Ένα μυστηριώδες μπαρ εμπνευσμένο από τον κόσμο του «John Wick» άνοιξε τις πόρτες του στη Νέα Υόρκη - iefimerida.gr

Ένα μυστηριώδες pop-up μπαρ εμπνευσμένο από τον κόσμο του «John Wick» άνοιξε τις πόρτες του στη Νέα Υόρκη.

Το ατμοσφαιρικό cocktail lounge με το όνομα «Welcome to The Continental: The Hotel Bar Experience» άνοιξε στο «Μεγάλο Μήλο» στις 21 Σεπτεμβρίου και παραπέμπει στις δημοφιλείς ταινίες με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς.

Το μπαρ βρίσκεται στην οδό Beaver 82 στην Οικονομική Περιοχή της Νέας Υόρκης, στην οποία βρίσκεται στην πραγματικό το εξωτερικό του ξενοδοχείου Continental που είδαμε στο πετυχημένο franchise του John Wick.

Στο εσωτερικό του οι καλεσμένοι μεταφέρονται στο «The Continental: From The World Of John Wick», μια νέα prequel σειρά από το Peacock που έκανε πρεμιέρα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Το spin off αποκαλύπτει πώς το εμβληματικό «hotel for assassins», ένα βασικό σκηνικό του κόσμου του John Wick, έγινε πραγματικότητα στην χαοτική Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1970.

Η αφίσα της σειράς «The Continental: From the World of John Wick» /Φωτογραφία: Peacock

Τα εισιτήρια προπωλούνται για άτομα άνω των 21 ετών και ξεκινούν από 15 δολάρια το καθένα.

Ως «δολοφόνοι καλεσμένοι», οι φανατικοί των ταινιών μπορούν να πιουν signature κοκτέιλ, να βιώσουν ζωντανές, διαδραστικές ιστορίες, να βγάλουν φωτογραφίες με χαρακτήρες, όλα αυτά με μια δολοφονική ανατροπή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Οι πελάτες μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούν τα περίφημα χρυσά νομίσματα που εμφανίζονται στις ταινίες. Ένα χρυσό νόμισμα (10 δολάρια) ισοδυναμεί με μπύρα, μοκτέιλ και ελαφριά bites, ενώ δύο χρυσά νομίσματα (20 δολάρια) περιλαμβάνουν κρασί, κοκτέιλ και πιο εξεζητημένο finger food.

Το εξωτερικό του Continental /Φωτογραφία: Unsplash

Το Continental είναι ένα ξενοδοχείο που έχει πολλά μυστήρια να αποκαλύψει. Οι επισκέπτες θα πρέπει να «παρακολουθούν στενά τους πάντες», συμπεριλαμβανομένων των «γκρουμ και των μπάρμαν» ενώ οι σχέσεις που δημιουργούν με τους χαρακτήρες και τους άλλους επισκέπτες «θα είναι κρίσιμες για την αποκάλυψη των σκοτεινών μυστικών που κρύβονται μέσα στο διαβόητο ξενοδοχείο για δολοφόνους».

Πριν λίγες ημέρες, το Peacock έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ του «The Continental: From the World of John Wick», το οποίο ακολουθεί τον θρύλο της σειράς Winston Scott, που υποδύεται ο Colin Woodell, ο οποίος περιηγείται στον εγκληματικό υπόκοσμο της δεκαετίας του '70.

Στη σειρά εμφανίζεται και ο Μελ Γκίμπσον ως Cormac, ο οποίος αναθέτει στον πρωταγωνιστή Winston να ανακτήσει ένα κλεμμένο αντικείμενο από το ξενοδοχείο, ένα αντικείμενο που λέει ότι είναι «πολύ σημαντικό για πολλούς επικίνδυνους ανθρώπους».