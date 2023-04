Netflix: Όλες οι σειρές και οι ταινίες που έρχονται τον Απρίλιο - iefimerida.gr

Ο Απρίλιος μπαίνει δυναμικά, με το Netflix να εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με εντυπωσιακές νέες κυκλοφορίες σε ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ για όλη την οικογένεια.

Αγαπημένα προγράμματα επιστρέφουν, ενώ φυσικά δε λείπουν οι διάσημες, all time classsic παραγωγές, με μεγάλους σταρ του Χόλιγουντ.

Από τις νέες κυκλοφορίες ξεχωρίζουν το «Mighty Morphin Power Rangers», το «The Last Kingdom: Seven Kings Must Die», το Part 2 της 2ης σεζόν του «Firefly Lane», η συνέχεια του «Welcome to Eden» και πολλά άλλα.



Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

02/04/2023

War Sailor: Limited Series

Όταν ξεσπά ο Β' Π.Π., δύο ναύτες σε ένα νορβηγικό εμπορικό πλοίο αγωνίζονται να επιβιώσουν από μια σύγκρουση, στην οποία δεν τους ζητήθηκε ποτέ να συμμετάσχουν.

04/04/2023

The Signing

Σ' αυτό το ριάλιτι, νέοι λάτιν καλλιτέχνες καλούνται να εντυπωσιάσουν θρύλους όπως οι Λεξ Μπορέρο, Τάινι και Ράου Αλεχάντρο για να υπογράψουν το συμβόλαιο της ζωής τους.



06/04/2023

BEEF

Ένα περιστατικό διαπληκτισμού μεταξύ δύο αγνώστων –ενός αποτυχημένου εργολάβου και μιας επιχειρηματία– πυροδοτεί μια κόντρα που βγάζει τα πιο σκοτεινά τους ένστικτα.

07/04/2023

Transatlantic

Μασσαλία, 1940. Μέσω μιας επιχείρησης διάσωσης, δύο Αμερικανοί βοηθούν καλλιτέχνες, συγγραφείς και άλλους πρόσφυγες να διαφύγουν από την Ευρώπη στη διάρκεια του Β' Π.Π.



07/04/2023

Μέχρι Στιγμής Όλα Καλά

Thicker Than Water

Η ζωή μιας δημοσιογράφου γίνεται χαοτική, όταν προστατεύει τον αδελφό της από τον νόμο, μπλέκοντας ακούσια την οικογένειά της στο ανελέητο σχέδιο ενός βαρόνου ναρκωτικών.

08/04/2023

Ο Δικηγόρος Διαζυγίων Σιν

Ύστερα από μια προσωπική τραγωδία, ένας πιανίστας που έγινε δικηγόρος βιώνει τον περίπλοκο κόσμο των διαζυγίων — κι αγωνίζεται για να κερδίσουν οι πελάτες του πάση θυσία.



12/04/2023

Πεθερά απ' την Κόλαση: Σεζόν 2

Μετά τη φυλακή, η Ιζαντίρ επιστρέφει στην ακόμα μεγαλύτερη οικογένειά της και σε νέους φίλους κι εραστές συνεχίζοντας να προκαλεί προβλήματα στον Κάρλος και στην Αλίσε.



13/04/2023

Florida Man

Ένας ντροπιασμένος και χρεωμένος αστυνομικός επιστρέφει στη Φλόριντα για μια σκοτεινή αποστολή που τον παρασύρει σ’ ένα άγριο και θανατηφόρο κυνήγι θησαυρού.

13/04/2023

Εμμονή

Η σχέση ενός αξιοσέβαστου χειρουργού από το Λονδίνο με την αρραβωνιαστικιά του γιου του μετατρέπεται σε ερωτικό πάθος που απειλεί να αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.



14/04/2023

Queenmaker

Ένα καταξιωμένο στέλεχος ενός ομίλου στηρίζει την εκστρατεία μιας δικηγόρου πολιτικών δικαιωμάτων για τη δημαρχία, ενώ επιδιώκει να καταστρέψει τον πρώην εργοδότη της.



