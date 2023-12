Netflix: 19 σειρές το Δεκέμβριο! Πότε βγαίνει το The Crown και η πιο hot ταινία της πλατφόρμας για φέτος - iefimerida.gr

Ο πιο γιορτινός μήνας του χρόνου είναι εδώ και το Netflix έχει φροντίσει να μας προσφέρει νέες κυκλοφορίες σε ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικά, όπως κάθε μήνα.

Ο Δεκέμβριος έχει αρκετές νέες προσθήκες στην υπηρεσία, ενώ παράλληλα θα φέρει και κλασσικές ταινίες όπως το Good Will Hunting και το Pulp Fiction.

Μέσα στον Δεκέμβριο θα προβληθεί το πρώτο μέρος του Rebel Moon σε σκηνοθεσία του Zack Snyder, ενώ θα καταφθάσει και η πρώτη σεζόν του spin-off του La Casa de Papel. Ο λόγος γίνεται φυσικά για το Berlin, με τον Pedro Alonso να επιστρέφει στον ρόλο του και να σχεδιάζει τι άλλο, μία ληστεία.

Στις 20 Δεκεμβρίου θα φτάσει στο Netflix και το Maestro, που είναι η πολυαναμενόμενη ταινία του Bradley Cooper, ενώ θα δείτε και το 2ο μέρος από την 6η σεζόν του The Crown.



ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/12/2023

Sweet Home: Σεζόν 2

Sweet Home: Season 2

Ποιος χτυπάει την πόρτα; Τέρας, άνθρωπος ή υβρίδιο; Το ρίσκο είναι υψηλότερο από ποτέ, καθώς τα πράγματα περιπλέκονται και κανείς δεν είναι ασφαλής από τη μόλυνση.



06/12/2023

Pax Massilia

Blood Coast

Όταν ένας έμπορος ναρκωτικών προσπαθεί να κατακτήσει τη Μασσαλία, ένας αστυνομικός και η ριψοκίνδυνη ομάδα του υποδέχονται μια νέα συνάδελφο που έχει το δικό της σχέδιο.



07/12/2023

Τα Μισώ τα Χριστούγεννα: Σεζόν 2

I Hate Christmas: Season 2

Έφτασε πάλι αυτή η εποχή του χρόνου, αλλά τώρα η Τζιάνα είναι ερωτευμένη κι έτοιμη να μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων — ακόμα κι αν το απειλήσουν νέα προβλήματα.



07/12/2023

My Life With the Walter Boys

My Life With the Walter Boys

Όταν μια τραγωδία αναστατώνει τη ζωή της, μια έφηβη μετακομίζει με τη θετή της οικογένεια σε μια μικρή πόλη και παίρνει μαθήματα για την αγάπη, την ελπίδα και τη φιλία.



12/12/2023

Η Κόλαση των Single: Σεζόν 3

Single’s Inferno: Season 3

Μια νέα φουρνιά single αναζητά την αγάπη σε ένα απομακρυσμένο νησί – και ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο δράματα, πάθος και τα συναφή για μια ευκαιρία στον Παράδεισο.



13/12/2023

Car Masters: Από τη Μάντρα στη Χλιδή: Σεζόν 5

Car Masters: Rust to Riches: Season 5

Νέα πρόσωπα προστίθενται στην παρέα του Συνεργείου Γκόθαμ καθώς ετοιμάζονται να πάνε τη δουλειά τους στο επόμενο επίπεδο — αλλά θα χρειαστεί δουλειά και δημιουργικότητα



14/12/2023

Τα Φτερά της Φιλοδοξίας: Σεζόν 2

As the Crow Flies: Season 2

Η Άσλι και η Λάλε αναγκάζονται να μην ακολουθήσουν τους κανόνες και βιώνουν νέες προκλήσεις καθώς αγωνίζονται να επιβιώσουν στην αμείλικτη βιομηχανία των μίντια.



14/12/2023

Το Στέμμα: Σεζόν 6 - Μέρος 2

The Crown: Season 6 Part 2

Με την οριστική αλλαγή της Κοινοπολιτείας, η Ελισάβετ Β' αναλογίζεται τη ζωή και την παρακαταθήκη της και ανοίγει τον δρόμο στους διαδόχους της, Κάρολο και Γουίλιαμ.



20/12/2023

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Βραζιλία: Και Μετά;

Love is Blind Brazil: After the Altar

Παίκτες προηγούμενων σεζόν της σειράς "Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Βραζιλία" ξανασυναντιούνται σε αυτό το ειδικό επεισόδιο γεμάτο δράμα, αποχαιρετισμούς και αναθερμάνσεις.



22/12/2023

Το Τέρας της Γκιονγκσόνγκ

Gyeongseong Creature: Season 1 Part 1

Γκιονγκσόνγκ, 1945. Τη σκοτεινή εποχή της αποικιοκρατίας στη Σεούλ, ένας επιχειρηματίας και μια ντετέκτιβ αντιμετωπίζουν ένα τέρας που γέννησε η ανθρώπινη απληστία.



