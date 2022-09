Νικολέτα Κοτσαηλίδου, ποια είναι η αστυνομικός στο «Κάνε ότι κοιμάσαι» -Η άγνωστη ζωή της - iefimerida.gr

Ποια είναι η Νικολέτα Κοτσαηλίδου, η ηθοποιός που υποδύεται την αστυνομικό στη δημοφιλή σειρά της ΕΡΤ, «Κάνε ότι κοιμάσαι».

Τα χρόνια που έπαιζε μπάσκετ, η απόφαση να αλλάξει τη ζωή της και τα δύο της αγαπημένα πρόσωπα που παίζουν μαζί στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ.

Από τo πρώτο διπλό επεισόδιο η σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι» κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των τηλεθεατών. Το ίδιο κιόλας βράδυ έγινε trend στους φανατικούς του Twitter, και την επόμενη ημέρα η κρατική τηλεόραση, όπου προβάλλεται η σειρά κάθε Δευτέρα στις 22.00, είδε διψήφια νούμερα στους πίνακες τηλεθέασης. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και την περασμένη εβδομάδα που είδαμε νέο επεισόδιο, με το κοινό να αυξάνεται.

Ένα σύγχρονο σενάριο με μεταφυσικά στοιχεία, η κινηματογραφική σκηνοθεσία, ο Σπύρος Παπαδόπουλος που μετά από πολλά χρόνια επέστρεψε στη σειρά -και η αλήθεια είναι πως υπήρχε μια προσμονή για το comeback του-, αλλά και οι υπόλοιποι συντελεστές, μεταξύ άλλων η Έμιλυ Κολιανδρή, η Μαρίνα Ασλάνογλου και η Νικολέτα Κοτσαηλίδου, είναι τα συστατικά επιτυχίας της σειράς που μπήκε από τις πρώτες στη μάχη της τηλεθέασης.

Ποια είναι η αστυνομικός της σειράς «Κάνε ότι κοιμάσαι»

Από τους ρόλους που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού στο «Κάνε ότι κοιμάσαι» είναι η «ασυνήθιστη» αστυνομικός την οποία υποδύεται με «φυσικότητα» η Νικολέτα Κοτσαηλίδου.

Την είχα συναντήσει τον Ιούνιο του 2018, μια χρονιά με πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, και θυμάμαι ξεκινούσε πρόβες για την παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια», η οποία θα ανέβαινε το φθινόπωρο του ίδιου έτους από την ομάδα Cartel του Βασίλη Μπισμπίκη. Η απήχηση που είχε η παράσταση ήταν τόσο μεγάλη, που σε σύντομο χρονικό διάστημα είχε γίνει talk of the town και, φυσικά, ήταν sold out.

Η ίδια ήταν κάπως διστακτική, αποφεύγοντας τις πολλές συνεντεύξεις, μιας και όλοι τότε εστίαζαν στην προσωπική της ζωή, καθώς διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Τελικά, η συνέντευξη έγινε για το περιοδικό «People», αφήνοντας με να γνωρίσω καλύτερα το «αγοροκόριτσο» που λάτρευε να παίζει στις αλάνες της Θεσσαλονίκης, ήθελε να γίνει μεταφράστρια και με έκανε να γελάσω με την απρόβλεπτη γνωριμία που είχε με τον μπασκετμπολίστα Peja Stojakovic.

Το παιδικά χρόνια στις αλάνες παίζοντας μπάσκετ και η επίσκεψη στον Stojacovic στο νοσοκομείο

Το ψηλόλιγνο κορίτσι με τα εκφραστικά καστανά μάτια τριγυρνούσε με τις φόρμες στις αλάνες της Θεσσαλονίκης. Από την τετάρτη δημοτικού μέχρι την τελευταία τάξη του λυκείου έπαιζε μπάσκετ στο Μακεδονικό Θεσσαλονίκης.