20/04/2023

Η Διπλωμάτισσα

Εν μέσω διεθνούς κρίσης, μια διπλωμάτισσα παλεύει να τα βγάλει πέρα με τη νέα της υψηλού κύρους δουλειά ως πρέσβειρα στο ΗΒ και τον ταραχώδη γάμο της με έναν πολιτικό..



20/04/2023

Η Νεράιδα των Δοντιών: Όταν ο Έρωτας Δαγκώνει

Ένας ασυμβίβαστος θηλυκός βρικόλακας με σπασμένο δόντι ερωτεύεται έναν ντροπαλό οδοντίατρο στην Καλκούτα. Θα τους χωρίσουν άραγε οι ανθρώπινες και μυστικιστικές δυνάμεις;

21/04/2023

Ακατέργαστα Διαμάντια

Όταν ο άσωτος γιος μιας οικογένειας ρίχνει την αυτοκρατορία της στα χρέη, ο αδελφός του επιστρέφει στην περιοχή των διαμαντιών της Αμβέρσας για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.



21/04/2023

Προξενιό α λα Ινδικά: Σεζόν 3

Από το Λονδίνο μέχρι το Νέο Δελχί, η προξενήτρα Σίμα Ταπάρια βοηθά περισσότερους εργένηδες να βρουν τον έρωτα, ενώ παράλληλα τους επαναφέρει συχνά στην πραγματικότητα.



26/04/2023

Εργαζόμενες Μητέρες: Σεζόν 7

Στη συγκινητική τελευταία σεζόν, η Κέιτ κι οι φίλες της αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά το γέλιο βοηθά.



26/04/2023

Love After Music

Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να ζει χωρίς αγάπη. Αυτή η βιογραφική σειρά παρακολουθεί τη ζωή και την καριέρα του εμβληματικού Αργεντίνου ροκ σταρ Φίτο Πάεζ.



27/04/2023

Η Νοσοκόμα

Μια νέα νοσοκόμα σ’ ένα νοσοκομείο υποψιάζεται ότι η επιθυμία μιας συναδέλφου της για προσοχή μπορεί να συνδέεται με μια σειρά θανάτων ασθενών. Από αληθινή ιστορία.

27/04/2023

Πυγολαμπίδες: Σεζόν 2, Μέρος 2

Firefly: Season 2 Part 2

Για την Κέιτ και την Τάλι, δεν υπάρχει εμπόδιο που μπορεί να σταθεί στη φιλία τους. Υπάρχει, όμως, κάποιο λάθος που θα μπορούσε να τις χωρίσει για πάντα;

27/04/2023

Sweet Tooth: Σεζόν 2

Όταν πέφτει στα χέρια των Τελευταίων Ανθρώπων, ένα ελαφο-αγόρι ονόματι Γκας προσπαθεί να βοηθήσει τους νέους του φίλους να αποδράσουν, προτού είναι αργά.

28/04/2023

The Goldin Touch: Ο Βασιλιάς των Συλλεκτών

Ο Κεν Γκόλντιν και η ομάδα του πρωταγωνιστούν σ' αυτήν τη σειρά δράσης που διαδραματίζεται σε έναν οίκο δημοπρασιών με σπάνια συλλεκτικά είδη.



Προσεχώς

Καλώς Ήρθατε στην Εδέμ: Σεζόν 2

Welcome to Eden: Season 2

Με νέες απειλές στο νησί και καμία διέξοδο, η επανάσταση πυροδοτεί μια μεγάλη μάχη για την ελευθερία, ενώ η Άστριντ συνεχίζει τα σχέδιά της για τη νέα Εδέμ.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



01/04/2023

Φθορά

Όταν χάνει το μωρό της και παραλίγο τη ζωή της στη διάρκεια ενός τοκετού, μια δημοσιογράφος καταρρέει. Θρηνώντας στο σπίτι της, βιώνει εφιαλτικά οράματα κι επιθέσεις.



