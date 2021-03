My Style Rocks: Ποια πρώην παίκτρια παντρεύτηκε -Οι φωτογραφίες στο Instagram [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Τη γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στον τρίτο κύκλο του My Style Rocks.

O λόγος για τη Νέλλυ Ράι, που μπορεί να μην ήταν η νικήτρια του ριάλιτι μόδας, ωστόσο κέρδισε τις εντυπώσεις με το στιλ και το παρουσιαστικό της.

Η 30χρονη πρώην παίκτρια του «Μy Style Rocks» διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, αφού παντρεύτηκε εν μέσω καραντίνας με τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Την ανακοίνωση έκανε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τρεις φωτογραφίες από τον γάμο.

«Mr & Mrs Smith» - the concept of the day. Ooops, I did it. Όταν παντρεύεσαι σε συνθήκες καραντίνας και δεν μπορείς να έχεις ούτε φωτογράφο στο γάμο, παίρνεις ένα τρίποδο, το βάζεις μπροστά και κάνεις 2-3 αναμνηστικές λήψεις», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Νέλλυ Ράι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr