Βροχή νέων καταγγελιών κατά Μπιλ Γκέιτς: «Γυναικάς, νταής του γραφείου, έβαζε τις φωνές στο προσωπικό» | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Το «λαμπερό», «καθαρό» ίματζ του Μπιλ Γκέιτς είναι απλώς το προϊόν «καλών δημοσίων σχέσεων», αλλά υπάρχει και μια άλλη, αθέατη πλευρά του ιδρυτή της Microsoft, αναφέρει το Business Insider, επικαλούμενο τις μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που συνεχίζει τον χορό των αποκαλύψεων του τελευταίου διαστήματος για τον Γκέιτς, ο τελευταίος λάτρευε τα πάρτι, σύναπτε σεξουαλικούς δεσμούς με υφιστάμενές του κι έβαζε τις φωνές στο προσωπικό, πέρα από τις «πολυάριθμες επισκέψεις» στο σπίτι του διαβόητου, καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, χρηματιστή Τζέφρι Έπσταιν.

Μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου του Γκέιτς με την Μελίντα, κατέκλυσαν τα ΜΜΕ δημοσιεύματα που ρίχνουν σκιά στη φήμη του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, με υπαλλήλους της Microsoft να αποκαλύπτουν πως τις πολιορκούσε και να βγαίνουν στο φως λεπτομέρειες για τις επισκέψεις του σε στριπτιζάδικα πριν από χρόνια.

Ο «νταής του γραφείου»

Και τώρα παίρνουν τη σκυτάλη κι άλλες τέσσερις πρώην συνεργάτιδές του, που αποκαλύπτουν ότι ο Γκέιτς «έβαζε σε όλους τις φωνές» στο γραφείο. «Μια συνάντηση με τον Μπιλ ήταν απλώς η ευκαιρία να σου βάλει τις φωνές, προσπαθούσα λοιπόν να το αποφύγω», είπε πρώην στέλεχος της Microsoft, διατηρώντας την ανωνυμία του. Σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος και δεν θέλησαν να κατονομαστούν, μια κουβέντα που έβγαινε συχνά από τα χείλη του CEO ήταν «αυτή ήταν η πιο ανόητη, γ@μ...ένη ιδέα που άκουσα ποτέ». Κάποιοι υπάλληλοι, ωστόσο, υπογράμμιζαν ότι η στάση του Γκέιτς δεν είχε κάτι το προσωπικό, αφού «έβαζε σε όλους τις φωνές το ίδιο». Άλλοι υποστήριξαν ότι το επικοινωνιακό του στιλ οφειλόταν στο ότι είναι «απλώς ένα αδέξιο άτομο όσον αφορά στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις». «Δεν ξέρει πώς να κάνει αστεία, ούτε πώς να συνδέεται με τους ανθρώπους. Αν σου έλεγε ότι του αρέσουν τα μαλλιά του, δεν προσπαθούσε να φλερτάρει, απλώς του άρεσαν τα μαλλιά σου», είπε ένα άλλο πρώην στέλεχος της Microsoft.

O Μπιλ Γκέιτς και η πρώην σύζυγός του Μελίντα σε μια φωτογραφία από την εποχή που είχαν αρχίσει το δεσμό τους / Φωτογραφία: Instagram

Η Μαρία Κλάου, πρώην μέλος του ΔΣ της Microsoft από το 2009 έως το 2015, δήλωσε ότι «ένα άτομο όπως ο Μπιλ Γκέιτς πιστεύει ότι οι συνήθεις κανόνες συμπεριφοράς δεν ισχύουν για αυτόν» και τον κατηγόρησε ότι δεν δέχεται προτάσεις για βελτίωση της διαφορετικότητας. Σύμφωνα με την ίδια, ο Γκέιτς συμπεριφερόταν σαν να ήταν το «πιο έξυπνο άτομο στο δωμάτιο» και ότι όποτε γυναίκες-στελέχη πρότειναν πρωτοβουλίες ενίσχυσης της διαφορετικότητας ο Γκέιτς απαντούσε: «Προσπαθείτε να καταστρέψετε την εταιρεία;»

