Netflix: Αποκάλυψε τις πιο επιτυχημένες σειρές του για το 2023 -Σε ποια θέση βρίσκεται το Maestro του Παπακαλιάτη - iefimerida.gr

Στη δημοσιότητα έδωσε το Netflix τη λίστα με τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές του, με βάση του χρόνου παρακολούθησης από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Η λίστα του Netflix περιλαμβάνει τις τηλεοπτικές σειρές και ταινίες που κυκλοφόρησαν μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουνίου 2023.

Οι πιο επιτυχημένες σειρές/ταινίες του Netflix για το 2023

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς The Night Agent και τη δεκάδα συμπληρώνουν οι σειρές Ginny & Georgia, wednesday, You και Fubar, μεταξύ άλλων.

Η λίστα περιλαμβάνει 18.220 σειρές/ταινίες, μεταξύ των οποίων και το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Σε ποια θέση βρίσκεται το Maestro, στη λίστα του Netflix με τις πιο επιτυχημένες σειρές του 2023

Το Maestro, η πρώτη ελληνική σειρά που έπαιξε στην πλατφόρμα του Netflix, βρίσκεται στη θέση 409 της λίστας, με 41.000.000 ώρες παρακολούθησης.

Μάλιστα, η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη βρίσκεται πάνω από άλλες, πολύ γνωστές σειρές και ταινίες, μεταξύ των οποίων κάποιες παλιές και άλλες νέες: Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, The Hunger Games, Inventing Anna, Sanctuary Season 1, κάποιες σεζόν των Peaky Blinders, The Big Bang Theory, The Office, Better Call Saul, Seinfeld, Cobra Kai, Brooklyn Nine-Nine, Ozark.

Επίσης, ξεπερνά το σπέσιαλ του Κρις Ροκ, Selective Outrage, που κυκλοφόρησε το 2023, αλλά και τη σειρά για τη βασίλισσα Κλεοπάτρα. Πιο ψηλά στη λίστα βρίσκεται, ακόμα, από την τρίτη σεζόν του The Witcher (Ο Γητευτής), που κυκλοφόρησε το 2023 και βασίζεται σε ιδιαίτερα επιτυχημένο βιβλίο (και βιντεοπαιχνίδι), ενώ ξεπερνά και τη διασκευή σε anime ιστοριών του πασίγνωστου δημιουργού Junji Ito, που κυκλοφόρησε, επίσης, το 2023.