07/04/2023

Chupa

Ενώ επισκέπτεται συγγενείς στο Μεξικό, ένα μοναχικό αγόρι γίνεται φίλος με ένα μυθικό πλάσμα που κρύβεται στο ράντσο του παππού του και ζει μια αξέχαστη περιπέτεια.

07/04/2023

Αχ, Μπελίντα

Η τέλεια ζωή μιας νεαρής ηθοποιού παίρνει τρελή τροπή όταν δέχεται να παίξει σε ένα διαφημιστικό — και ξαφνικά μεταφέρεται στον κόσμο του χαρακτήρα που υποδύεται.



12/04/2023

Κωδικό Όνομα: Πολωνία

Ένα μέλος μιας εθνικιστικής ομάδας στη Βαρσοβία ζει έναν απαγορευμένο έρωτα με μια παθιασμένη, αριστερή ακτιβίστρια, που οδηγεί σε μια σειρά από εκπληκτικά γεγονότα.



14/04/2023

Βασίλισσες σε Φυγή

Τέσσερις κολλητές, παρέα με το νέο τους κοτοπουλάκι, κάνουν επιτέλους το οδικό ταξίδι που σχεδίαζαν από το σχολείο. Θα καταφέρουν να μείνουν μακριά από μπελάδες;



14/04/2023

Οι Επτά Βασιλιάδες Πρέπει να Πεθάνουν

Στον απόηχο του θανάτου του βασιλιά Εδουάρδου, ο Ούτρεντ κι οι σύντροφοί του περιπλανώνται σε ένα κατακερματισμένο βασίλειο με την ελπίδα να ενώσουν επιτέλους την Αγγλία.

14/04/2023

Φαινόμενα

Τρεις μεσήλικες γυναίκες που ερευνούν παραφυσικά συμβάντα δοκιμάζονται, όταν ο ηγέτης τους, ο πατήρ Πιλόν, εξαφανίζεται. Εμπνευσμένο από την αληθινή Ομάδα Χέπτα.



19/04/2023

Power Rangers: Once & Always

Η Ρίτα Ρεπούλσα επιστρέφει και μόνο οι Πάουερ Ρέιντζερς μπορούν να τη σταματήσουν! Μετά από 30 χρόνια, θα μπορέσουν να γίνουν οι ήρωες που χρειάζεται ο κόσμος;

21/04/2023

Ακόμα Μια Φορά

Στα 40ά της γενέθλια, η Αμέλια κάνει μια μοιραία ευχή: να γίνει ξανά 18 χρονών πίσω στο 2002. Όμως, σύντομα το μετανιώνει, όταν παγιδεύεται να ζει τη μέρα ξανά και ξανά.



21/04/2023

Ξεναγός στον Έρωτα

Μια Αμερικανίδα ταξιδιωτική σύμβουλος πηγαίνει για δουλειά στο Βιετνάμ, όπου ένας ξεναγός με ελεύθερο πνεύμα τη βοηθά να δει την όμορφη και περιπετειώδη πλευρά της ζωής.

21/04/2023

Θηλιά στον Λαιμό

Μετά από ένα σκάνδαλο, ένα ζευγάρι από την Κωνσταντινούπολη κάνει νέα αρχή σε μια πόλη της ακτής του Αιγαίου. Μα ανακαλύπτει ότι οι ντόπιοι θέλουν να τους ξεφορτωθούν.



26/04/2023

Φιλί, Φιλί!

Σίγουρος ότι μπορεί να ρίξει όποια θέλει, ένας επίμονος γυναικάς βάζει στο μάτι την ξεροκέφαλη αρραβωνιαστικά του γιου ενός φιλόδοξου πολιτικού.



27/04/2023

The Awkward Weekend

Ένα σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην τιμή του αποθανόντος φίλου τους παίρνει παράξενη τροπή, όταν ένας αιφνίδιος επισκέπτης ανάβει φωτιές σε μια άλλοτε δεμένη παρέα.



