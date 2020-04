Μπομπ Ντίλαν: Εκανε την έκπληξη με δεύτερο καινούργιο τραγούδι σε 3 εβδομάδες

Το «I Contain Multitudes» είναι το δεύτερο καινούργιο τραγούδι που δημοσιοποιεί ο Μπόμπ Ντίλαν σε διάστημα μόλις τριών εβδομάδων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός ετοιμάζει καινούργιο άλμπουμ.

Το νέο άλμπουμ θα είναι η πρώτη συλλογή πρωτότυπων τραγουδιών του μετά το «Tempest» του 2012.

Το τραγούδι, με σαφή αναφορά στον μεγάλο Αμερικανό ποιητή Ουόλτ Ουίτμαν, είναι μια ευαίσθητη μπαλάντα με μινιμαλιστική ενορχήστρωση και μελωδία στο στυλ του «Beyond the Horizon» του 2006. «I paint landscapes/I paint nukes» τραγουδά ο Dylan. «I contain multitudes... I'm a man of contradictions/I'm a man of many moods».

Κάνει νεύμα στον David Bowie (στον πρώτο στίχο κάνει ρίμα «all the young dudes»). Γνέφει και στον Έντγκαρ Άλαν Πόε («Got a tell-tale heart/Like Mr. Poe/Got skeletons in the wall/Of people you know»). «Παρόντες» είναι στο τραγούδι και ο Ιρλανδός ποιητής Άντονι Ράφτερι και ο Ουίλιαμ Μπλέικ και άλλοι. Ενίοτε όμως, ο Dylan επιδιώκει να σοκάρει: «I'm just like Anne Frank/Like Indiana Jones/And them British bad boys the Rolling Stones».

Είναι πιο σύντομο από το πρώτο καινούργιο τραγούδι του, το «Murder Most Foul», που έδωσε στη δημοσιότητα τον Μάρτιο, ένα τραγούδι 17 λεπτών που πηδά από τη δολοφονία του Τζον Κένεντι σε μια καλειδοσκοπική θεώρηση της Αμερικής του 20ού αιώνα.