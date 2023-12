Ο Μπράιαν Άνταμς αποκάλυψε το πικάντικο νόημα πίσω από το εμβληματικό του τραγούδι «Summer of '69» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μπράιαν Άνταμς έριξε φως στο πραγματικό νόημα πίσω από τη μεγάλη επιτυχία του «Summer Of '69», σχεδόν 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού του τραγουδιού το 1984.

Πολλοί πίστευαν ότι ο feelgood ύμνος του ηλιόλουστου καλοκαιριού θυμίζει τα μεθυστικά καλοκαίρια του γνωστού ρόκερ το 1969, ωστόσο σε μια νέα συνέντευξή του στους Sunday Times αποκάλυψε την αλήθεια.

Ο 64χρονος Καναδός σταρ παραδέχτηκε ότι επρόκειτο να ονομάσει το τραγούδι του «Best Days Of My Life», αλλά επέλεξε να αναφερθεί στη γνωστή στάση του σεξ «69». Μάλιστα, είχε προηγουμένως ότι οι θαυμαστές ήταν «χοντροκέφαλοι» που δεν το είχαν συνειδητοποιήσει έως σήμερα.

«Λοιπόν, θα αποκαλούσα το τραγούδι Best Days of My Life, αλλά το να αναφέρω το «69» ήταν λίγο πιο προκλητικό. Δεν είναι λίγο σέξι αυτή η κουβέντα για την ώρα του πρωινού;», είπε χαρακτηριστικά ο εμβληματικός τραγουδιστής των 80s.

Όταν ρωτήθηκε ποιες είναι «οι καλύτερες μέρες της ζωής του», πρόσθεσε: «Α, οι καλύτερες μέρες είναι τώρα, πάντα τώρα. Όταν έγραψα αυτό το τραγούδι προσπαθούσα σκληρά να φανταστώ ή να φαντασιωθώ τι θα έφερνε η ζωή, αλλά είμαι εκεί τώρα και, ξέρετε, είναι υπέροχο».

Η παρεξήγηση με το τραγούδι

Το 2008, ο Μπράιν Άνταμς είχε εξομολογηθεί: «Υπάρχει μια μικρή παρανόηση ότι είναι για τη χρονιά, αλλά δεν είναι… Το «69» δεν έχει καμία σχέση με τη χρονιά, έχει να κάνει με μια σεξουαλική στάση…».

«Στο τέλος του τραγουδιού, ο στίχος λέει ότι «είμαστε εγώ και το μωρό μου στο 69». Θα έπρεπε να είσαι αρκετά χοντροκέφαλος, αν δεν μπορούσες να καταλάβεις αυτόν τον στίχο». Αργότερα είπε: «Έγραψα αυτόν τον τίτλο μόνο επειδή με έκανε να γελάω».

Παρά τους ισχυρισμούς του, ο άλλος στιχουργός του τραγουδιού Jim Vallance επέμεινε ότι το τέλος του κομματιού δεν ήταν πικάντικο και για εκείνον και ότι το τραγούδι αφορούσε τη χρονιά του 1969.

Ο Μπράιαν Άνταμς επί σκηνής /Φωτογραφία: AP Photo

Και πρόσθεσε: «Δεν προσποιούμαι ότι μιλάω για λογαριασμό του Μπράιαν. Και οι δύο γράψαμε το τραγούδι… Ίσως να σκεφτόταν κάτι εντελώς διαφορετικό… αλλά εγώ σκεφτόμουν εκείνο το καταπληκτικό καλοκαίρι όταν έκλεισα τα 17».

Πέρυσι, κατά την προώθηση του 15ου άλμπουμ του «So Happy It Hurts», μια δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Το 1969, ωστόσο, ήταν μια αρκετά σημαντική χρονιά στην ιστορία. Η προσγείωση στο φεγγάρι, το Woodstock. Αλλά ήσουν απλώς παιδί τότε, οπότε ποια είναι η ιστορία πίσω από το "Summer of '69";

Τότε ο Άνταμς είχε αποφύγει την απάντηση: «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θέλω να μιλήσουμε για το νέο άλμπουμ. Γι' αυτό είμαι εδώ».