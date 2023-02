Η κακομαθημένη Νίκολα Πελτζ -Απέλυσε δύο διοργανωτές γάμου, τα sms που τους έστελνε - iefimerida.gr

Η Νίκολα Πελτζ ονειρευόταν τον τέλειο γάμο. Όμως η διοργάνωση ενός ονειρεμένου γάμου συνεπάγεται, σε αρκετές περιπτώσεις, πολλά προβλήματα.



Κι ενώ η διαμάχη για το νυφικό της με την πεθερά της Βικτόρια Μπέκαμ έχει σχολιαστεί εκτενώς στα ταμπλόιντς, σύμφωνα με την Daily Mail υπήρχαν και άλλα παρασκηνιακά προβλήματα στο γάμο της Νίκολα Πελτζ και του Μπρούκλιν Μπέκαμ.



Συγκεκριμένα, η 28χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Νέλσον Πελτζ δεν ήταν ικανοποιημένη με τους οργανωτές του γάμου της, που άλλαξε μάλιστα τρεις φορές, καθώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο «μέγεθος» των σχεδίων της. Μέχρι την τελευταία στιγμή έτρεχαν για να κλείσουν μουσικούς με τον σχεδιαστή να καταρρέει κλαίγοντας από το άγχος.



Η μήνυση του πατέρα της Νίκολα Πελτζ στο διοργανωτή γάμου - Της ζητά 159.000 δολάρια

Αυτές οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές χθες – μαζί με τα μηνύματα που έγραψε η Νίκολα σε έναν από τους διοργανωτές – σε μήνυση που κατέθεσε ο πατέρας της.



Ο Νέλσον Πελτζ μηνύει την Νικόλ Μπράγκιν, τη διοργανώτρια που ξέσπασε σε κλάματα, και τη σύντροφό της Αριάννα Γκριγιάλμπα, ισχυριζόμενος ότι αρνούνται να του επιστρέψουν την προκαταβολή των 159.000 δολαρίων.



Η Νίκολα Πελτζ με τον πατέρα της Νέλσον

Ο Πελτζ και η σύζυγός του Κλαούνται ήρθαν σε επαφή με τους Μπράγκιν και Γκριγιάλμπα μέσω της εταιρείας τους Plan Design Events, τον Μάρτιο του 2022, αφότου απέλυσαν τον πρώτο διοργανωτή, τον διάσημο Πρέστον Μπέιλι (είχε σχεδιάσει τον γάμο της Ιβάνκα Τραμπ με τον Τζάρεντ Κούσνερ). Δεν είναι σαφές γιατί ακριβώς ο Μπέιλι δεν ήταν κατάλληλος για τη δουλειά.



O πρώτος διοργανωτής γάμου που προσέλαβαν, Πρέστον Μπέιλι

Στην μήνυσή του, ο 80χρονος Πελτζ αναφέρει ότι ο Μπέιλι αντιμετώπισε «προκλήσεις» κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της τεράστιας εκδήλωσης, η οποία έλαβε χώρα στην έπαυλή τους στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα στις 9 Απριλίου και φέρεται να κόστισε περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια.



Η «παγκοσμίου φήμης ηθοποιός» Νίκολα Πελτζ

Η οικογένεια Πελτζ είχε μεγάλα σχέδια για το τριήμερο υπερθέαμα για την κόρη τους, την οποία περιγράφουν ως «παγκοσμίου φήμης ηθοποιό». «Η Νίκολα είναι μια παγκοσμίου φήμης ηθοποιός που έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που έχουν κάνει θραύση, όπως, μεταξύ άλλων το Transformers: Age of Extinction, Bates Motel και The Last Airbender. Η λίστα των προσκεκλημένων περιλάμβανε περισσότερα από 500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πολλών διασημοτήτων, αθλητών, αξιωματούχων και άλλων ατόμων με επιρροή, που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να παρευρεθούν» αναφέρεται στη μήνυση.



