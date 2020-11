Ο κούκλος νικητής του Next Top Model και του DWTS έχει τη δική του σειρά στο Netflix -«Ολοι στην οικογένειά μου είναι κωφοί»

Μοντέλο, ηθοποιός και παραγωγός, ο Νάιλ ΝτιΜάρκο δεν είναι απλά νικητής στο αμερικανικό Next Top Model και το Dancing With The Stars. Είναι ένας κωφός άνδρας που απέδειξε αυτό που γλαφυρά λένε στις ΗΠΑ, ότι «το όριο είναι ο ουρανός».

Το παρουσιαστικό του, οι εντυπωσιακές πόζες του στον φακό, αλλά και οι αβάντ γκαρντ εμφανίσεις του στην πασαρέλα θα αρκούσαν, μαζί με τις εντυπωσιακές νίκες του στα γνωστά και στη χώρα μας ριάλιτι μόδας και χορού, για να απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, ο Νάιλ ΝτιΜάρκο «μπλέχτηκε» στον χώρο του θεάματος για έναν ιερό σκοπό. Να κάνει τη φωνή εκατομμυρίων κωφών σαν και αυτόν στις ΗΠΑ να ακουστεί πιο δυνατά. Οι παραστάσεις του στο Broadway, αλλά και η νέα σειρά που υπογράφει στο Netflix, δείχνουν πως πιθανότατα τα κατάφερε!

Ο ΝτιΜάρκο και η αγαπημένη του οικογένεια

Ο ΝτιΜάρκο μεγάλωσε σε μια μεγάλη οικογένεια στο Μπέλροουζ της Νέας Υόρκης. Τόσο εκείνος, όσο και ο δίδυμος αδερφός του, υπεβλήθησαν σε ακουόγραμμα λίγο αφότου γεννήθηκαν, που έδειξε πως ήταν και οι δύο εκ γενετής κωφοί.

Όταν όμως ο γιατρός ανακοίνωσε τα νέα στους γονείς του, υποθέτοντας πως θα ήταν αναστατωμένοι από το γεγονός, εκείνοι ένιωσαν, μάλλον, ανακούφιση. «Οι γονείς μου χοροπηδούσαν από ευτυχία» δήλωνε ο ΝτιΜάρκο στο Yahoo Lifestyle.

«Ήταν τόσο ενθουσιασμένοι και ο γιατρός τους διευκρίνισε “όχι, όχι, αυτό είναι κάτι άσχημο. Απέτυχαν στα τεστ”. Και οι γονείς μου αντέδρασαν λέγοντας “όχι, αυτό δεν είναι κάτι άσχημο για την οικογένειά μας”» θυμάται το μοντέλο και ηθοποιός από τις αφηγήσεις των γονιών του.

Ο ΝτιΜάρκο, η τέταρτη γενιά κωφών

«Δεν είναι πολλοί εκείνοι που συνειδητοποιούν πως, στην πραγματικότητα, όλοι στην οικογένειά μου είναι κωφοί» λέει και προσθέτει. «Εγώ είμαι η τέταρτη γενιά στην οικογένεια – δηλαδή τα δύο αδέρφια μου, οι γονείς μου, οι παππούδες μου και ακόμη και οι προπαππούδες μου ήταν όλοι κωφοί» αποκαλύπτει με μια φυσικότητα που προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό.

Όπως είναι φυσικό, στο σπίτι, ο ΝτιΜάρκο μεγάλωσε μαθαίνοντας από πολύ νωρίς τη νοηματική, κάτι που δεν είναι δεδομένο για πολλά παιδιά με αντίστοιχα προβλήματα ακοής.

«Στην πραγματικότητα οι κωφοί κάνουμε πολύ φασαρία»

Με πολύ χιούμορ o ΝτιΜάρκο διαψεύδει την αίσθηση που έχουμε όλοι πως σε ένα σπίτι κωφών θα επικρατεί απόλυτη ησυχία. «Στην πραγματικότητα οι κωφοί δεν ξέρουμε πόσο θόρυβο κάνουμε. Δεν το συνειδητοποιούμε. Αν λοιπόν έρθει κανείς στο σπίτι μου για δείπνο, σας εγγυώμαι πως θα φύγει με πονοκέφαλο» σημειώνει εμφατικά.

