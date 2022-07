Ο Μπαράκ Ομπάμα πόσταρε τα 45 τραγούδια που ακούει τώρα και τα 14 βιβλία που διαβάζει αυτό το καλοκαίρι - iefimerida.gr

Τη λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια και βιβλία για το καλοκαίρι αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Μπαράκ Ομπάμα δημοσιεύει κάθε χρόνο τις λίστες που τον συντροφεύουν, με τη νέα συλλογή, όπως αποκάλυψε, να αποτελεί απόδειξη πως η μουσική φέρνει όλους κοντά, καθώς συμπεριλαμβάνει πολλούς νέους καλλιτέχνες.

«Κάθε χρόνο ενθουσιάζομαι που μοιράζομαι την καλοκαιρινή μου playlist επειδή μαθαίνω για τόσους πολλούς νέους καλλιτέχνες από τις απαντήσεις σας -είναι ένα παράδειγμα για το πώς η μουσική μπορεί πραγματικά να μας φέρει όλους κοντά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μπαράκ Ομπάμα, προσθέτοντας: «Να τι ακούω αυτό το καλοκαίρι. Ποια τραγούδια θα προσθέτατε εσείς;».

Πρώτο στη λίστα δεν είναι άλλο από το τελευταίο single της Beyoncé, «Break My Soul» και το «More Than You Know», του Dr. John.

Το «Vibe Out» της Tems, το «Music for a Sushi Restaurant» του Harry Styles και το «Last Last» του Burna Boy μπήκαν, επίσης, στη λίστα μαζί με τα «Mighty Love» των The Spinners, «Persuasive» του Doechii και «Feelin’ Alright» του Joe Cocker.

Μερικά από τα άλλα αγαπημένα τραγούδια του Obama για τη σεζόν περιλαμβάνουν κλασικά κομμάτια, όπως τα «Blue In Green», «Save Me» και «Let’s Go Crazy» των αείμνηστων θρύλων Miles Davis, Aretha Franklin και Prince, αντίστοιχα.

Το «I Can’t Get Next to You» του Al Green και το «Dancing in the Dark» του Bruce Springsteen είναι κάποιες από τις επιτυχίες που ξεχωρίζουν στη λίστα του Oμπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ολοκλήρωσε τη λίστα του με το «Split/Whole Time» του Lil Yachty, το «Ojitos Lindos» των Bad Bunny & Bomba Estéreo, το «Pull Up» του Koffee, το «That’s Where I Am» της Maggie Rogers και το «Wet Let» της Angelica.

Τα αγαπημένα βιβλία του Μπαράκ Ομπάμα

Ο Μπαράκ Ομπάμα δεν έμεινε μόνο στα τραγούδια, καθώς αποκάλυψε και τα αγαπημένα του βιβλία για το φετινό καλοκαίρι.

«Διάβασα μερικά υπέροχα βιβλία φέτος και ήθελα να μοιραστώ μερικά από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής. Τι διάβασες αυτό το καλοκαίρι;», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

O ετήσιος κατάλογος συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιβλία όπως το «Velvet Was the Night» της Silvia Moreno-Garcia, το «Sea of Tranquility» της Emily St. John Mandel και το «To Paradise» της Hanya Yanagihara.