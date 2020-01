My Style Rocks: Δεμένη με αλυσίδες βγήκε η Ευρυδίκη -«Η καινούρια Ιωάννα Τούνη»

Σε στιλιστική διαμαρτυρία για την κακοποίηση των ζώων μετέτρεψε τη δεύτερη εμφάνισή της στο My Style Rocks, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

Φορώντας ένα λαμέ μπουφάν με κουκούλα και κρατώντας ένα πλακάτ με συνθήματα ενάντια στην κακοποίηση των ζώων, η παίκτρια του My Style Rocks, έμεινε στη συνέχεια με ένα μπεζ κορμάκι και μια αλυσίδα στο λαιμό.

«Το κόνσεπτ μου είναι fashion in protest. Διαδηλώνω για την αιχμαλωσία των ζώων και είμαι στο Σύνταγμα. Με έχουν καλέσει κάποιες φιλοζωικές οργανώσεις με σκοπό να διαμαρτυρηθούμε έξω από τη Βουλή ώστε να πάρει το μήνυμα ο υπουργός πολιτισμού» είπε στη συνέχεια στην Κατερίνα Στικούδη, η Ευρυδίκη από το My Style Rocks.

Σε ηλικία 18 ετών, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου που παρακολουθούμε στο My Style Rocks συμμετείχε σε διαγωνισμό Playmate. Ωστόσο, ο χώρος του μόντελινγκ δεν ταίριαζε καθόλου στον χαρακτήρα της και έτσι αποφάσισε να μην συνεχίσει. Όπως απέδειξε όμως με το σημερινό της look στο My Style Rocks, διαθέτει ακόμη αψεγάδιαστο κορμί.

Όταν ήρθε η ώρα της κρίσης, οι κριτές του My Style Rocks είχαν όλοι τους ενστάσεις για την επιλογή της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου. «Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κρίνω styling, ούτε την αλυσίδα, ούτε την βλεφαρίδα βατραχοπέδιλο» είπε η Έλενα Χριστοπούλου για το κόνσεπτ της παίκτριας του My Style Rocks.

«Εχθές σκεφτόμουν για εσένα "άλλη Ραμόνα μας βρήκε", σήμερα λοιπόν είπα “η καινούρια Ιωάννα Τούνη”. Ποια είσαι λοιπόν Ευρυδίκη Παπαδοπούλου; Ποια είσαι; Δεν ξέρω;» σημείωσε από την πλευρά του ο παλαίμαχος κριτής του My Style Rocks, Στέλιος Κουδουνάρης. «Πήρες μια ευκαιρία να μας δείξεις το εκπληκτικό σου σώμα, θα το ζηλεύουν πάρα πολλές γυναίκες. Το συνεργείο εδώ έχει λιποθυμήσει. [...] Θεωρώ ότι παίζεις κάποιο ρόλο, μπορεί να κάνω λάθος» συνέχισε ο σχεδιαστής.

Παρά τις ενστάσεις, οι κριτές του My Style Rocks έβαλαν στην Ευρυδίκη «δυάρια», μια βαθμολογία που πρέπει να θεωρείται καλή, αφού οι περισσότερες παίκτριες λαμβάνουν για την ώρα άσσους.