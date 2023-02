Netflix: Τι θα δούμε τον Φεβρουάριο -Τρόμος, μυστήριο και Άγιος Βαλεντίνος, οι σειρές και οι ταινίες - iefimerida.gr

Φεβρουάριος. Ο πιο ερωτικός μήνας του χρόνου έφτασε και το Netflix έχει φροντίσει σχετικά, έχοντας διάφορες επιλογές για τους ρομαντικούς συνδρομητές του.

Συγκεκριμένα, οι ερωτευμένοι (και μη) μπορούν να παρακολουθήσουν τη σειρά «Όλες τις Φορές που Ερωτευτήκαμε» (In Love All Over Again) που κυκλοφορεί στις 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ λίγο νωρίτερα, στις 10 του μήνα, θα είναι διαθέσιμη και η πολυσυζητημένη ρομαντική κομεντί «Σπίτι Σου ή Σπίτι Μου;» (Your Place or Mine) με πρωταγωνιστές τους Ρις Γουίδερσπουν και Άστον Κούτσερ.

Ωστόσο, οι φανατικοί τηλεθεατές της σειράς «You» περιμένουν πώς και πώς την πολυαναμονέμη σεζόν της, η οποία έρχεται μέσα στον δεύτερο μήνα της χρονιάς. Όπως γνωρίζουμε ήδη, ο επερχόμενος τέταρτος κύκλος της σειράς θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στις 9 Φεβρουαρίου, ενώ το δεύτερο θα ακολουθήσει στις 29 Μαρτίου.

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

02/02/2023

Freeridge: Σεζόν 1

Freeridge

Μια παρέα εφήβων προσπαθεί να αντιστρέψει μια κατάρα, όταν ένα παράξενο παλιό κουτί φαίνεται πως φέρνει κακοτυχία –και άλλα– στις ζωές τους.

09/02/2023

Εσύ: Σεζόν 4

You: Season 4 Part 1

Στο Λονδίνο, ο Τζο ορκίζεται να θάψει το παρελθόν και να γίνει όσο καλύτερος μπορεί. Όμως, στον δύσβατο δρόμο προς την εξιλέωση, μια νέα εμμονή αρχίζει να κυριαρχεί.

14/02/2023

Όλες τις Φορές που Ερωτευτήκαμε: Σεζόν 1

In Love All Over Again

Από τότε που γνωρίστηκαν, η Ιρένε και ο Χούλιο διαρκώς ερωτεύονται, χωρίζουν και μετά προσπαθούν ξανά. Θα βρεθεί ποτέ ένα αίσιο τέλος στην ιστορία τους;

15/02/2023

NoFilter: Σεζόν 1

NoFilter

Επειδή βαρέθηκε, η Μαρσέλι παρατάει τις σπουδές της για να κυνηγήσει έναν νέο στόχο: να γίνει influencer. Όμως, η ζωή στο διαδίκτυο είναι δυσκολότερη από ό,τι φαίνεται…

15/02/2023

Ο Νόμος της Λίντια Πόετ: Σεζόν 1

The Law According to Lidia Poët

Μια γυναίκα, που δεν της επιτρέπεται να δικηγορεί, δίνει μια μάχη κατά της απόφασης του δικαστηρίου. Από την αληθινή ιστορία της πρώτης Ιταλίδας δικηγόρου, Λίντια Πόετ.

15/02/2023

Red Rose: Σεζόν 1

Red Rose

Μια ετερόκλητη παρέα εφήβων πρέπει να περάσει ένα τρομακτικό καλοκαίρι όταν τα μέλη της κατεβάζουν μια εφαρμογή με επικίνδυνες απαιτήσεις και θανάσιμες συνέπειες.

16/02/2023

The Upshaws: Μέρος 3

The Upshaws: Part 3

Παλεύοντας για την επιτυχία και επιβιώνοντας από κάθε αναποδιά, οι Άπσοου αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα και τις σχέσεις τους.

17/02/2023

Αδίστακτοι: Η Σειρά: Σεζόν 2

Ganglands: Season 2

Ο Μεντί, η Λιάνα και ο Τόνι διαπιστώνουν ότι τα σχέδιά τους να φύγουν από το Βέλγιο ματαιώνονται από την εμφάνιση ενός νέου εχθρού, ο οποίος τους αναγκάζει να συμμαχήσουν με πρώην αντιπάλους.