Ένα από τα όνειρά της στα χρόνια του γυμνασίου ήταν να ιδρύσει το γυναικείο NBA, αλλά μόλις έμαθε ότι υπάρχει πλάνταξε στο κλάμα. Η ίδια θα μου πει για τα παιδιά της χρόνια στη Θεσσαλονίκη: «Έχω μεγαλώσει στις αλάνες παίζοντας μπάσκετ με αγόρια. Οι μνήμες που έχω είναι να φοράω τα αθλητικά μου, να πιάνω τα μαλλιά μου κοτσίδα και να κρατάω την μπάλα. Μπορώ να σου πω με σιγουριά πως δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το καλό ντύσιμο, το μακιγιάζ και το κομμωτήριο. Παραμένω αγοροκόριτσο».

Οπαδός του Άρη, η Νικολέτα Κοτσαηλίδου «αλλαξοπίστησε» όταν ο Peja Stojakovic εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ. «Ήμουν φανατική θαυμάστριά του, γι' αυτό άλλαξα ομάδα. Ήμουν 16 ετών όταν με μια συμπαίκτριά μου μάθαμε πως βρισκόταν στο νοσοκομείο, καθώς θα έκανε κάποια χειρουργική επέμβαση. Πήραμε, λοιπόν, μια ανθοδέσμη και πήγαμε να τον δούμε στο δωμάτιό του. Έχω φυλάξει ακόμα τη φωτογραφία όπου κρατάει την ανθοδέσμη μας! Εκείνη την ημέρα μείναμε δύο ώρες μαζί του μιλώντας για μπάσκετ. Ήταν πολύ ευγενικός. Όχι μόνο δεν μας έδιωξε, αλλά μας ευχαρίστησε για την επίσκεψή μας. Όταν έφυγε για το NBA, τελείωσε η "φιλία" μου με τον ΠΑΟΚ» θα μου πει η ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη, ενώ μου είχε τονίσει πως μέχρι να ξεκινήσει η φοίτησή της στη δραματική σχολή δεν έχανε αγώνα.

Νικολέττα Κοτσαηλίδου: «Η ζωή μου άλλαξε μέσα σε μία βδομάδα»

Η Νικολέτα Κοτσαηλίδου ήθελε από μικρή να ασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά δεν το έλεγε σε κανέναν - μονάχα σε ελάχιστους φίλους είχε εκφράσει την επιθυμία να παίζει στο θέατρο. Από την άλλη, η συμβουλή του μπαμπά της ήταν να κάνει πρώτα άλλες σπουδές, και αν εξακολουθούσε να θέλει να γίνει ηθοποιός, θα το ξανασυζητούσαν. Θα μου πει: «Για μένα το θέατρο ήταν ένα όνειρο και πίστευα πως ποτέ δεν θα μπορώ να το αγγίξω - μάλιστα, είχα συμφιλιωθεί με την ιδέα».

Αρχικά ήθελε να σπουδάσει στο Τμήμα Διερμηνέων και Μεταφραστών και από τα μαθητικά της χρόνια καταπιανόταν με μεταφράσεις, είτε επαγγελματικά είτε για να προετοιμαστεί για τη σχολή της. Τελικά, δεν κατάφερε να περάσει στη συγκεκριμένη σχολή, αλλά να μπει στη Πληροφορική.

Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με το θέατρο έχει καταφέρει να κάνει μεταφράσεις σε θεατρικά κείμενα - έχει συνεργαστεί τόσο με τον Σπύρο Παπαδόπουλο όσο και με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου ως βοηθός της στην απόδοση της «Μαντάμ Σουσού». Σπούδασε Πληροφορική στις Σέρρες και στη συνέχεια επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να δουλέψει, ενώ μια φίλη της την παρότρυνε να δώσει εξετάσεις στο Εθνικό. «Σκέφτηκα πως είχα μια τελευταία ευκαιρία για να το προσπαθήσω, να μη μου μείνει απωθημένο» θα μου εξομολογηθεί σε εκείνη τη συνάντησή μας.

