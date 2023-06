Νίκησε τον καύσωνα με αυτές τις αποτελεσματικές συμβουλές προσωπικής περιποίησης - iefimerida.gr

Τα τελευταία χρόνια οι καύσωνες έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας, οπότε αναζητάμε εύκολους τρόπους για να ανακουφιστούμε και να προστατέψουμε την επιδερμίδα μας.

Ενώ ο καυτός ήλιος σε συνδυασμό με τον ιδρώτα δεν προσφέρονται για να νιώθεις δροσερή και λαμπερή, δεν σημαίνει ότι το να μυρίζεις αλλά και να νιώθεις υπέροχα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι κάτι το αδύνατο.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά εύκολα tips προσωπικής περιποίησης, που θα σε βοηθήσουν να παραμείνεις δροσερή ακόμη και στους 40 βαθμούς κελσίου.

1. Κάνε wet look και πιάσε τα μαλλιά σου

Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να λούσεις τα μαλλιά σου και χωρίς να τα στεγνώσεις να τα πιάσεις σε ένα σφιχτό, sleek σινιόν και να τα κρατήσεις έτσι όλη μέρα. Επειδή θα έχεις πιάσει τα μαλλιά σου αυτά από μέσα θα είναι νωπά και θα σου δημιουργούν μια αίσθηση δροσιάς!

2. Κρέμα σώματος με άρωμα



Αφού κάνεις το μπάνιο σου, άπλωσε μια γενναία ποσότητα ενυδατικής κρέμας με άρωμα σε όλο σου το σώμα, έτσι ώστε να προσφέρεις στη νωπή επιδερμίδα σου την απαραίτητη ενυδάτωση και παράλληλα να την αρωματίσεις ελαφρά. Όταν εφαρμόζεις την κρέμα σου λίγο προτού βγεις έξω, θα εκμεταλλευτείς την ηλιοφάνεια προς όφελός σου, αφού ο ήλιος θα ζεστάνει το δέρμα σου και αυτό θα αναδύει τη μυρωδιά της ενυδατικής σου.

3. Βάλε τα καλλυντικά σου στο ψυγείο!



Είναι το πιο αγαπημένο μας και all time classic tip, ειδικά όταν μιλάμε για προϊόντα σε μορφή gel. Μπορείς να επενδύσεις, μάλιστα, σε ένα ειδικό beauty fridge ή να αφιερώσεις ένα ράφι στο ψυγείο σου μόνο για καλλυντικά. Αυτό που χρειάζεται προσοχή, ωστόσο, είναι οι μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας που θα αλλοιώσουν την σύνθεση των καλλυντικών.

4. Έχε μαζί σου ένα face mist



Τα face mist σου προσφέρουν άμεση ανακούφιση και ρίχνουν τη θερμοκρασία του σώματος. Ένα tip αν βρίσκεσαι on the go είναι να το φυλάς μέσα σε ειδική θήκη που χρησιμοποιούμε για να διατηρήσουμε και το νερό μας κρύο. Κάτι σαν θερμός! Επίσης, εκτός από το πρόσωπό σου, δοκίμασε να ψεκάσεις και τον αυχένα σου. Η αίσθηση είναι υπέροχη!

5. Αποσμητικό



Το αποσμητικό είτε σε μορφή spray, είτε σε roll-on, είτε σε stick, είναι βασική προϋπόθεση για να μυρίζεις ωραία όλον τον χρόνο, πόσο μάλλον το καλοκαίρι, που ο ιδρώτας είναι πιο έντονος. Στην περίπτωση που έχεις έντονη εφίδρωση, προτίμησε τα αποσμητικά σε μορφή roll-on, καθώς είναι πιο αποτελεσματικά από τα spray και τα stick, ακόμη κι αν έχουν ίδιο άρωμα. Πέρα από το να εφαρμόζεις αποσμητικό πριν ντυθείς, φρόντισε να έχεις πάντα ένα στην τσάντα σου, ώστε να το ανανεώνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

6. Ψέκασε τη βεντάλια σου με το αγαπημένο σου άρωμα!



Οι βεντάλιες κάνουν πράγματι δουλειά! Αν, όμως, πέρα από τη δροσιά θέλεις να λειτουργήσουν και ως mood boosters πάρε το αγαπημένο σου άρωμα και ψέκασε την βεντάλια. Έτσι, όταν κάνεις αέρα θα μεταφέρεσαι με τη μυρωδιά και στον αγαπημένο σου καλοκαιρινό προορισμό μέχρι να φτάσεις, όντως, εκεί! Φυσικά, το άρωμα καρύδας είναι το αγαπημένο μας!