Netflix: Όλες οι νέες κυκλοφορίες σε σειρές και ταινίες για τον Απρίλιο - iefimerida.gr

Ο Απρίλιος έρχεται στο Netflix με νέες ενδιαφέρουσες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ. Οι επιλογές είναι πολλές και για όλα τα γούστα.

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

04/04/2024

Ripley

Ripley

Ο Τομ Ρίπλεϊ, ένας απατεώνας από τη Νέα Υόρκη στις αρχές του '60, προσλαμβάνεται από έναν πλούσιο άνδρα για να πάει στην Ιταλία και να φέρει πίσω τον γιο του.

05/04/2024

Parasyte: Οι Γκρίζοι

Parasyte: The Grey

Όταν άγνωστα παράσιτα χρησιμοποιούν με τη βία τους ανθρώπους ως ξενιστές, η ανθρωπότητα καλείται να πολεμήσει τη διογκούμενη απειλή.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

10/04/2024

Η Αεροπειρατεία της Πτήσης 601

The Hijacking of Flight 601

Σε μια αεροπειρατεία, δυο αεροσυνοδοί πρέπει να ξεγελάσουν τους αεροπειρατές εν μέσω έντονων διαπραγματεύσεων στον αέρα και στο έδαφος. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.



11/04/2024

Τα Φτερά της Φιλοδοξίας: Σεζόν 3

As the Crow Flies: Season 3

Καθώς ένα γνώριμο πρόσωπο βγαίνει στην κάμερα, παλιές συμμαχίες διαλύονται, νέες σχέσεις γεννιούνται και το ειδησεογραφικό παιχνίδι παίζεται πλέον αλλιώς.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

11/04/2024

Μικρό Ταρανδάκι

Baby Reindeer

Όταν ένας επίδοξος κωμικός κάνει μια πράξη καλοσύνης σε μια ευάλωτη γυναίκα, πυροδοτεί μια ασφυκτική εμμονή που απειλεί να καταστρέψει τη ζωή και των δύο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

11/04/2024

Heartbreak High: Σεζόν 2

Heartbreak High: Season 2

Όταν η Άμερι αρχίζει να πιστεύει ότι μπορεί επιτέλους να ξεκινήσει ήρεμη τη νέα χρονιά, νέα προβλήματα κι ένας περίεργος στόκερ αρχίζουν να αναστατώνουν τη ζωή της.



11/04/2024

Μια Νύχτα του Μεσοκαλόκαιρου

Midsummer Night

Η Καρίνα συγκεντρώνει την οικογένειά της για παραδοσιακές σουηδικές καλοκαιρινές διακοπές, αλλά η ευτυχής περίσταση πάει στραβά όταν βγαίνουν στο φως μακροχρόνια μυστικά.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12/04/2024

Good Times

Good Times

Σε αυτήν την έντονη, τολμηρή νέα εκδοχή της κλασικής σειράς, μια νέα γενιά της οικογένειας Έβανς τα βγάζουν πέρα σε μια εργατική κατοικία στο Σικάγο.



17/04/2024

The Circle: ΗΠΑ: Σεζόν 6

The Circle: Season 6

Σε αυτό το κοινωνικό πείραμα και διαγωνισμό, διαδικτυακοί παίκτες φλερτάρουν, γίνονται φίλοι και φτιάχνουν ψεύτικα προφίλ για το έπαθλο του κορυφαίου ινφλουένσερ.



18/04/2024

The Upshaws: Μέρος 5

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Upshaws: Part 5

Μια νέα εποχή γεμάτη σκαμπανεβάσματα και αλλαγές στη ζωή των Άπσοου φέρνει ευλογία αλλά και άγχος. Ό,τι όμως κι αν συμβεί, η οικογένεια παραμένει πάνω απ' όλα.



25/04/2024

Dead Boy Detectives

Dead Boy Detectives

Σας καταδιώκει μήπως κάποιο ενοχλητικό φάντασμα; Έχει κλέψει κάποιος δαίμονας τις βασικές σας αναμνήσεις; Ίσως να πρέπει να απευθυνθείτε στους Νεκρούς Ντετέκτιβ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

30/04/2024

Φιάσκο

Fiasco

Όταν ξεσπά η καταστροφή στο σετ της πρώτης ταινίας ενός σκηνοθέτη, το συνεργείο του απαθανατίζει τις αναποδιές, τους εκβιασμούς και το σαμποτάζ που ακολουθούν.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

05/04/2024

Το Λαβράκι της Δεκαετίας

Scoop

Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, αυτό το δράμα παρουσιάζει εκ των έσω πώς οι γυναίκες του Newsnight εξασφάλισαν την περίφημη συνέντευξη του πρίγκιπα Ανδρέα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12/04/2024

Κλοπή

Stolen

Μια γυναίκα από την κοινότητα των Σαμί της Σουηδίας εντοπίζει έναν δολοφόνο για να ξεκαθαρίσει μια προσωπική υπόθεση. Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.



