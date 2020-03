Η πρώτη ανάρτηση της Νίκης Θωμοπούλου για τον ερχομό της κόρης της [εικόνα]

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Νίκη Θωμοπούλου και ο Γιάννης Μαρακάκης καθώς πριν λίγες μέρες καλωσόρισαν την κόρη τους. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μάλιστα η Νίκη Θωμοπούλου έκανε την πρώτη ανάρτηση με το νέο μέλος της οικογένειας.

«Welcome to this crazy world, lil one

Και μέσα στις δυσκολίες των καιρών γεννιέται πάντα η ελπίδα! Και έχει το πιο ωραίο μπουγελοφατσάκι

Ευτυχισμένη που φέραμε στον κόσμο ένα μοσχαράκι (4.130 κιλά και 57 πόντους!!!) υγιέστατο και (στα δικά μου μάτια τουλάχιστον) πανέμορφο - και το πιο σπουδαίο - με φυσιολογικό τρόπο! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου γιατρό @dimitriskoleskas και την υπερκαταπληκτική μου μαία @enta_mpaka για τη στήριξη και τη βοήθεια τους τις στιγμές του τοκετού που εξαντλήθηκε το κουράγιο και η επιμονή να συνεχίσω να προσπαθώ.

Και φυσικά.. όλα αυτά δε θα τα κατάφερνα χωρίς τον άντρα της ζωής μου.. πιο δυνατός από ποτέ δίπλα μου!», έγραψε στο συνοδευτικό μήνυμα η Νίκη Θωμοπούλου.

Δείτε το post της Νίκης Θωμοπούλου:

Ο Γιάννης Μαρακάκης και η Νίκη Θωμοπούλου έγιναν γονείς μετά τον ερχομό της κόρης τους, καρπό του έρωτα τους...