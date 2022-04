Netflix: Όλες οι σειρές και οι ταινίες που έρχονται τον Απρίλιο - iefimerida.gr

Το πρόγραμμα του για τον Απρίλιο ανακοίνωσε το Netflix.

Mεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν το δεύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν του Ozark, καθώς η βραβευμένη με Emmy σειρά Better Call Saul, η οποία επιστρέφει για έκτη σεζόν.

Φυσικά, στο «μενού» υπάρχουν σειρές και ταινίες, ντοκιμαντέρ, καθώς και παιδικά, για όλα τα γούστα. Ακολουθεί η λίστα με όσα έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.



ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

08/4/2022

Ελίτ: Σεζόν 5 / Elite: Season 5

Στο Λας Ενθίνας, κάθε νέο εξάμηνο συνοδεύεται από ένα νέο θύμα, έναν νέο δράστη και ένα νέο μυστήριο, καθώς οι μαθητές βρίσκονται πνιγμένοι μέσα στα ψέματα.

08/4/2022

Ροζ Γραμμές /Dirty Lines

Στο Άμστερνταμ του '80, μια δραστήρια φοιτήτρια βρίσκει τυχαία δουλειά σε μια τηλεφωνική γραμμή σεξ που ξεκίνησαν δύο τελείως διαφορετικά αδέρφια.

12/4/2022

Hard Cell /Hard Cell

Η πρώην διοργανώτρια και νυν διευθύντρια γυναικείων φυλακών Λόρα Γουίλις καταγράφει τις χαρές και τα δεινά της ζωής στη φυλακή σ' αυτήν τη σειρά με στεγνό χιούμορ.

15/4/2022

Η Ανατομία ενός Σκανδάλου / Anatomy of a Scandal

Η γεμάτη προνόμια ζωή της Σόφι ως συζύγου του ισχυρού πολιτικού Τζέιμς αλλάζει απότομα, όταν έρχονται στο φως μυστικά και σκάνδαλα — κι εκείνος κατηγορείται για έγκλημα.

15/4/2022

Οι Κληρονόμοι της Γης / Heirs to the Land

Ο πολυμήχανος νεαρός Χούγκο Γιορ προσπαθεί να πετύχει στη Βαρκελώνη του 14ου αιώνα, χωρίς να αθετήσει έναν όρκο που έδωσε στην οικογένεια Εστανιόλ.



20/4/2022

Πάρε τον Σολ: Σεζόν 6 /Better Call Saul: Season 6 Part 1

Η βραβευμένη με Emmy σειρά επιστρέφει για έκτη σεζόν.

20/4/2022

Ρωσική Κούκλα: Σεζόν 2 / Russian Doll: Season 2

Αφού περνούν την πιο τρελή νύχτα της ζωής τους, την οποία ζουν ξανά και ξανά, η Νάντια και ο Άλαν μπλέκουν σε μια ακόμα αλλοπρόσαλλη υπαρξιακή περιπέτεια.

22/4/2022

Heartstopper / Heartstopper

Οι έφηβοι Τσάρλι και Νικ ανακαλύπτουν ότι η απρόσμενη φιλία τους μπορεί να εξελίσσεται σε κάτι μεγαλύτερο, καθώς εξερευνούν παρέα το σχολείο και τον νεανικό έρωτα.

28/4/2022

Οι 7 Ζωές της Λεά / The Seven Lives of Lea

Η Λεά ξυπνάει επτά φορές στο παρελθόν, σε διαφορετικά σώματα. Όταν μπλέκεται στο μυστήριο του θανάτου ενός νεαρού άνδρα, προσπαθεί να τον αποτρέψει – με συνέπειες.



29/4/2022

Όζαρκ: Σεζόν 4 - Μέρος 2 / Ozark: Season 4 Part 2

Αντιμέτωποι με απειλές από παντού, ο Μάρτι κι η Γουέντι παλεύουν να κρατήσουν χαρούμενους το καρτέλ, το FBI και τα παιδιά τους - ώσπου να πάρουν πίσω τη ζωή τους.

