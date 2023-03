Vegan, μακριά κι αγαπημένοι: Η νέα διαφήμιση των Jumbo με τον Τάσο Μπουγά εξορία στη Σελήνη προκαλεί αντιδράσεις - iefimerida.gr

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων Jumbo λατρεύει να γίνεται θέμα συζήτησης και τα κατάφερε και φέτος με τη νέα της πασχαλινή διαφήμιση.



Για άλλη μία φορά λοιπόν, το νέο διαφημιστικό σποτ με αφορμή το Πάσχα και τα πασχαλινά είδη, έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Από την μία είναι αυτοί που το βρίσκουν κακόγουστο και από την άλλη εκείνοι που για άλλη μία φορά, επευφημούν την εταιρεία για το πρωτότυπο περιεχόμενο.



Ποιος θα ξεχάσει άλλωστε την πασχαλινή διαφήμιση με τον Πέτρο Γαϊτάνο όπου πήραν φωτιά τα μαλλιά του; Ή την Άντζελα Δημητρίου που «βουρλίζεται» και τραγουδά «Χτύπα σαν άνδρας»; Πόσες αντιδράσεις προκάλεσαν και τότε; Αλλά και πάλι, θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει πετυχημένες, τουλάχιστον εμπορικά, γιατί έγιναν talk of the town.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής στη νέα διαφημιστική καμπάνια – που ήδη έχει αρχίσει να συζητείται – είναι ο Τάσος Μπουγάς ή αλλιώς γνωστός ως «Πλανητάρχης», ο οποίος έχει αναγκαστεί να κάνει τον αστροναύτη και να ταξιδέψει στη Σελήνη προκειμένου να γιορτάσει το Πάσχα γιατί έχει εκδιωχθεί από τους vegan.

Το νέο διαφημιστικό σποτ των Jumbo



Στην νέα, πασχαλινή, λοιπόν, διαφήμιση των Jumbo βλέπουμε τον Τάσο Μπουγά που προσγειώνεται στη Σελήνη μέσα σε ένα διαστημόπλοιο – κόκκινο αβγό και τοποθετεί μια σημαία φτιαγμένη από την γνωστή σακούλα των Jumbo με κοντάρι μία σούβλα. Σαν να μην έφταναν αυτά, πίσω από τον Μπουγά, μια χορεύτρια ντυμένη λαγουδάκι κάνει pole dancing ενώ ο τραγουδιστής αρχίζει να τραγουδά κερνώντας ποτήρια μπίρας σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας και πίσω του εμφανίζεται μια «στρατιά» από ψήστες που κρατούν αρνιά, κοκορέτσια και διάφορα άλλα είδη για ψήσιμο.



Φυσικά, η διαφήμιση συνοδεύεται από μουσική επένδυση με τον Τάσο Μπουγά να τραγουδά μια διασκευή του κομματιού της Νατάσας Θεοδωρίδου «Φεγγάρι μου».



«Φεγγάρι εδώ θα ψήσω τον αμνό, γιατί οι vegans με 'διωξαν απ' τη Γη μου. Ελάτε κόσμε μου εγώ κερνώ, γιατί είμαι φύλακας και άγγελος του εθίμου. Moon-dance. Γι' αυτούς η τσίκνα είναι ντεμοντέ, για μένα eau de cologne πολυτελείας. Ελάτε ψήστες μου, καμάρια του λαού μες το ντουμάνι να πνιγεί ο γαλαξίας», τραγουδάει ο «Πλανητάρχης».

Τέλος, κρατώντας μια λαμπάδα μπριζόλα, ζητά στους vegan να μείνουν «μακριά και αγαπημένοι, you know what I mean?» και το σποτ τελειώνει με έναν vegan, να κρατά μια λαμπάδα με μαρούλια και την ατάκα: «Διαφορετικά το γιορτάζουμε, ίδια αγοράζουμε».

Αντιδράσεις από την νέα διαφήμιση των Jumbo



Το συγκεκριμένο διαφημιστικό σποτ έχει προκαλέσει αντιδράσεις – κάθε χρόνο βέβαια συμβαίνει αυτό – με πολλούς να την χαρακτηρίζουν θλιβερή και κιτς. «Με τους πέντε ψήστες θα μείνετε για πελάτες στο τέλος. Προσωπικά δεν έχω καμία διάθεση να ξαναέρθω στα καταστήματά σας μετά από αυτό. Βάζετε τους ανθρώπους σε κόντρα χωρίς λόγο με μια κιτς, τριτοκοσμική, προσβλητική και σεξιστική σαβούρα» έγραψε μία χρήστης στην σελίδα των Jumbo στο Facebook.

Μία άλλη πρόσθεσε: «Το ότι μπορεί το παιδί μου να βλέπει σε μερικά χρόνια τέτοιου είδους ασεβείς, ρατσιστικές και σεξιστικές διαφημίσεις (πόσο μάλλον από ένα κατάστημα που αγαπάει) με τρομάζει.Jumbo Έχετε αποπροσανατολιστεί πλήρως και έχετε ξεχάσει τι ακριβώς πρεσβεύετε και με τι ηλικίες έχετε να κάνετε. Απλά τραγική διαφήμιση, απλά γελοίος τρόπος τοποθέτησης απόψεων, έως αχρείαστος και άκυρος με την επιχείρησή σας. Κατάντια σε όλα της πια αυτή η χώρα. Λυπάμαι».

Και οι χρήστες του twitter όμως, θέλησαν να την σχολιάσουν.

Υπάρχουν όμως κι εκείνοι που την βρήκαν για άλλη μία φορά, πετυχημένη και γέλασαν με το πρωτότυπο περιεχόμενο.