29/12/2023

Berlin

Στο ζενίθ της ακμής του, πριν από τα γεγονότα του “La Casa De Papel”, ο Berlin και μια δαιμόνια συμμορία σχεδιάζουν στο Παρίσι μία από τις πιο φιλόδοξες ληστείες του.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



08/12/2023

Άσε τον Κόσμο Πίσω

Leave the World Behind

Οι διακοπές μιας οικογένειας σ' ένα πολυτελές σπίτι παίρνουν άλλη τροπή, όταν μια κυβερνοεπίθεση αχρηστεύει τις συσκευές τους και δύο ξένοι εμφανίζονται στην πόρτα τους.



15/12/2023

Φαμίλια

Familia

Καθώς μια οικογένεια συζητά τρώγοντας για το μέλλον του ειδυλλιακού ελαιώνα της, οι περίπλοκες σχέσεις των μελών της αναδύονται μέσα από γέλια και εξομολογήσεις.



15/12/2023

Οι Κότες το 'Σκασαν: Η Αυγή της Κοτομπουκιάς

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Μια ατρόμητη παρέα από κότες συσπειρώνεται για να σώσει το είδος της από μια ανησυχητική νέα απειλή: μια κοντινή φάρμα που μαγειρεύει κάτι ύποπτο.



20/12/2023

Ο Μαέστρος

Maestro

Μια εντυπωσιακή και παράφορη ερωτική ιστορία για τη σχέση του Λέοναρντ Μπερνστάιν με τη Φελίσια Μοντεαλέγκρε Κον Μπερνστάιν που κράτησε μια ζωή.



22/12/2023

Rebel Moon — Μέρος 1: A Child of Fire

Rebel Moon — Part One: A Child of Fire

Όταν ένας ειρηνικός οικισμός σε ένα μακρινό φεγγάρι απειλείται από τον στρατό ενός δεσποτικού βασιλιά, μια μυστηριώδης ξένη γίνεται η μόνη του ελπίδα για επιβίωση.

NETFLIX COMEDY SPECIALS



05/12/2023

Stavros Halkias: Fat Rascal

Ο καυστικός κωμικός Σταύρος Χαλκιάς χλευάζει τον τεχνολογικό πολιτισμό, τα αεροπορικά ταξίδια, το σεξ και τον εαυτό του σ' αυτό το πικάντικο, άγριο και αυθάδικο σταντ απ.



19/12/2023

Τρέβορ Νόα: Πού Ήμουν

Trevor Noah: Where Was I

Νέο σταντ απ με τον Τρέβορ Νόα.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

07/12/2023

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Από τα Μέτωπα

World War II: From the Frontlines

Μέσα από ψηφιακά βελτιωμένο αρχειακό υλικό και φωνές απ' όλες τις πλευρές της σύγκρουσης, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ ζωντανεύει τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όπως ποτέ άλλοτε.



12/12/2023

Κέβιν Χαρτ και Κρις Ροκ: Headliners Only

Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only

Από τα παλιά χρόνια μέχρι την ανάδειξή τους στην κορυφή, ο Κέβιν Χαρτ και ο Κρις Ροκ προσφέρουν μια ανεπανάληπτη ματιά από το παρασκήνιο στη φιλία και την καριέρα τους.

NETFLIX K&F



04/12/2023

Δροσοσταλένια Ημερολόγια: Σεζόν 2

Dew Drop Diaries: Season 2

Βουρ, πάμε εμπρός! Η Αθηνά, η Φοίβη και η Ίντεν επιστρέφουν για να μάθουν τα παιδιά να λύνουν τα καθημερινά προβλήματα με γκλίτερ, θάρρος και σωστή στάση.



07/12/2023

Χίλντα: Σεζόν 3

Hilda: Season 3

Ένα ταξίδι για να δει τη θεία της ξυπνά το ενδιαφέρον της Χίλντα για τις νεράιδες. Όμως η μικρή εξερευνήτρια ίσως έχει πιο ισχυρό δεσμό με τα πλάσματα απ' όσο πιστεύει.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ



01/12/2023

Saison Morte

All We Had

Αγεφύρωτες Σχέσεις An Unfinished Life

Μαχητές των Δρόμων 7 Furious 7

Παντρέψου Με Marry Me

Χριστουγεννιάτικο Catering Catering Christmas

Μια Πινελιά Χριστουγέννων A Brush with Christmas

Ατίθασοι Untameable: Season 1

Χριστούγεννα στο Ντράιβ-Ιν Christmas at the Drive-In

Θα Κλέψω τη Νύφη Made of Honor

Ασφυξία Crawlspace



02/12/2023

Οι Μισητοί Οκτώ The Hateful Eight



15/12/2023

Ντόνι Μπράσκο Donnie Brasco

Χωρίς Ίχνη Gone Baby Gone

Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ Good Will Hunting

Pulp Fiction



24/12/2023

Τα Κακά Παιδιά The Bad Guys