Ζει στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο και αποκαλύπτει μυστικές περιοχές που αγνοούν οι επιβάτες - iefimerida.gr

Ένα από τα πλεονεκτήματα του να εργάζεσαι στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, είναι το πλήθος των μυστικών χώρων που υπάρχουν αποκλειστικά για χρήση από το πλήρωμα.

Ο Bryan James είναι ένας μουσικός που εργάζεται στο Wonder of the Seas τους τελευταίους πεντέμισι μήνες και ενημερώνει τακτικά τους ακολούθους του στο TikTok με βίντεο από το πλοίο.



Σε ένα πρόσφατο κλιπ, αποκάλυψε ότι υπάρχουν αμέτρητοι χώροι που προορίζονται μόνο για τα μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου ενός που μόλις είχε βρει πριν κάνει ένα σύντομο διάλειμμα πέντε εβδομάδων από το πλοίο.

«Υπάρχουν τόσα πολλά μυστικά μπαρ και σαλόνια και καταστήματα που είναι μόνο για τα μέλη του πληρώματος στα κρουαζιερόπλοια», δήλωσε ο Bryan.



«Αλλά υπάρχουν ακόμη και μέρη που είναι τόσο κρυμμένα που είναι δύσκολο να τα βρουν ακόμη και τα μέλη του πληρώματος, και μόλις χθες ανακάλυψα ένα νέο μέρος. Είναι σαν ένα μυστικό στέκι που βρίσκεται δίπλα στο φουγάρο του πλοίου. Και όχι καν δίπλα στο φουγάρο - εννοώ ότι είναι μέσα στο φουγάρο. Και είναι τόσο όμορφο να είσαι εδώ πάνω και να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου πήρε 150 κάτι μέρες για να βρω αυτό το μέρος!».

Ολοκλήρωσε το βίντεό του ρωτώντας αν κάποιος που ήταν επισκέπτης κρουαζιέρας είχε μπει ποτέ κρυφά στις καμπίνες του πληρώματος. «Δεν το εγκρίνω» είπε. «Ποτέ δεν θα σας έλεγα πώς να έρθετε εδώ, αλλά πείτε μου - το κάνετε κρυφά;».

«Εεε, τι κρουαζιέρα κάνεις, αν δεν κάνεις περίεργες διακοπές με το πλήρωμα της κρουαζιέρας;», απάντησε ένα άτομο. Την ίδια στιγμή, ένας άλλος πρόσθεσε: «Όταν ήμουν 16 ετών συνήθιζα να μπαίνω κρυφά στο νυχτερινό κέντρο χρησιμοποιώντας μια πόρτα μόνο για το πλήρωμα στο Freedom/Liberty OTS».

Ο Bryan James εργάζεται στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου και μόλις τώρα ανακαλύπτει κάποιες μυστικές περιοχές που προορίζονται για το πλήρωμα / Φωτογραφία: Tiktok/@bryanjames.music

«Ήμουν σε μια κρουαζιέρα με τους παππούδες μου και το πλήρωμα με έβαλε κρυφά στους χώρους του για να διασκεδάσω! Ήταν μια άγρια νύχτα!» σχολίασε ένας τρίτος.

Το Wonder of the Seas είναι ένα κρουαζιερόπλοιο κλάσης Oasis που ανήκει και λειτουργεί από τη Royal Caribbean International. Ολοκληρώθηκε το 2022 στα ναυπηγεία Chantiers de l'Atlantique στο Saint-Nazaire της Γαλλίας και είναι το πέμπτο κρουαζιερόπλοιο της κλάσης Oasis της Royal Caribbean. Είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο με βάση τη συνολική χωρητικότητα, ξεπερνώντας το αδελφό του πλοίο Symphony of the Seas, επίσης ιδιοκτησίας της Royal Caribbean International.