Μπίλι Μίλερ: «Έφυγε» σε ηλικία 43 ετών ο ηθοποιός - Ασαφή τα ακριβή αίτια θανάτου του - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 44α γενέθλιά του ο ηθοποιός Μπίλι Μίλερ.

Ήταν γνωστός για τους ρόλους του σε επιτυχημένες σειρές όπως Suits, General Hospital και The Young and the Restless. Ο μάνατζέρ του επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση.

Ο Μπίλι Μίλερ κέρδισε βραβείο Emmy το 2010. Το περιοδικό Variety έγραψε ότι ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 43 ετών σε νοσοκομείο του Όστιν, στο Τέξας, την περασμένη Παρασκευή, δύο ημέρες προτού γιορτάσει τα 44ά του γενέθλια.

Ασαφή τα ακριβή αίτια θανάτου του

Αν κι αποκαλύφθηκε ότι ο Μπίλι Μίλερ αντιμετώπιζε μανιοκατάθλιψη, τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν ασαφή, με τα διεθνή ΜΜΕ να μην έχουν ακόμη δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Ο Μπίλι Μίλερ γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1979 στην Τούλσα της Οκλαχόμα. Έγινε γνωστός με την ερμηνεία του ως «Ρίτσι Νόβακ» στο μακροχρόνιο τηλεοπτικό δράμα All My Children, το οποίο προβλήθηκε αρχικά το 1970 και συνεχίστηκε μέχρι το 2011.

Μετά την επιτυχία του στο All My Children, ο Μίλερ ανέλαβε έναν ακόμη σημαντικό ρόλο στο The Young and the Restless (Ατίθασα Νιάτα), όπου υποδύθηκε τον χαρακτήρα του «Μπίλι Άμποτ», που του χάρισε και πέντε υποψηφιότητες για βραβείο Emmy και τρεις νίκες. Η υπεροχή του ως ηθοποιός επεκτάθηκε και στο General Hospital, όπου έλαβε περαιτέρω διακρίσεις. Έπαιξε και στη σειρά Suitsαπό την οποία έγινε γνωστή η Μέγκαν Μαρκλ, στον ρόλο του «Marcus».