19/04/2024

Rebel Moon — Μέρος 2: The Scargiver

Rebel Moon — Part Two: The Scargiver

Οι επαναστάτες ετοιμάζονται για μάχη κόντρα στον Μητρικό Κόσμο, ενώ άρρηκτοι δεσμοί σχηματίζονται, ήρωες αναδύονται και θρύλοι γεννιούνται. Μια ταινία του Ζακ Σνάιντερ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

25/04/2024

City Hunter

City Hunter

Εξαιρετικός σκοπευτής και αδιόρθωτος πλεϊμπόι, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Ρίο Σάεμπα, συμμαχεί απρόθυμα με την αδελφή του νεκρού συνεργάτη του για να ερευνήσει τον θάνατό του.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



03/04/2024

Στη Σκηνή του Εγκλήματος: Γερμανία - Ο Νυχτερινός Δολοφόνος

Crime Scene Berlin: Nightlife Killer

Το 2012, μια σειρά από φρικιαστικές δολοφονίες προκάλεσαν σοκ στα πάρτι του Βερολίνου. Ο δολοφόνος παρέμενε ασύλληπτος μέχρι που ένας από τους στόχους του επέζησε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

03/04/2024

Ανεξήγητα

Files of the Unexplained

Αυτή η ανατριχιαστική ερευνητική σειρά ντοκιμαντέρ ερευνά απόκοσμες συναντήσεις, παράξενες εξαφανίσεις, γεγονότα που στοιχειώνουν και άλλα αινιγματικά φαινόμενα.



05/04/2024

Το Αντικοινωνικό Δίκτυο: Από τα Μιμίδια στο Χάος

The Antisocial Network: Memes to Mayhem

Από το rick-τρολάρισμα στις viral θεωρίες συνωμοσίας, αυτό το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει πώς μια ανώνυμη ιστοσελίδα έγινε ένας κόμβος που προκαλεί πραγματικό χάος στον κόσμο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

26/04/2024

Hack Your Health: Τα Μυστικά του Εντέρου σας

Hack Your Health: The Secrets of Your Gut

Εξερευνήστε το πεπτικό σύστημα μέσα από αυτό το ανάλαφρο και ενημερωτικό ντοκιμαντέρ που εξηγεί τον ρόλο που παίζει η υγεία του εντέρου στη συνολική μας ευεξία.

NETFLIX K&F



08/04/2024

Οι Τρεις Πνευματοφύλακες: Σεζόν 3

Spirit Rangers: Season 3

Οι Πνευματοφύλακες επιστρέφουν για να βοηθήσουν περισσότερους φίλους στο Εθνικό Πάρκο Χους, μαθαίνοντας περισσότερα για την κουλτούρα τους και τον κόσμο κάθε μέρα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12/04/2024

Ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος Πάει Κατασκήνωση

Woody Woodpecker Goes to Camp

Αφού τον διώξουν από το δάσος, ο Γούντι θεωρεί ότι βρήκε ένα παντοτινό σπίτι στο Καμπ Γιούχου – μέχρι που ένας επιθεωρητής απειλεί να κλείσει το καμπ.



22/04/2024

Οδός CoComelon: Σεζόν 2

CoComelon Lane: Season 2

Καλώς ήρθατε στην οδό CoComelon, όπου ο Τζέι Τζέι, η Μπέλα, η Σίσι, ο Κόντι και η Νίνα χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, δοκιμάζουν νέα πράγματα και μαθαίνουν κάθε μέρα!

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/04/2024

Η Λίστα του Σίντλερ Schindler's List

Μία Ημέρα One Day

Ο Λαβύρινθος: Η Τελική Δοκιμασία Maze Runner: Death Cure

Συγγνώμη που σ' Ενοχλώ Sorry to Bother You

Από Μηχανής Ex Machina

10/04/2024

Rocketman



15/04/2024

Ο Νονός The Godfather



16/04/2024

Το αγόρι της διπλανής πόρτας The Boy Next Door

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Lady Bird



22/04/2024

Φόρεστ Γκαμπ Forrest Gump