Οι διοργανώτριες Νικόλ Μπράγκιν και Αριάννα Γκριγιάλμπα

Ωστόσο, φαίνεται πως ο πρώτος διοργανωτής δεν τους ικανοποίησε με το έργο του και την 1η Μαρτίου – έξι εβδομάδες πριν από τον γάμο – η οικογένεια Πελτζ ήλπιζε πως οι Μπράγκιν και Γκριγιάλμπα θα μπορούσαν να συνεχίσουν το έργο του. Εννέα ημέρες αργότερα όμως, αφού κατέβαλαν προκαταβολή 159.000 δολαρίων, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους, πιστεύοντας ότι δεν μπορούσαν οι δύο αυτές γυναίκες να διαχειριστούν τη λίστα των VIP καλεσμένων.



«Το γεγονός ότι το ζευγάρι είναι διάσημο σε συνδυασμό με την αναμενόμενη παρουσία πολλών καλεσμένων υψηλού προφίλ απαιτούσε από τον διοργανωτή γάμου να έχει την τεχνογνωσία και το προσωπικό για να σχεδιάσει, να συντονίσει και να εκτελέσει μια γαμήλια εκδήλωση του αναμενόμενου διαμετρήματος και της πολυπλοκότητας» αναφέρουν οι δικηγόροι του πατέρα της Νίκολα Πελτζ στην αγωγή.



Έτσι λοιπόν ζητούν πίσω την προκαταβολή που έδωσαν στην δεύτερη διοργανώτρια γάμου και έμμεσα – μέσω της μήνυσης- γίνονται γνωστές λεπτομέρειες από τα παρασκήνια της λαμπερής εκδήλωσης.



Τα μηνύματα που αντάλλαξαν η Νίκολα Πελτζ και η διοργανώτρια του γάμου - Τι έγινε με τον Λιούις Χάμιλτον

Στις φωτογραφίες που επισύναψαν με την μηνυτήρια αναφορά, περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από τα μηνύματα που αντάλλαξαν η Νίκολα Πελτζ, ο πατέρας της και οι διοργανωτές του γάμου.



Σε κάποιο από αυτά, η Νίκολα λέει στους διοργανωτές πως είχε «κουραστεί να πιάνει» τα επαναλαμβανόμενα λάθη τους. Σε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον αστέρα της F1, Λιούις Χάμιλτον, τον οποίο το ζευγάρι είχε προσκαλέσει στο πάρτι, η Νίκολα έγραψε: «Ο Λιούις Χάμιλτον ΔΕΝ απάντησε στην πρόσκληση. Έτσι, εξηγήστε μου γιατί το όνομά του είναι στην λίστα, παρακαλώ». «Μιλήσαμε μαζί του. Δεν μπορεί να έρθει, οπότε εξηγήστε μου γιατί γράφετε πως είπε ναι» απαίτησε σε ένα άλλο μήνυμα.



Tα μηνύματα της Νίκολα Πελτζ στην διοργανώτρια σχετικά με τον Λιούις Χάμιλτον

Η διοργανώτρια γάμου προσπάθησε να εξηγήσει ότι δεν ήταν εξοικειωμένη με αυτού του είδους τις ψηφιακές λίστες καλεσμένων και πως χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να εξοικειωθεί με την τεχνολογία.



Και η απάντηση της διοργανώτριας

«Χρειάζομαι χρόνο για να το κάνω αυτό. Θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να μάθω την εφαρμογή και θα σας στείλω τις πληροφορίες. Δεν μου αρέσει να φαίνομαι σαν ηλίθια, αλλά μισώ περισσότερο το να μην σας δίνω αυτό που χρειάζεστε ΑΜΕΣΑ. Θα επιστρέψω σύντομα» είπε.



Η Νίκολα Πελτζ ανταπάντησε: «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν απάντησε καθόλου».



Υπαινιγμοί και για κατάχρηση αλκοόλ

Στην μήνυσή του, ο Νέλσον Πελτζ αφήνει επίσης τον υπαινιγμό πως οι διοργανωτές του γάμου έκαναν κατάχρηση αλκοόλ. «Οι αναφορές στην χρήση αλκοόλ και την πιθανή κατάχρηση δεν ήταν ασυνήθιστες» αναφέρουν οι δικηγόροι στην αγωγή τους.



Σε ένα μήνυμα που στάλθηκε περίπου μία εβδομάδα πριν από τη συζήτηση για την απάντηση του Λιούις Χάμιλτον, η διοργανώτρια έγραψε στη συνομιλία πως «θα πήγαινε για μία τεκίλα πριν εκραγεί το κεφάλι της», στην οποία η Νίκολα απάντησε: «Ναι, βασίλισσα».