Τα πάρτι με τις στριπτιζέζ

Ο Τζέιμς Γουάλας, συγγραφέας της βιογραφίας με τίτλο “ Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire”, που κυκλοφόρησε το 1992, είπε στο Business Insider ότι όταν ο Γκέιτς φοιτούσε στο Χάρβαρντ το 1973, επισκεπτόταν στριπτιζάδικα σε μια περιοχή της Βοστώνης. Ο ίδιος ο Γκέιτς είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή στο περιοδικό Playboy ότι σύχναζε εκεί, αλλά «αυτό δεν σημαίνει ότι μετείχα σε όλα όσα συνέβαιναν εκεί. Έτρωγα πίτσα, διάβαζα βιβλία και παρακολουθούσα τι συνέβαινε. Πήγαινα σε δείπνα».

Ο Γουάλας υποστήριξε ότι ο Γκέιτς συνέχισε τις επαφές με γυναίκες ακόμη κι όταν άρχισε το δεσμό του με τη Μελίντα το 1987. Ο Γκέιτς φέρεται να προσκαλούσε φίλους να κολυμπήσουν γυμνοί στην πισίνα του σπιτιού του στο Λόρελχερστ, όπου «μάζευε χορεύτριες από ντόπια στριπτιζάδικα. Δεν ξέρω αν τις μετέφερε ο ίδιος ή τους έδινε τη διεύθυνση», είπε ο Γουάλας. Από την πλευρά του ο Ρόμπερτ Ξ. Κρίντζλι, συγγραφέας δημοφιλούς σκανδαλοθηρικής στήλης στο InfoWorld, είπε στο Business Insider ότι ο Γκέιτς συχνά μεθούσε σε εκδηλώσεις τεχνολογικών κολοσσών και στα πάρτι που ακολουθούσαν κι ότι «μεθούσε αρκετά εύκολα». «Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε κάποια τέτοια εκδήλωση όπου ο Μπιλ ήταν σαφώς εκτός εαυτού. Μεθυσμένος ήταν πιο ευτυχισμένος», είπε.

Ο Νταν Γκρέιβς, πρώην μάνατζερ στη Microsoft, είπε στο Βusiness Insider ότι σ’ ένα πάρτι τη δεκαετία του 1980 στην Ελβετία, βρήκε ο ίδιος τον Γκέιτς ξαπλωμένο πάνω σε μια γυναίκα έξω στον κήπο κι υπέθεσε ότι το ζευγάρι απλώς επιδιδόταν σε χάδια και φιλιά.

Τι απαντούν συνεργάτες του Γκέιτς

Εκπρόσωπος του ιδρυτή της Microsoft έσπευσε να διαψεύσει όλες αυτές τις καταγγελίες επισημαίνοντας ότι έχουν κυκλοφορήσει «πολλά ψέματα» για τον Γκέιτς μετά τα νέα του διαζυγίου του τον περασμένο Μάιο. «Είναι πολύ απογοητευτικό που ότι δημοσιεύτηκαν τόσα πολλά ψέματα για την αιτία, τις περιστάσεις και τη χρονική συγκυρία του διαζυγίου του Μπιλ Γκέιτς», είπε.

«Οι φήμες και οι εικασίες γύρω από τον κ. Γκέιτς γίνονται ολοένα και πιο παράλογες και είναι ατυχές που χαρακτηρίζονται ως “πηγές” άτομα, που δεν έχουν ελάχιστη ή μηδαμινή γνώση», πρόσθεσε διαψεύδοντας ότι το αφεντικό του κακομεταχειριζόταν υφισταμένους του ή ενεπλάκη σε οποιαδήποτε επαγγελματικής ή φιλικής φύσης σχέση με τον Έπσταϊν.

