Νίκος Γαλανός: Ο αιώνιος ζεν πρεμιέ -Ο Νίκος Σουπιωνάς που έγινε ο ωραίος του ελληνικού σινεμά [εικόνες]

Η Νόνικα Γαληνέα με τον Νίκο Γαλανό στην ταινία "Η Λεωφόρος του Μίσους" (1968) #nonikagalinea #νονικαγαληνεα #granddame #nikosgalanos #νικοςγαλανος #greekactor #ellinikitainia #greekmovie #h_leoforos_tou_misous #ellinikoskinimatografos #greekcinema