«Υπερκτίμησαν τις ικανότητές τους - Είχαν την ευκαιρία να γίνουν διάσημοι και απέτυχαν»

Η οικογένεια Πελτζ λέει ότι το ζεύγος των διοργανωτών γάμου υπερκτίμησε τις ικανότητές του, υποσχόμενοι ότι θα μπορούσαν να χειριστούν την εκδήλωση – η οποία ήταν η «ευκαιρία τς ζωής τους». «Η Πελτζ τους είχε παρουσιάσει την ευκαιρία της ζωής τους – να συνδέσουν το όνομά τους με τον γάμο δύο παγκοσμίου φήμης διασημοτήτων, κάτι που αναμφίβολα να εκτόξευε την εταιρεία τους. Στην πραγματικότητα ωστόσο, αργότερα κατέστη σαφές πως η εταιρεία τους θεώρησε ότι αυτό ήταν μια ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τους Πελτζ κάνοντας ουσιαστικές παραποιήσεις τόσο στην ιστοσελίδα τους όσο και αυτοπροσώπως σχετικά με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ικανότητά τους να σχεδιάσουν έναν τέτοιας κλίμακας γάμο» έγραψαν οι δικηγόροι.



Στις 4 Μαρτίου, - αυτό που οι δικηγόροι περιγράφουν ως την ημέρα του απολογισμού – τηλεφώνησαν στους διοργανωτές για να τους ενημερώσουν πως θα διέκοπταν την συνεργασία τους.



«Κατά τη διάρκεια των εννέα ημερών των διαπραγματεύσεων, η εταιρεία τους απέτυχε να κλείσει έστω και έναν νέο προμηθευτή για το γάμο, απέτυχε να οριστικοποιήσει τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιονδήποτε από τους προμηθευτές που είχαν προηγουμένως επιλεγεί από τον Πελτζ και απέτυχε να παρευρεθεί σε προγραμματισμένες συναντήσεις με τους Πελτζ. Παραδεχόμενη πως δεν διέθετε τις ικανότητας για να εκτελέσει τα υποσχόμενα, η εταιρεία τους συνέστησε την πρόσληψη πρόσθετου διοργανωτή γάμου».



Δύο ημέρες αργότερα, παρακάλεσαν τον Νέλσον και την σύζυγό του Κλαούντια να μην διαδώσουν αρνητικά σχόλια γι’ αυτούς, γράφοντας σε ένα e-mail: «Προκειμένου να αποφύγουμε τα αρνητικά κουτσομπολιά, θα εκτιμούσαν σε περίπτωση που σας ζητηθεί να σχολιάσετε την αποχώρησή μας, η απάντησή σας να αντικατοπτρίζει τη δουλειά και την καλή διάθεση που βάλαμε σε όλη τη διαδικασία και όχι επαγγελματικούς λόγους για την απομάκρυνσή μας. Πραγματικά, ευχόμαστε σε εσάς και την οικογένειά σας μια φανταστική εκδήλωση... είμαστε σίγουροι, όπως είπατε κι εσείς, πως οι δρόμοι μας θα διασταυρωθούν στο μέλλον, καθώς πραγματικά αισθάνομαι ότι είχαμε μια πολύ καλή σχέση με εσάς και την Κλαούντια».



Οι Πελτζ κατέληξαν τελικά σε τρίτο διοργανωτή - Πληρώνοντας, φυσικά, περισσότερα

Η οικογένεια κατέληξε τελικά να προσλάβει την Μισέλ Ράγκο της Michelle Rago Destinations, η οποία έφερε εις πέρας την εκδήλωση άψογα. Αλλά λόγω του στενού χρονικού πλαισίου, ο Πελτζ ισχυρίζεται ότι έπρεπε να πληρώσει την Ράγκο «σημαντικά υψηλότερη αμοιβή από αυτήν που θα χρέωνε η εταιρεία της υπό κανονικές συνθήκες».



H τρίτη διοργανώτρια Μισέλ Ράγκο

Λέει ότι ζήτησε πίσω την προκαταβολή από την Planned Design Events πολλές φορές μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά αρνήθηκαν να την επιστρέψουν.

