεβάζοντας σημαντικά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου. Το όνομα του θεάτρου θα το εμπνευστεί από τους δύο ήρωες με το ίδιο όνομα "Κ" του αγαπημένου του συγγραφέα Φραντς Κάφκα στα έργα του "Πύργος" και "Δίκη" που ανεβάζει το '64 και '71αντίστοιχα με μεγάλη επιτυχία. Ένας καλλιτέχνης με πάθος που κατάφερε να σφραγίσει τον ελληνικό κιν/φο με την παρουσία του κινούμενος ταυτόχρονα θεατρικά χωρίς εκπτώσεις σε ένα δύσκολο και απαιτητικό ρεπερτόριο. Όταν στα μέσα του '80 και μετά από είκοσι χρόνια κοινής πορείας το ζευγάρι θα τραβήξει χωριστούς δρόμους, τα συναισθήματα σεβασμού, αγάπης και αμοιβαίας εκτίμησης θα παραμείνουν το ίδιο δυνατά, με την Μελίτα να αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ζωή του.#greekactors#greekcinema#greektheater#vintagegreece#vintagemovies#greeklegends