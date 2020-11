Μάθημα αλτρουισμού από τον Μπραντ Πιτ: Mοίρασε τρόφιμα σε άπορες οικογένειες στο Λος Άντζελες

Μαθήματα αλτρουισμού και μάλιστα αθόρυβα και διακριτικά παρέδωσε ο Μπραντ Πιτ, προσφέροντας επί ώρες εθελοντική εργασία στο Λος Άντζελες.

Λίγες εβδομάδες μετά το χωρισμό του διάσημου σταρ του Χόλιγουντ από τη Γερμανίδα καλλονή Νικόλ Ποτουράλσκι ο φακός συνέλαβε την περασμένη εβδομάδα τον Πιτ να συμμετέχει στη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες στην Πόλη των Αγγέλων. Με casual look και μια μάσκα στο πρόσωπο για να προστατέψει τον εαυτό του και άλλους από τον φονικό κορωνοϊό ο ηθοποιός κι ένας από τους διασημότερους άνδρες στον κόσμο κατάφερε να περάσει απαρατήρητος από τους περισσότερους.

New pics of Brad Pitt in Watts, LA (last week)📸📸 pic.twitter.com/yG4hzSF2aB