17/02/2023

Το Κορίτσι και ο Κοσμοναύτης: Σεζόν 1

A Girl and an Astronaut

Η επιστροφή ενός αστροναύτη μετά από 30 χρόνια αναζωπυρώνει έναν χαμένο έρωτα και κινητοποιεί το ενδιαφέρον μιας εταιρείας να μάθει γιατί ο αστροναύτης δεν γέρασε.

22/02/2023

Η Τριάδα: Σεζόν 1

Triptych

Μια αμείλικτη ντετέκτιβ μαθαίνει ότι έχει άλλα δύο πανομοιότυπα αδέλφια και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της.

23/02/2023

Outer Banks: Σεζόν 3

Outer Banks: Season 3

Νέες περιπέτειες οδηγούν τα Ψάρια στην Καραϊβική και όχι μόνο, καθώς οι φίλοι γίνονται στόχος ενός επικίνδυνου αντιπάλου που ψάχνει μια θρυλική χαμένη πόλη.

24/02/2023

Από Ποιον Τρέχαμε να Ξεφύγουμε;: Σεζόν 1

Who Were We Running From?

Κρύβοντας ένα οδυνηρό παρελθόν, μια εξόριστη γυναίκα ζει μες στην ανωνυμία μαζί με την κόρη της, αλλάζοντας διαρκώς ξενοδοχεία και βλέποντας τους πάντες ως απειλή.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

03/02/2023

True Spirit

True Spirit

Μια επίμονη Αυστραλή έφηβη κυνηγά τα όνειρά της και αντιμετωπίζει τους φόβους της, θέλοντας να γίνει το νεαρότερο άτομο που θα γυρίσει τον κόσμο με ιστιοφόρο μόνο του.

03/02/2023

Στρόμπολι

Stromboli

Στοιχειωμένη από τις μνήμες του διαλυμένου της γάμου κι ενός τσακωμού με την κόρη της, μια γυναίκα ξεκινά ένα σκληρό πρόγραμμα αυτοβοήθειας όταν οι διακοπές της ναυαγούν.

03/02/2023

Viking Wolf

Vikingulven

Μετά τον αποτροπιαστικό φόνο που βλέπει να συμβαίνει σε ένα πάρτι στη νέα της πόλη, μια έφηβη αρχίζει να έχει περίεργα οράματα και παράξενες επιθυμίες.

03/02/2023

Infiesto

Infiesto

Αναστατωμένοι από τον κορωνοϊό, δύο ντετέκτιβ κυνηγούν με μανία τους υπεύθυνους μιας απαγωγής που, όπως φαίνεται, είναι μέρος ενός απειλητικού επαναλαμβανόμενου σχεδίου.

10/02/2023

Το Δεκαήμερο ενός Καλού Ανθρώπου

10 Days of a Good Man

Ένας δικηγόρος που έγινε ιδιωτικός ντετέκτιβ αναλαμβάνει μια υπόθεση εξαφάνισης ατόμου και έρχεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη αναζήτηση που αλλάζει τη ζωή του.

10/02/2023

Σπίτι Σου ή Σπίτι Μου;

Your Place or Mine

Όταν η Ντέμπι κι ο Πίτερ, δύο τελείως διαφορετικοί φίλοι, αλλάζουν σπίτια για μια εβδομάδα, γεύεται ο ένας τη ζωή του άλλου και αυτό ίσως ανοίξει την πόρτα στον έρωτα.

13/02/2023

Αγάπη στο Τετράγωνο Ξανά

Squared Love All Over Again

Η σχέση ενός διάσημου δημοσιογράφου και μιας προσγειωμένης δασκάλας διαταράσσεται, όταν μια δουλειά μπαίνει εμπόδιο στη νέα τους κοινή ζωή.

14/02/2023

Re/Member

Re/Member

Εγκλωβισμένα σε μια φονική χρονική λούπα, 6 λυκειόπαιδα πρέπει να βρουν τα διάσπαρτα μέλη ενός άγνωστου θύματος για να λύσουν μια κατάρα και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

22/02/2023

Οι Παράταιροι

The Strays

Η συνετή και προνομιούχα ζωή μιας μιγάδας αρχίζει να καταρρέει όταν δύο ξένοι εμφανίζονται στη γραφική της πόλη των προαστίων.

