Το Netflix μεταφέρει στην οθόνη την ιστορία που συγκλόνισε: Τη δραματική διάσωση 12 παιδιών από σπήλαιο στην Ταϊλάνδη | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Τη συγκλονιστική ιστορία της διάσωσης 12 παιδιών και του προπονητή τους από σπηλιά στην Ταϊλάνδη, που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα ολόκληρος ο πλανήτης, θα μεταφέρει το Netflix στη μικρή οθόνη.

Πριν από λίγες ημέρες, η δημοφιλής πλατφόρμα, ανακοίνωσε αναλυτικά τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές σε μια προσαρμογή της ιστορίας διάσωσης στο σπήλαιο Θαμ Λουάνγκ που συγκλόνισε τον κόσμο. Η Ντέινα Λεντού Μίλερ και ο Μάικλ Ράσελ Γκαν θα αναλάβουν τον ρόλο των showrunner και διευθυντών παραγωγής.

Τα παιδιά ποζάρουν σε εκδήλωση μετά τη διάσωσή τους / Φωτογραφία: AP /Sakchai Lalit

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία της διάσωσης

Η σειρά μίας σεζόν, που θα γυριστεί στη βόρεια Ταϊλάνδη, βασίζεται στο πασίγνωστο περιστατικό του 2018 όπου 12 νεαροί ποδοσφαιριστές και ο προπονητής τους –γνωστοί ως οι Αγριόχοιροι– κατάφεραν τελικά να διασωθούν από ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη ύστερα από πάνω από δύο εβδομάδες.

Διασώστες στο σπήλαιο / Φωτογραφία: AP Photo/Sakchai Lalit

Τη σειρά θα ζωντανέψουν στην οθόνη οι showrunner και διευθυντές παραγωγής Ντέινα Λεντού Μίλερ (Επιζών της Επόμενης Μέρας, Λέσχη 49) και Μάικλ Ράσελ Γκαν (Billions, Επιζών της Επόμενης Μέρας), καθώς και οι σκηνοθέτες και διευθυντές παραγωγής "Μπαζ" Ναταγούτ Πουνπιρίγια (Bad Genius, One for the Road), που θα σκηνοθετήσει το πρώτο επεισόδιο, και ο Κέβιν Ταντσαρόεν (Warrior, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη διεύθυνση παραγωγής υπογράφουν επίσης οι Τζον Πενότι (Τρελά Πλούσιοι, Palmer) για την SK Global Entertainment, Τζον Μ. Τσου (Τρελά Πλούσιοι, Σε μια Γειτονιά της Νέας Υόρκης) και Λανς Τζόνσον (Troop Zero, Και οι 7 Ήταν Υπέροχοι) για την Electric Somewhere, Τζον Λόγκαν Πίρσον(Σπένσερ: Εμπιστευτικό, Mile 22), Τιμ Κόντινγκτον (Μουλάν, Τρελά Πλούσιοι).

Ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν

Βασικός πρωταγωνιστής στον ρόλο του "Προπονητή Εκ" είναι ο "Μπιμ" Παπανγκόρν Λερκτσαλεαμπότε (Οι Αποκλεισμένοι). Τα 12 αγόρια που διασώθηκαν θα υποδυθούν οι πρωτοεμφανιζόμενοι Ταϊλανδοί ηθοποιοί: Πράτια Πάτονγκ, Ταναπόνγκ Κανταγουόνγκ, Σονγκπόλ Κανταγουόνγκ, Ταναγούτ Τσετούκου, Ταπανότ Χαταπρασού, Τσακαπάτ Σισάτ, Ταναπάτ Πουνγκπουμκέου, Τιραπάτ Σομκέου, Ραταπούμ Νακισάτιντ, Γουατσαραπόλ Παουνγκσαγουάν, Απισίτ Σενγκτσάν και Απισίτ Γιουκχάμ.

Δήλωση του σκηνοθέτη Ναταγούτ Πουνπιρίγια: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που ζωντανεύω την ιστορία του Θαμ Λουάνγκ στην οθόνη. Στόχος μου είναι να απεικονίσω πιστά το περιστατικό δείχνοντας σεβασμό στις εμπειρίες όσων ήταν εκεί. Σε συνεργασία με ταλαντούχους Αμερικανοασιάτες δημιουργούς όπως τους Τζον Μ. Τσου και Κέβιν Ταντσαρόεν, είμαστε σίγουροι ότι η αναβίωση που θα κάνουμε σε αυτήν την ξεχωριστή ιστορία θα βρει απήχηση στο κοινό από όλο τον κόσμο».

Μέλη της διασωστικής ομάδας / Φωτογραφία: Royal Thai Navy via AP

Έχει ανακοινωθεί ήδη ότι το Netflix, με τη συνδρομή της SK Global, εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα για την αφήγηση της ιστορίας των 12 ποδοσφαιριστών και του βοηθού προπονητή Εκ, καθώς και της εμπειρίας τους σε αυτήν την απίστευτη διάσωση, μέσω της 13 Tham Luang Company Limited.

Η σειρά θα γυριστεί κατά κύριο λόγο στην Ταϊλάνδη και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στο Netflix το 2022.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr