My Style Rocks 3: Η Νέλι Ράι είναι το νέο πρόσωπο που μπαίνει στο παιχνίδι

Μετά την αποχώρηση της Γεωργίας Σιακαβάρα από το My Style Rocks της Παρασκευής, η Νέλι Ράι είναι η παίκτρια που μπαίνει στο show μόδας και σκοπεύει να εντυπωσιάσει κριτές και παίκτριες με τις στιλιστικές της επιλογές.

Γεννήθηκε στη Ρωσία, αλλά αγάπησε πολύ την Ελλάδα όταν ήρθε για διακοπές το 2009 και έτσι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της ήρθε για μόνιμη εγκατάσταση. Σπούδασε Οικονομικά και έκανε μεταπτυχιακό στα Τουριστικά στη Λιθουανία με υποτροφία. Ασχολείται με το μόντελινγκ και το 2017 πήρε μέρος σε καλλιστεία όπου και κατέκτησε τον τίτλο «2η Miss Hellas».

Αν αναρωτιέστε που την έχετε ξαναδεί, σας θυμίζουμε ότι η νέα παίκτρια του My Style Rocks 3 αναδείχθηκε η νικήτρια του διαγωνισμού Fashion Blogger of the Year 2018, που διοργάνωσε η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Φτιάξε Καφέ να στα πω», διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε και η συμπαίκτριά της τώρα, Τόνια Κούμπα.

Επιπλέον πέρυσι εκπροσώπησε την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Europe Continental και κατάφερε να πάρει την έκτη θέση ανάμεσα σε 49 χώρες.

Δείτε το trailer του My Style Rocks:

H Νέλι Ράι είναι το νέο πρόσωπο.