24/02/2023

Έχουμε ένα Φάντασμα

We Have a Ghost

Αφού βρίσκει ένα φάντασμα με το όνομα Έρνεστ να στοιχειώνει το νέο της σπίτι, η οικογένεια του Κέβιν γίνεται μέσα σε μια νύχτα ανάρπαστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

01/02/2023

Τα Εκατομμύρια του Γκάνθερ: Σειρά μίας σεζόν

Gunther's Millions

Ο σκύλος με το καταπίστευμα δεν είναι το πιο αλλόκοτο στοιχείο αυτής της ιστορίας. Ο φροντιστής του Γκάνθερ ζούσε επίσης στην πολυτέλεια και είχε φανατικούς ακόλουθους.

08/02/2023

Μπιλ Ράσελ: Θρύλος

Bill Russell: Legend

Ο πολυνίκης πρωταθλητής του NBA και θρύλος των ατομικών δικαιωμάτων Μπιλ Ράσελ χτίζει μια απίθανη κληρονομιά εντός κι εκτός γηπέδων σ' αυτό το βιογραφικό ντοκιμαντέρ.

15/02/2023

Οι Γκόλφερ: Σεζόν 1

Full Swing

Αυτή η καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ παρακολουθεί μια ετερόκλητη ομάδα επαγγελματιών γκόλφερ, εντός και εκτός γηπέδου, σε μια σκληρή αγωνιστική σεζόν.

22/02/2023

Διπλή Ανθρωποκτονία: Σκάνδαλο στη Νότια Καρολίνα: Σεζόν 1

Murdaugh Murders: A Southern Scandal

Σοκαριστικές τραγωδίες συγκλονίζουν μια δεμένη κοινότητα στη Νότια Καρολίνα και φέρνουν στο φως τα φρικιαστικά μυστικά της πιο ισχυρής οικογένειάς της.

24/02/2023

Formula 1: Οδηγός… Επιβίωσης: Σεζόν 5

Formula 1: Drive to Survive: Season 5

Οδηγοί, μάνατζερ και ιδιοκτήτες ομάδων ζουν τη ζωή στα άκρα, εντός και εκτός πίστας, σε κάθε σκληρή σεζόν αγώνων Φόρμουλα 1.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

09/02/2023

Ο Μπαμπάς μου Κυνηγά Εξωγήινους: Σεζόν 1

My Dad the Bounty Hunter

Ένας διαγαλαξιακός κυνηγός εξωγήινων δίνει νέα διάσταση στον πατρικό ρόλο όταν τα δύο του παιδιά τον ακολουθούν κατά τύχη στο διάστημα και καταστρέφουν την αποστολή του.

23/02/2023

That Girl Lay Lay: Σεζόν 2

That Girl Lay Lay: Season 2

Με το μυστικό της να παραμένει επτασφράγιστο, η Λέι Λέι επιστρέφει με την κολλητή της και το παρεάκι αντιμετωπίζει σφάλματα στην εφαρμογή και φάρσες στο γυμνάσιο.

24/02/2023

Oddballs: Σεζόν 2

Oddballs: Season 2

Ο Τζέιμς και οι φίλοι του, Μαξ και Έκο, επιστρέφουν για περισσότερες αερολογίες, σαχλές ιδέες και σχολικές πλάκες, φέρνοντας την καταστροφή στο Ντερτ της Αριζόνας.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/02/2023

Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου (Call Me by Your Name)

Μόνο το Σεξ δεν Φτάνει (No Strings Attached)

09/02/2023

Κάποτε στο… Χόλιγουντ (Once Upon a Time in Hollywood)

15/02/2023

Αγάπη σαν Ναρκωτικό (Love & Other Drugs)

Λογική και Ευαισθησία (Sense and Sensibility)

16/02/2023

Άρωμα Γυναίκας (Scent of a Woman)

Straight Outta Compton (Straight Outta Compton)

Jurassic World (Jurassic World)

Τζουράσικ Παρκ (Jurassic Park)

Jurassic Park III (Jurassic Park III)

Τζουράσικ Παρκ: Ο Χαμένος Κόσμος (The Lost World: Jurassic Park)

Κάτι πιο Ποπ (Pitch Perfect)

Kάτι πιο Ποπ 2 (Pitch Perfect 2)

Κάτι πιο Ποπ 3 (Pitch Perfect 3)

22/02/2023

Το Κορίτσι που Άφησα Πίσω (Girl, Interrupted)