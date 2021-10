«Αντέλ ίσον ανατριχίλα», «Με έκανε να κλάψω»: Παράκρουση με το νέο της τραγούδι, το πρώτο μετά από 6 χρόνια [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Το πρώτο της single κυκλοφόρησε η Αντέλ μετά από 6 χρόνια, με τους φαν της να δηλώνουν συγκλονισμένοι, υποστηρίζοντας ότι ανατρίχιασαν και έκλαψαν με τους στίχους του.

Το όνομα αυτού «Easy On Me». Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο single από το άλμπου «30» που θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.

Το νέο τραγούδι της πολυβραβευμένης Αντέλ έρχεται μετά από 6 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, με την ανυπομονησία των φαν της να είναι έκδηλη.

Το άλμπουμ που θα αποκαλυφθεί ολόκληρο σε ένα περίπου μήνα, υποτίθεται ότι αντικατοπτρίζει την «εσωτερική αναταραχή» που βίωσε η Αντέλ μετά το διαζύγιό της από τον Σάιμον Κονέκι το 2019.



Το βίντεο κλιπ του «Easy On Me», το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 6 ώρες από την κυκλοφορία του στο YouTube, φαίνεται να έχει πολλά κοινά σημεία με το κλιπ της τεράστιας επιτυχίας της Αντέλ του 2015 «Hello», ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Και τα δύο σκηνοθετήθηκαν από τον Χαβιέρ Ντόλαν και επίσης και τα δύο γυρίστηκαν σε ένα παλιό σπίτι στη βρετανική εξοχή. Στο Hello, η Αντέλ φτάνει και κάνει ένα τηλεφώνημα στον παλιό της εαυτό ενώ στο «Easy On Me» μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει από το σπίτι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για τη συνέχεια του Hello.

Η Αντέλ είχε δώσει ένα teaser του πολυαναμενόμενου single την περασμένη εβδομάδα η ίδια η τραγουδίστρια, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αγωνία και εντείνοντας την ανυπομονησία των θαυμαστών της, πολλοί εκ των οποίων περίμεναν υπομονετικά από χθες να περάσει τα μεσάνυχτα (το τραγούδι ανέβηκε στις 12 τη νύχτα ακριβώς στο YouTube) για να απολαύσουν ολοκληρωμένο το τραγούδι της Αντέλ.



Το νέο τραγούδι της Αντέλ

Το νέο βιντεοκλίπ, στο οποίο η πλήρως ανανεωμένη Αντέλ μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει από το σπίτι, ξεσήκωσε τους θαυμαστές της που έσπευσαν να σχολιάσουν στο Twitter πως τους έκανε να κλάψουν και να ανατριχιάσουν.



«Είμαστε τόσο βαθιά κολλημένοι στους δικούς μας δρόμους,

δεν μπορείς να αρνηθείς πόσο σκληρά προσπάθησα.

Άλλαξα το ποια ήμουν για να βάλω εσένα πρώτο», αναφέρουν κάποια στίχοι του τραγουδιού και συνεχίζει παρακάτω:

«Να είσαι επιεικής μαζί μου.

Ήμουν ακόμη ένα παιδί,

δεν είχα την ευκαιρία να νιώσω τον κόσμο γύρω μου,

δεν είχα χρόνο να διαλέξω,

τι επέλεξα να κάνω,

γι’ αυτό να είσαι επιεικής μαζί μου».

Σε ένα άλλο σημείο, λέει:

«Είχα καλές προθέσεις και μεγάλες ελπίδες,

αλλά το ξέρω πως πιθανότατα κανείς δεν το βλέπει τώρα».



«Αντέλ=ανατριχίλα», τι έγραψαν οι θαυμαστές της

Οι θαυμαστές της διάσημης Βρετανίδας τραγουδίστριας θέλησαν να εκφράσουν την άποψή τους για το νέο τραγούδι της, με κάποιον να γράφει: «Το νέο τραγούδι της Αντέλ = ανατριχίλα! Ποτέ δεν αμφέβαλλα γι’ αυτή τη βασίλισσα». Κάποιος άλλος συμφώνησε: «Μου σηκώθηκε η τρίχα ακούγοντας το νέο τραγούδι της Αντέλ. Τι πανέμορφο τραγούδι, φίλε».



Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Κυριολεκτικά ανατρίχιασα, η Αντέλ είναι απίστευτη! Κυριολεκτικά ανατρίχιασα σε όλο μου το σώμα» με έναν άλλο να αστειεύεται: «Αυτή τη στιγμή κλαίω με τη νέα Αντέλ» καθώς κάποιος άλλος συμφώνησε: «Η Αντέλ μας έκανε να κλαίμε για έναν χωρισμό που δε συνέβη ποτέ».

Άλλοι έγραψαν: «Ένα λεπτό μόνο από το νέο τραγούδι της Αντέλ και άρχισα να κλαίω» και «Αν το υπόλοιπο άλμπουμ της Αντέλ είναι σαν το Easy On Me, σίγουρα θα κλαίω όλη την ώρα». Ένας άλλο παθιασμένος θαυμαστής έγραψε: «Λατρεύω το γεγονός ότι η Αντέλ επέλεξε μια φωτογραφία προφίλ για το εξώφυλλο του άλμπουμ της, γιατί το κάνει όλο πιο όμορφα ευάλωτο. Θα είναι το πιο καταστροφικό αλλά και τρυφερό και ειλικρινές άλμπουμ και ήδη κλαίω με θλίψη και χαρά την ίδια στιγμή».