Γιατί στα MTV Awards έκοψαν πλάνα των Maneskin -Φάνηκε το στήθος της μπασίστριας [βίντεο] - iefimerida.gr

Έξαλλοι έγιναν οι θαυμαστές του ιταλικού συγκροτήματος Maneskin με τους διοργανωτές των MTV Awards.



Ο λόγος; Την ώρα που ερμήνευαν το γνωστό κομμάτι τους«Supermodel» κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των μουσικών βραβείων MTV Awards, η κάμερα έδειξε αρχικά τα γυμνά οπίσθια του τραγουδιστή Νταμιάνο Νταβίντ, αλλά δευτερόλεπτα μετά και για αρκετή ώρα, οι τηλεθεατές μπορούσαν μόνο να δουν τις άδειες θέσεις της αίθουσας.



Φυσικά, δεν ήταν μόνο η προκλητική εμφάνιση του τραγουδιστή που «λογοκρίθηκε» από το δίκτυο, αλλά κυρίως η μπλούζα της μπασίστριας που έπεσε, με αποτέλεσμα να φανεί το στήθος της.



Το «ατύχημα» της μπασίστριας των Maneskin

Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, η Βικτόρια ντε Αντζέλις φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με ένα μόνο ώμο, με την θηλή της από τη μία πλευρά να είναι καλυμμένη με ένα ασημί αυτοκόλλητο.

Αλλά κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του κομματιού, η μπλούζα της μπασίστριας των Maneskin έπεσε, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί και η άλλη θηλή της. Επειδή όμως το σόου έπρεπε να συνεχιστεί, η 22χρονη απλά συνέχισε να παίζει μπάσο. Και οι κάμερες, μη θέλοντας να δείξουν το ακατάλληλο υλικό, στράφηκαν προς τις κενές θέσεις.



Εκνευρίστηκαν οι θαυμαστές του συγκροτήματος

Οι θαυμαστές όμως του συγκροτήματος, επειδή δεν κατάλαβαν τι ακριβώς συνέβη, στράφηκαν στο Twitter για να εκφράσουν τη σύγχυση – και την απογοήτευσή τους – με την απόφαση του MTV.



«Το MTV απογοήτευσε γιατί επέλεξε να μην δείξει την ερμηνεία τους. Έδειχναν πλάνα από τις άδειες θέσεις. Τι τρέχει με εσάς; Καταστρέψατε την εμφάνισή τους. Οφείλετε να ζητήσετε συγνώμη από τους Maneskin» έγραψε ένας τηλεθεατής στο Twitter.



«Θέλω να πω, η Νίκι (Μινάζ) μπορεί να προσποιείται πως αυνανίζεται στη σκηνή, αλλά η Βικτόρια των Maneskin δεν μπορεί να δείξει τη θηλή της; Σοβαρά τώρα VMAS;» έγραψε ένας άλλος αναφερόμενος στην τολμηρή εμφάνιση της Νίκι Μινάζ. «Το γαμ@@@@ που κόψατε το πλάνο μόνο και μόνο εξαιτίας του στήθους της Βικτόριας» παρατήρησε άλλος ένας. «Δεν γυρίσατε καν την κάμερα στα άλλα τρία μέλη του συγκροτήματος. Απλά τους λογοκρίνατε τελείως. Άδικο».



Πάντως, για την ιστορία, το συγκρότημα κατάφερε να φύγει με το βραβείο «Moon Person» για το Best Alternative μουσικό βίντεο «I Wanna Be Your Slave».