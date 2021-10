Η νέα σειρά KORRES για βρέφη μόλις έφτασε – Για να νιώθετε ασφαλείς για τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε στα μωρά σας | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ένα νέο σύμπαν KORRES γεννιέται. Ένα σύμπαν αφιερωμένο στα βρέφη και στα νήπια, που δημιουργήθηκε με τη δύναμη της φύσης και της επιστήμης και άντλησε έμπνευση από την ελληνική παράδοση.

Η συλλογή KORRES Βρεφικά Προϊόντα φροντίζει τη βρεφική επιδερμίδα με φυσικά συστατικά υψηλής καθαρότητας και αγνές φόρμουλες, θρέφει βρέφη και μωρά με βιολογικό γάλα ανώτερης ποιότητας και τα αγκαλιάζει με 100% οργανικό βαμβάκι. Προϊόντα με αφετηρία τη φύση, βασισμένα στην έρευνα, που έχουν υποβληθεί σε εκατοντάδες ελέγχους ασφάλειας και ποιότητας, παιδιατρικά ελεγμένα και θωρακισμένα από τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρωτόκολλα ανάπτυξης προϊόντων για βρέφη.

To baby universe της KORRES, τυλιγμένο με χαρούμενα μοτίβα της λαϊκής τέχνης, έχει στην “αγκαλιά” του:

τη σειρά καθημερινής φροντίδας με έως 96,3% ποσοστό ευεργετικής φυσικότητας, βασισμένη στα υψηλής καθαρότητας φυτικά έλαια καρύδας και αμυγδάλου,

για πρώτη φορά στο φαρμακείο, μία συλλογή ειδών από 100% οργανικό βαμβάκι που θα ακουμπήσουν απαλά και φυσικά το βρεφικό δέρμα με την ίδια προσοχή και φροντίδα όπως τα καλλυντικά KORRES,

φόρμουλες από πιστοποιημένο βιολογικό αγελαδινό γάλα για κάθε ηλικιακό στάδιο του βρέφους,

εργονομικά σχεδιασμένα και ασφαλή μπιμπερό και αξεσουάρ.

Αυτός ο νέος κόσμος είναι γεμάτος γλυκά λόγια και χαρούμενες σκέψεις, γεμάτος αγάπη σαν αυτή που εκφράζεται τόσο ζωντανά και αυθεντικά στα παραδοσιακά νανουρίσματα -κομμάτι της ελληνικής παράδοσης που υπήρξε πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για την ομάδα KORRES.

Βρεφικό αφρόλουτρο και σαμπουάν

KORRES Βρεφικά Προϊόντα | Καθημερινή Φροντίδα

Κρέμα Αλλαγής Πάνας | Βρεφικό Αφρόλουτρο + Σαμπουάν

Με σημείο αναφοράς τη φύση και προτεραιότητα την ασφάλεια

Οι επιστήμονες του KORRES Molecular Lab έθεσαν στο επίκεντρο τα υψηλής καθαρότητας φυτικά έλαια καρύδας και αμυγδάλου -τα πιο ασφαλή και ενδελεχώς μελετημένα ultra-pure φυσικά συστατικά για βρέφη. Το έλαιο καρύδας υψηλής καθαρότητας, πλούσιο σε λιπαρά οξέα, βελτιώνει τα επίπεδα ενυδάτωσης του ευαίσθητου βρεφικού δέρματος όπου η απώλεια νερού είναι πιο έντονη, διατηρώντας την υγιή όψη του, χωρίς κίνδυνο ερεθισμών. Στο ίδιο ασφαλές πλαίσιο δράσης, το έλαιο αμυγδάλου υψηλής καθαρότητας -πηγή βιταμινών, ιχνοστοιχείων και λινολεϊκού οξέος- ενυδατώνει, θρέφοντας το δέρμα, καταπραϋνει την ξηρότητα και διατηρεί την απαλότητά του, χωρίς ίχνη λιπαρότητας.

To Formulation Lab της μάρκας ανέπυξε βρεφικές φόρμουλες, βασισμένες σε αγνά φυσικά συστατικά, έχοντας επιτύχει τον βέλτιστο συνδυασμό των απολύτως απαραίτητων συστατικών για το βρεφικό δέρμα. Τα τελικά προϊόντα είναι υψηλής ανοχής και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων.

Τα προϊόντα καθημερινής φροντίδας KORRES για το βρεφικό και νηπιακό δέρμα έχουν αναπτυχθεί:

Με προσεκτικά μελετημένα συντηρητικά, επιλεγμένα με κριτήριο την απόλυτη ασφάλεια στη συντήρηση των προϊόντων και την ανεκτικότητα του βρεφικού δέρματος.

Με άρωμα χωρίς ερεθιστικούς/αλλεργιογόνους παράγοντες1.

Με υπεύθυνη και τεκμηριωμένη φροντίδα σε όλα τα στάδια δημιουργίας της σειράς

Επιλογή των πρώτων υλών με αυστηρή τοξικολογική αξιολόγηση και ελέγχους καθαρότητας.

Επιλογή ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης κάθε φόρμουλας με στόχο το πολύ υψηλό ποσοστό ευεργετικής φυσικότητας (93,1% - 96,3%) και την καλή ανεκτικότητα του προϊόντος από τα βρέφη.

