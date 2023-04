Μπαράκ Ομπάμα: Το πρώτο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix με αφηγητή τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ [βίντεο] - iefimerida.gr

«Τι κάνει μια καλή δουλειά... καλή;». Αυτή είναι η ερώτηση που θέτει ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, «Working: What We Do All Day».

Η σειρά που αποτελείται από τέσσερα μέρη, την οποία αφηγείται ο Ομπάμα, «διερευνά τους τρόπους με τους οποίους βρίσκουμε νόημα στη δουλειά μας και πώς οι εμπειρίες και οι αγώνες μας μάς συνδέουν σε ανθρώπινο επίπεδο», σύμφωνα με μια περιγραφή του έργου από το Netflix.

«Όταν βεβαιωνόμαστε ότι όλοι αισθάνονται ότι η δουλειά τους γίνεται σεβαστή, ότι η συνεισφορά όλων τιμάται και ότι όλοι αμείβονται αρκετά για να συμμετέχουν πραγματικά στη ζωή των κοινοτήτων μας, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας η οποία κάνει τα πάντα στη ζωή μας δυνατά», ανέφερε ο Ομπάμα σε δήλωση.

Σε μια πρώτη γεύση που πήρε αποκλειστικά το CNN από τη σειρά, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσιάζεται να μιλάει με καθημερινούς ανθρώπους του εργατικού δυναμικού σε μια σειρά βιομηχανιών.

Στις 17 Μαΐου κάνει πρεμιέρα στο Netflix η σειρά του Μπαράκ Ομπάμα

Εμπνευσμένη από το βιβλίο του 1974 «Working» του βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα Studs Terkel -μια προφορική ιστορία που εξερευνά τις δουλειές και τους ανθρώπους που τις κάνουν- η σειρά στοχεύει να ενθαρρύνει την κατανόηση και την εκτίμηση για τις καθημερινές δουλειές των ανθρώπων.

Το «Working: What We Do All Day» σκηνοθετεί η Caroline Suh, με τους Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα μεταξύ των παραγωγών του έργου.

Η σειρά είναι μια κοινή παραγωγή μεταξύ του Concordia Studio και της Higher Ground, η οποία ιδρύθηκε από τους Ομπάμα το 2018. Η εταιρεία τους έχει κυκλοφορήσει περισσότερους από 10 κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με Όσκαρ 2020 ντοκιμαντέρ, «American Factory».

Το «Working: What We Do All Day» κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Netflix στην Αμερική στις 17 Μαΐου.