28/04/2023

Κρυφή Ταυτότητα

Η ηθική ενός ειδικού πράκτορα δοκιμάζεται, όταν διεισδύει σε ένα εγκληματικό συνδικάτο και έρχεται απρόσμενα κοντά με τον νεαρό γιο του αφεντικού.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

05/04/2023

Λούις Καπάλντι: Πώς Νιώθω Τώρα

Ένα συγκινητικό, αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για την πορεία του Λούις Καπάλντι, από το viral βίντεο που έκανε ως δυναμικός έφηβος μέχρι την υποψηφιότητά του για Grammy.



12/04/2023

Ανθρωποκυνηγητό: Η Βομβιστική Επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης

Αρχειακό υλικό, ανατριχιαστικές αναπαραστάσεις και αποκλειστικές συνεντεύξεις ρίχνουν νέο φως σε μια τραγωδία και σε δύο αδέλφια που βύθισαν μια πόλη στον τρόμο.

18/04/2023

Πώς να Γίνεις Πλούσιος

Το χρήμα μάς εξουσιάζει, αλλά μπορούμε να ξεφύγουμε. Ο οικονομολόγος Ραμίτ Σέτι συνεργάζεται με άτομα στις ΗΠΑ, για να τους βοηθήσει να έχουν μια καλύτερη ζωή.



18/04/2023

Το Μεγαλύτερο Τρίτο Ραντεβού

Όταν η Κάνι και ο Ματ γνωρίστηκαν σε μια εφαρμογή γνωριμιών, δεν είχαν ιδέα ότι η COVID-19 θα μετέτρεπε το ταξίδι τους στην Κόστα Ρίκα σε μια πολύμηνη περιπέτεια.



18/04/2023

Η Αυτοκρατορία των Χιμπατζήδων

Μια κοινότητα χιμπατζήδων ευημερεί σ' ένα δάσος της Ουγκάντας, όπου αναπτύσσει κοινωνικούς και οικογενειακούς δεσμούς και βιώνει επικίνδυνες εδαφικές διαφιλονικίες.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





10/04/2023

CoComelon: Σεζόν 8

Η διασκέδαση συνδυάζεται με τη μάθηση σε αυτήν την κατάλληλη για παιδιά συλλογή με γνώριμες μελωδίες όπως τα "Yankee Doodle", "Skip to My Lou" και "Hokey Pokey".



13/04/2023

Αρχηγός από Κούνια: Μπόμπιρας Ξανά!: Σεζόν 2

Μετά την αποχώρησή τους από την Μπόμπιρες AE, ο Αρχιμπόμπιρας και η Τίνα φτιάχνουν νέα εταιρία για μια ανεκμετάλλευτη αγορά: τα "ζόρικα" μωρά που αγαπιούνται δύσκολα.



17/04/2023

Όγκυ Όγκυ: Σεζόν 2

Από τις πλαγιές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας, ο Όγκυ Όγκυ και οι χαριτωμένοι φίλοι του μένουν ενωμένοι σε κάθε περιπέτεια, χωρίς να χάνουν το χαμόγελό τους.



22/04/2023

Έιντα Τουίστ, η Επιστήμονας: Σεζόν 4

Η Έιντα, ο Ίγκι κι η Ρόουζι προσθέτουν έναν φίλο στην ομάδα τους αυτήν τη σεζόν: ένα σαΐνι στην τεχνολογία, τον Μπένι Μπι. Έχει σπουδαίες ιδέες — κι έναν ρομποτικό σκύλο!



27/04/2023

Sharkdog: Σεζόν 3

Ο Καρχαρέξ λατρεύει να είναι μέλος της οικογένειας του Μαξ, μα αναρωτιέται αν υπάρχουν άλλα Καρχαρέξ σαν κι αυτόν — και ξεκινά μια τρελή περιπέτεια για να το ανακαλύψει!