29/4/2022

Γκρέις και Φράνκι: Σεζόν 7 / Grace and Frankie: Season 7 - The Final Episodes

Πριν από επτά χρόνια, οι ζωές της Γκρέις και της Φράνκι ανατράπηκαν όταν οι μακροχρόνιοι σύζυγοί τους, τις άφησαν ο ένας για τον άλλον. Η Γκρέις και ο Φράνκι συνεχίζουν να δείχνουν στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους και στους θαυμαστές τους τι σημαίνει να ζεις τη ζωή στο έπακρο, άφοβα και μη απολογητικά.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



01/4/2022

Χορεύοντας με την Αλήθεια: Freestyle /Battle: Freestyle

Η Αμάλιε ενθουσιάζεται όταν η ομάδα χορού που έχει με τον Μίκαελ επιλέγεται σε διαγωνισμό στο Παρίσι, αλλά αποσυντονίζεται όταν ξαναβλέπει μετά από καιρό τη μητέρα της.

01/4/2022

Απόλλων 10 1/2: Παιδί στη Διαστημική Εποχή /Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood

Ένας άντρας αφηγείται ιστορίες της ζωής του από όταν ήταν δέκα χρονών στο Χιούστον του 1969, μέσα από τη φανταστική και νοσταλγική αφήγηση ενός ταξιδιού στο φεγγάρι.

01/4/2022

Πάντα Πάνω στο Καλύτερο / Forever Out of My League

Μετά την εγχείρηση, η ζωή της Μάρτα κρέμεται από μια κλωστή, ενώ ο αληθινός έρωτας είναι κοντά. Μπορεί όμως η καρδιά να επιβληθεί σε παλιά μυστικά – και μια άστατη μοίρα;



06/4/2022

Φουριόζα / Furioza

Μια αστυνομικός κάνει στον πρώην της μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί: είτε θα εισχωρήσει και θα καταδώσει μια συμμορία χούλιγκαν είτε ο αδελφός του θα πάει φυλακή.

Furioza

08/4/2022

Χορεύοντας στο Γυαλί / Dancing on Glass

Όταν η πίεση απειλεί μια μπαλαρίνα που πρωταγωνιστεί σε μια παράσταση, τότε μαζί με μια άλλη χορεύτρια βρίσκουν ελπίδα στη φιλία τους, ξεφεύγοντας από τον αληθινό κόσμο.



08/4/2022

Metal Lords /Metal Lords

Οι απροσάρμοστοι έφηβοι Χάντερ και Κέβιν ξέρουν καλά πώς θα λάμψουν: πρέπει να αφοσιωθούν στη μέταλ, να κερδίσουν τη Μάχη των Συγκροτημάτων και να δοξαστούν ως θεοί.

08/4/2022

Στο Ενδιάμεσο / The In Between

Μια πληγωμένη έφηβη χάνει τον έρωτα της ζωής της σε ένα τραγικό ατύχημα και αρχίζει να πιστεύει ότι της στέλνει σημάδια από τον τάφο.



15/4/2022

Διαλέγεις ή Πεθαίνεις / Choose or Die

Θέλοντας να κερδίσουν ένα αζήτητο χρηματικό έπαθλο, δύο φίλοι επανεκκινούν ένα μυστήριο παιχνίδι του '80 και μπαίνουν σ' έναν σουρεαλιστικό κόσμο τρόμου άλλου επιπέδου.



20/4/2022

Η Καμπή / The Turning Point

Ένας τεμπέλης που κάνει ό,τι μπορεί για να αποφεύγει τις συγκρούσεις γίνεται φίλος με έναν επικίνδυνο κακοποιό που μπουκάρει ξαφνικά στη ζωή του.



The Turning Point

22/4/2022

Καλοκαιρινές Βόλτες / Along for the Ride

Η επιμελής Όντεν γνωρίζει το καλοκαίρι πριν από το κολέγιο τον μυστηριώδη Ιλάι, ο οποίος τη βοηθά με νυχτερινές περιπέτειες να ζήσει την ανέμελη εφηβική ζωή που δεν είχε.

