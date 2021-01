Bridgerton: Η νέα σειρά του Netflix απογοήτευσε -«Βίασε τον άντρα της», η σκηνή που προκάλεσε

Μπορεί να είναι η πιο πολυσυζητημένη σειρά της εορταστικής περιόδου, αλλά η νέα δραματική σειρά του Netflix «Bridgerton», δέχθηκε έντονη κριτική από τους τηλεθεατές για τις «ξύλινες» ερμηνείες των ηθοποιών και τη «βαρετή» πλοκή της.

Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία και των οκτώ επεισοδίων ανήμερα των Χριστουγέννων, πολλοί θεατές το χαρακτήρισαν ως το «ιστορικό Gossip Girl», τονίζοντας την έλλειψη ενδιαφέρουσας δράσης και κατηγορώντας τους δημιουργούς της σειράς, ότι «σπατάλησαν» το ταλαντούχο καστ της.

Σαν να μην έφταναν αυτά, μια αμφιλεγόμενη σκηνή σεξ στο έκτο επεισόδιο, έχει προκαλέσει σάλο, με ορισμένους να κατηγορούν τη σειρά, ότι αγνοεί τον ανδρικό βιασμό. Στη σκηνή, βλέπουμε την κεντρική ηρωίδα, τη Daphne Bridgerton (την οποία υποδύεται η Phoebe Dynevor) να αρνείται να σταματήσει να κάνει σεξ με τον Duke of Hastings (τον ρόλο του παίζει ο Regé-Jean Page) παρά τα αιτήματά του.

Η σκηνή προκάλεσε κατακλυσμό σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να λένε ότι το ζήτημα του ανδρικού βιασμού απλώς «αποσιωπήθηκε».

Ωστόσο, υπήρξαν και άλλοι που ενθουσιάστηκαν με τη σειρά και λένε ότι περιμένουν ανυπόμονα μια δεύτερη σεζόν.

Η σειρά δημιουργήθηκε από την Αμερικανίδα τηλεοπτικό παραγωγό Σόντα Ράιμς, η οποία ήταν η παραγωγός του «Grey's Anatomy» και «How To Get Away with Murder». Η υπόθεση εκτυλίσσεται με κεντρικό πρόσωπο τη Daphne Bridgerton, τη μεγαλύτερη κόρη της ισχυρής οικογένειας Bridgerton, καθώς κάνει το ντεμπούτο της στην ανταγωνιστική «αγορά γάμου» του Λονδίνου.

Η σειρά διαθέτει ένα καστ με αστέρια, συμπεριλαμβανομένης της Τζούλι Αντριους, ως αφηγήτριας της ιστορίας.

Ωστόσο, μερικοί θεατές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το σενάριο, λέγοντας ότι πρόκειται για μια αδιάφορη πλοκή, που καλύπτεται από πλούσια κοστούμια και ένα σκορ και μουσικές επιλογές, που περιλαμβάνουν ποπ τραγούδια που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί με κλασικό τρόπο.

«Το Bridgerton είναι τόσο απογοητευτικό, κάτι που είναι κρίμα επειδή το cast είναι υπέροχο. Αλλά πραγματικά δεν μπορούσαν να σκεφτούν μια καλύτερη πλοκή από το παλιό (spoilers) “ας προσποιηθούμε ότι είμαστε ερωτευμένοι, ουπς, ερωτευτηκάμε στα αλήθεια”;», έγραψε ο χρήστης @secretfilmpod στο Twitter.

Ένας άλλος χρήστης, ο @WinniesSoul είπε ότι η σειρά δεν ταιριάζει με τα δράματα της δεκαετίας του 1990 στο BBC, συμπεριλαμβανομένων των «Pride και Prejudice». Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα DVD του BBC, έγραψε: «Εντάξει, τελείωσα χθες το #Bridgerton. Ήταν… διασκεδαστικό, αλλά μεγάλωσα με αριστουργήματα όπως αυτά τα, οπότε… όχι. Απλά όχι».

Οι θαυμαστές το συνέκριναν επίσης με τη δημοφιλή σειρά της δεκαετίας του 2000, το «Gossip Girl», με πολλούς να υποδηλώνουν ότι το «Bridgerton» είναι ένα δράμα περιόδου με ακριβώς την ίδια ιστορία.

Όπως προανάφερθηκε, υπήρξε έντονη αντίδραση στη σκηνή που η Daphne που αρνείται να σταματήσει να κάνει σεξ με τον Δούκα παρά τις διαμαρτυρίες του.

«Κρατώντας κάτω έναν σύντροφο για να τον εξαναγκάσεις για σεξουαλική ολοκλήρωση και σύλληψη ενώ αντιτίθενται, είναι βιασμός», έγραψε χρήστης @christophicates.

Η @KarolinaVega συμφώνησε, λέγοντας: «Οπότε, η Daphne κράτησε κάτω τον Simon ενώ έκανε σεξ αναγκάζοντάς τον να της δώσει ένα μωρό (θυμίζει πολύ το Handmaid's Tale)… Αυτό δεν είναι ρομαντικό, αυτό είναι συζυγικός βιασμός. Αν οι ρόλοι είχαν αντιστραφεί, το twitter θα μποϊκόταρε αυτό το σκουπίδι, λέγοντας πώς ωραιοποιεί την κουλτούρα των βιασμών».