Σειρά in vitro και in vivo ελέγχων για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα για χρήση από την πρώτη μέρα της γέννησης, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητης τοξικολογικής μελέτης και in vitro μελέτης σχετικής με την ανοχή των ματιών σε περίπτωση τυχαίας επαφής (EpiOcular Eye Irritation Τest 2 ).

). Δερματολογικά + Παιδιατρικά ελεγμένα προϊόντα.

Με έμπνευση την ελληνική παράδοση

Το KORRES Design Lab βασίστηκε στην πλούσια παράδοση και λαϊκή κουλτούρα του τόπου για το σχεδιασμό, επιλέγοντας παράλληλα πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά και FSC certified3 χαρτί, προάγοντας την προστασία της βιοποικιλότητας των δασών. Όλες οι 100% ανακυκλώσιμες άδειες συσκευασίες θα μεταμορφωθούν σε όμορφα ανακυκλωμένα αντικείμενα στο Recycle Lab της μάρκας.

KORRES Βρεφικά Προϊόντα | Συλλογή ειδών από 100% Οργανικό Βαμβάκι

4x Gift Sets που «ακουμπούν» σε σημαντικές στιγμές του μωρού και των γονιών

Welcome Baby Essentials Καλτσάκια + Σκουφάκι + Κορμάκι 1-3Μ

Baby Wash + Dress Παντελόνι + Μπλουζάκι 3-6Μ

Baby’s Cozy World Κουβέρτα + Μουσελίνα αγκαλιάς

Baby’s First Walk Μουσελίνα φασκιώματος + Σαλιάρα

Welcome Baby Essentials

Από τη φροντίδα του καλλυντικού στη φροντίδα του ρούχου

Το ύφασμα που ακουμπάει το βρέφος είναι εξίσου σημαντικό με τα προϊόντα περιποίησής του. Η KORRES επέλεξε να αναπτύξει μία συλλογή ειδών από 100% οργανικό βαμβάκι με την ίδια φροντίδα, αυστηρές προδιαγραφές και προσοχή στη λεπτομέρεια, όπως και στη σειρά φροντίδας της βρεφικής επιδερμίδας. Προϊόντα που αλληλο-συμπληρώνονται για να αγκαλιάσουν τα βρέφη με απόλυτη ασφάλεια.

Με 100% οργανικό, φυσικά απαλό βαμβάκι

Η φυσική επιλογή για το βρεφικό δέρμα. Ένα δυσεύρετο υλικό -μόλις το 1% της παγκόσμιας καλλιέργειας βαμβακιού είναι οργανικό- και τόσο πολύτιμο για την ευαίσθητη επιδερμίδα βρεφών και νηπίων. Υφασμα που σέβεται την επιδερμίδα τους και την αφήνει να αναπνέει. Από τους μη-γενετικά τροποποιημένους σπόρους, τη βιολογική καλλιέργεια έως την παραγωγή του υφάσματος, η διαδικασία δημιουργίας του βιολογικού βαμβακιού που έχει επιλεχθεί για τα συγκεκριμένα είδη, έχει στόχο την αειφορία και την ασφάλεια.

Πιστοποιημένα κατά ΟΕΚΟ-ΤΕΧ Standard 100 (Class 1)

Συνειδητή επιλογή της KORRES να προχωρήσει στην πιστοποίηση κάθε επιμέρους στοιχείου των ειδών, και όχι μόνο του βασικού υφάσματος. Το ΟΕΚΟ-ΤΕΧ Standard 100 (Class 1) είναι διεθνής πιστοποίηση, εξειδικευμένη για βρεφικά είδη, που ορίζει αυστηρούς ελέγχους επί του τελικού προϊόντος, αλλά και όλων των επιμέρους υλικών, από το ύφασμα έως τα χρώματα και τα κουμπώματα, προκειμένου για την αποφυγή ερεθισμών.

Σχεδιασμένα με αγάπη στο KORRES Design Lab + Κατασκευασμένα στην Ελλάδα

Σαλιάρες, μουσελίνα αγκαλιάς πολλαπλών χρήσεων, κάλτσες, σκουφάκια, κορμάκια, ρουχαλάκια και κουβερτούλες, κατασκευασμένα στην Ελλάδα, ακολουθώντας αυστηρά την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την απόλυτη ασφάλεια των βρεφικών ειδών.

Τα ρούχα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι πρακτικά και άνετα. Nickel-free κουμπώματα, flat ραφές, φάκελος λαιμόκοψη, υδατογράφημα αντί για ταμπελάκια, και απόλυτη άνεση από τα gender-neutral είδη ρουχισμού και φροντίδας που συμπληρώνουν το baby universe της KORRES, για πρώτη φορά στο φαρμακείο. Τέσσερα sets ιδανικά για δώρο!

1 Fragrance free of substances identified by the SCCS (SCCS/1459/11) and CLP (Classification, Labelling and Packaging) regulation as likely to cause allergic reactions/allergens of concern.

2 Ισχύει για το βρεφικό αφρόλουτρο + σαμπουάν

3 Forest Stewardship Council - Το ‘tree-tick’ σύμβολο στη συσκευασία επιβεβαιώνει ότι η παραγωγή του χαρτιού υπακούει στις αρχές αειφορίας, θωρακίζοντας την επιβίωση των δασών και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.