29/4/2022

Ταξίδι του Μέλιτος με τη Μαμά / Honeymoon with My Mother

Ένας θλιμμένος άντρας που τον παράτησαν λίγο πριν από τον γάμο αναγκάζεται να κάνει το ταξίδι του μέλιτος... με την αυταρχική μητέρα του.

29/4/2022

Rumspringa / Rumspringa

Ταξιδεύοντας προς το Βερολίνο, ένας νεαρός άντρας Άμις που οδεύει προς την ενηλικίωση επανασυνδέεται με τις ρίζες του, ερωτεύεται και παίρνει μια σημαντική απόφαση.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

06/4/2022

Τζίμι Σάβιλ: Μια Βρετανική Ιστορία Τρόμου / Jimmy Savile: A British Horror Story

Ο τηλεοπτικός σταρ Τζίμι Σάβιλ μάγεψε με την εκκεντρικότητα και τις φιλανθρωπίες του. Όμως, κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση αποκαλύπτουν μια πτυχή του που σοκάρει.

07/4/2022

Επιστροφή στο Διάστημα / Return to Space

Ο Ίλον Μασκ κι οι μηχανικοί της SpaceX αναλαμβάνουν να επιστρέψουν αστροναύτες της NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και να φέρουν την επανάσταση στα διαστημικά ταξίδια.



13/4/2022

Υπέροχα Εθνικά Πάρκα / Our Great National Parks

Με αφηγητή τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, αυτή η καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ παρουσιάζει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά εθνικά πάρκα του πλανήτη.

19/4/2022

White Hot: Η Άνοδος και Πτώση της Abercrombie & Fitch / White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch

Όλα τα κουλ παιδιά τη φορούσαν. Αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά το ποπ φαινόμενο της μάρκας A&F στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές του 2000 που ήταν για λίγους.



27/4/2022

Το Μυστήριο της Μέριλιν Μονρόε: Οι Άγνωστες Κασέτες / The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ένας συγγραφέας επανεξετάζει τον μυστηριώδη θάνατο της Μέριλιν Μονρόε και μοιράζεται ηχητικά ντοκουμέντα με όσους ανήκαν στον κύκλο της.

ο Μυστήριο της Μέριλιν Μονρόε: Οι Άγνωστες Κασέτες

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



01/4/2022

Το Τελευταίο Λεωφορείο / The Last Bus

Μια ομάδα πανέξυπνων μαθητών συμμετέχουν σε μια εκδρομή που θα αλλάξει τη ζωή τους, παλεύοντας για να σώσουν την ανθρωπότητα από έναν στρατό αδίστακτων drone.

08/4/2022

Πράσινα Αυγά με Ζαμπόν: Σεζόν 2 / Green Eggs and Ham: Season 2

Μια μυστική ιστορία, ένα άλυτο μυστήριο, μια νέα αρχή – και κατάσκοποι! Ετοιμαστείτε για έναν δεύτερο γύρο διασκέδασης και επικής περιπέτειας αλά Σους.



12/4/2022

Υποθέσεις Ζώων / The Creature Cases

Οι ειδικοί πράκτορες Σαμ και Κιτ γυρίζουν τον κόσμο με τις ικανότητές, τα επιστημονικά δεδομένα και τα κουλ γκάτζετ τους για να λύσουν μυστήρια του βασιλείου των ζώων.

19/4/2022

Battle Kitty / Battle Kitty

Ένα γατάκι-μαχητής πρέπει να κατατροπώσει όλα τα τέρατα του Νησιού των Μαχών για να στεφθεί πρωταθλητής. Μια διαδραστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων του Ματ Λεϊζέλ.

28/4/2022

Κουνέλι-Σαμουράι: Τα Χρονικά του Ουσάγκι /Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles

Ένα κουνέλι που θέλει να γίνει σαμουράι και οι νέοι φίλοι του πολεμιστές συνεργάζονται για να προστατεύσουν την πόλη τους από τέρατα, νίντζα, γκάνγκστερ και εξωγήινους.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/4/2022

Ο Πληροφοριοδότης (The Departed)