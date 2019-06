Η Νίκη Κάρτσωνα ποστάρει φωτό αγκαλιά με τον άνδρα της και το παιδί τους [εικόνα]

View this post on Instagram

Happy birthday daddy!!! Σαγαπάμε γιατί είσαι ο ήρωάς μας! Είσαι η χαρά μας και η ήρεμη δυναμή μας! Είσαι αυτός που μας στηρίζει στα όνειρα μας!! Είσαι η καλύτερη επιλογή που κάναμε ποτέ...Και σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να είσαι πάντα δυνατός και υπέροχος...και όλα όσα επιθυμείς, να γίνουνε πραγματικότητα όπως έγιναν μέχρι τώρα!! #loveyoutothemoonandback #niki #filippos