Η ίδια κατάφερε να περάσει στο Εθνικό και έπρεπε μέσα σε μία μόλις εβδομάδα να αλλάξει όλη της τη ζωή. «Έπρεπε να παραιτηθώ από τα φροντιστήρια όπου εργαζόμουν ως καθηγήτρια Πληροφορικής, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όπου ήμουν βοηθός καθηγητή, να βρω σπίτι στην Αθήνα και ταυτόχρονα να εξηγώ στους φίλους μου ότι ξεκινούσα σπουδές σε δραματική σχολή» μου είχε διηγηθεί.

Όσο για τα χρόνια που εργαζόταν στον τομέα της πληροφορικής, θα πει: «Από τα φοιτητικά μου χρόνια στις Σέρρες άρχισα να δουλεύω στον τομέα της πληροφορικής και ήξερα πως δεν μου ταίριαζε. Είχα δει πώς μπορεί να εξελιχθεί η ζωή μου και δεν μου άρεσε καθόλου, οπότε και τη μεγαλύτερη δυσκολία στον χώρο της υποκριτικής δεν τη συγκρίνω ούτε με την καλύτερη στιγμή στην προηγούμενη δουλειά μου. Άλλωστε, είμαι φύσει και θέσει αισιόδοξη».

«Κάνε ότι κοιμάσαι»... Υπόθεση οικογενειακή

Στη σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι», η οποία από τα πρώτα επεισόδια προβολής της κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό, η Νικολέτα Κοτσαηλίδου παίζει μαζί με δύο αγαπημένα της πρόσωπα: τον Σπύρο Παπαδόπουλου, στο παρελθόν για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξαν ζευγάρι, και τη Μαρίνα Ασλάνογλου, την κολλητή της και κουμπάρα της.

Τον Ιούνιο του 2016 η Νικολέτα Κοτσαηλίδου πάντρεψε την καλή της φίλη Μαρίνα Ασλάνογλου με τον Δημοσθένη Πέππα στη Σκιάθο, σε μια καλοκαιρινή τελετή. «Η φιλία μας επισφραγίστηκε με κουμπαριά» θα μου πει στη συζήτησή μας.

Η σχέση του Σπύρου Παπαδόπουλου με τη Νικολέτα Κοτσαηλίδου ήταν γνωστή στον χώρο, αλλά το ζευγάρι κρατούσε πάντα χαμηλούς τόνους. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο θέατρο, μάλιστα στην (sold out) παράσταση «Δείπνο Ηλιθίων» η Νικολέτα είχε κάνει τη μετάφραση του έργου, στον κινηματογράφο, και τώρα παίζουν μαζί στη σειρά που σημειώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

«Δεν μου περνούσε καν από το μυαλό ότι θα γινόταν τόσο ντόρος. Ήταν σοκαριστικό. Δεν το άφησα όμως να με επηρεάσει. Δεν θέλω καν να ασχοληθώ με τα όσα γράφονται, γιατί τα περισσότερα είναι αναληθή. Όταν λαμβάνεις υπ' όψιν σου όλα τα δημοσιεύματα, χάνεις χρόνο από τη ζωή σου» μου είχε αναφέρει σε εκείνη τη συνέντευξή μας η ηθοποιός για τη σχέση της με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, ενώ μια φορά είχε αναγκαστεί να μιλήσει με τον δικηγόρο της προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για ένα δημοσίευμα που την είχε θυμώσει πολύ.

Και μπορεί το ζευγάρι να χώρισε, όπως είχε αναφέρει η Νικολέτα Κοτσαηλίδου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Pop up», ωστόσο όσα τους έδεσαν δεν έφυγαν. «Όντως έχουμε χωρίσει με τον Σπύρο, αλλά τίποτα από όλα όσα μας έδεναν δεν έχουν φύγει. Ο Σπύρος για μένα είναι οικογένεια. Είναι από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή μου», είχε δηλώσει στην τηλεοπτική εκπομπή.