Μοντέλο, ηθοποιός και παραγωγός, ο Νάιλ ΝτιΜάρκο δεν είχε αρχικά σκοπό να ασχοληθεί με τον λαμπερό κόσμο της σόουμπιζ. «Εγώ ήθελα να γίνω καθηγητής μαθηματικών. Αυτός ήταν αρχικά ο σκοπός μου. Ήθελα να διδάξω στο πανεπιστήμιο κωφών και να γίνω λέκτορας ή πρόεδρος» έλεγε στο Hollywood Reporter ο άνδρας που έχει κερδίσει δύο ριάλιτι στις ΗΠΑ, το Next Top Model και το Dancing With The Stars.

Νάιλ ΝτιΜάρκο: «Δεν με ενδιέφερε να γίνω μοντέλο»

«Δεν με ενδιέφερε να γίνω μοντέλο. Ήμουν στο πανεπιστήμιο εκείνη την εποχή» θυμάται σήμερα ο ΝτιΜάρκο που 18 χρόνων ακόμη, δέχτηκε την πρόταση να ασχοληθεί με τη μόδα από έναν φίλο του φωτογράφο. «Δεν το σκέφτηκα πολύ, ώσπου κάποιες από τις φωτογραφίες μου δημοσιεύτηκαν» λέει σήμερα.

Κι ύστερα ήρθε η συμμετοχή στο αμερικάνικο Next Top Model, σε ηλικία 25 ετών. Για την ακρίβεια, ήταν η παραγωγή του ριάλιτι που τον αναζήτησε, αφού είδε μερικές φωτογραφίες του στο Instagram.

«Σκέφτηκαν πως πιθανότατα δεν ήταν έτοιμοι για κάποιον κωφό στην εκπομπή» λέει σήμερα ο νικητής του διαγωνισμού τότε. Το 2015, ο ΝτιΜάρκο έγινε ο πρώτος κωφός που κέρδιζε στο τηλεοπτικό ριάλιτι, κάτι που ήταν έκπληξη ακόμη και για εκείνον.

«Πιστεύω ειλικρινά πως η νίκη μου άνοιξε νέες ευκαιρίες ώστε να δείξω στην κοινότητα (των κωφών) πως όλα είναι πιθανά» λέει. Ακολούθησαν σειρά από φωτογραφήσεις, συνεργασίες και μια πασαρέλα στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνο, για την ανδρική κολεξιόν του Giorgio Armani, το 2016.

Η νίκη στο Dancing With The Stars

Έναν χρόνο αργότερα, το 2016, ο ΝτιΜάρκο είπε το «ναι» στην 22η σεζόν του Dancing With The Stars στην Αμερική, κατορθώνοντας να πάρει και εκεί το πρώτο βραβείο.

Πριν από λίγο καιρό, ο Ντι Μάρκο έκανε «coming out» δηλώνοντας πως είναι «σεξουαλικά ρευστός» (δεν μίλησε ούτε για ομοφυλοφιλία ή αμφιφυλοφιλία), μιλώντας ανοιχτά για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, προσπαθώντας να στηρίξει, όπως είπε, την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα των κωφών στις ΗΠΑ.

Η νέα σειρά του ΝτιΜάρκο στο Netflix

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Νάιλ ΝτιΜάρκο παρουσίασε στο Netflix μια νέα σειρά. Σε αυτό το ιδιότυπο ριάλιτι, οι συνδρομητές παρακολουθούν την καθημερινότητα φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Γκαλοντέτ, όπου φοίτησε και ο ίδιος. Πώς είναι η καθημερινότητα μιας ομάδας φοιτητών που εκτός από τα νιάτα, αλλά και τις σπουδές τους, τους ενώνει και το γεγονός πως αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.

Το Πανεπιστήμιο Γκαλοντέτ είναι ένα ομοσπονδιακό ναυλωμένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο για την εκπαίδευση των κωφών και των ατόμων με προβλήματα ακοής.

«Βλέπω τη σημασία του να εμπλέκεσαι με τα ΜΜΕ και στο Χόλυγουντ και σαν κωφός, έχω τη δύναμη να φέρω κάποια αλλαγή» λέει ο ίδιος. Σκοπός του και μέσω του νέου ριάλιτι του Netflix, είναι να κερδίσει ακόμη περισσότερη προσοχή και φυσικά οικονομική στήριξη, ώστε όλα τα παιδιά με προβλήματα ακοής να ξεκινήσουν από μικρή ηλικία μαθήματα νοηματικής.