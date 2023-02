Μπερτ Μπάκαρα: Ο οσκαρικός συνθέτης των μεγαλύτερων ποπ επιτυχιών έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 94 ετών - iefimerida.gr

Ο θρυλικός συνθέτης των μεγάλων ποπ επιτυχιών Μπερτ Μπάκαρα πέθανε σε ηλικία 94 ετών στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, από φυσικά αίτια.

Ο δημιουργός του «Say a Little Prayer» συνέθεσε περισσότερα από 500 τραγούδια κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ενώ κατάφερε να κερδίσει τρία βραβεία Όσκαρ και έξι βραβεία Grammy.

Τα τραγούδια του Μπάκαρα έχουν ηχογραφηθεί από περισσότερους από 1.000 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Επομένως, όχι άδικα, θεωρείται από τους σημαντικότερους συνθέτες ποπ μουσικής του 20ού αιώνα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, επτά δεκαετιών, κέρδισε επίσης και το λεγόμενο βραβείο Grammy «για το σύνολο της προσφοράς στη μουσική» και έγραψε για αστέρια όπως η Dionne Warwick, η Cilla Black, ο Tom Jones και ο Dusty Springfield.

Ο Μπάκαρα το 2018 «ορκίστηκε» να μην παραιτηθεί ποτέ από τη μουσική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μουσική μαλακώνει την καρδιά και φέρνει συναισθήματα που μπορεί να μην είχες νιώσει πριν. Είναι πολύ δυνατό πράγμα αν μπορείς να το κάνεις, αν το έχεις στην καρδιά σου να κάνεις κάτι τέτοιο».

Τα έργα του τραγουδήθηκαν επίσης από τον Έλβις Πρίσλεϊ, τους Beatles και τον Φρανκ Σινάτρα, ακόμα και από σύγχρονους καλλιτέχνες και σχήματα, όπως τους White Stripes, τους Twista και τον Ashanti.

Ο Μπερτ Μπάκαρα είχε μια σειρά από 10 κορυφαίες επιτυχίες από τη δεκαετία του 1950 έως τον 21ο αιώνα και η μουσική του ακουγόταν παντού, από soundtrack ταινιών και ραδιόφωνα μέχρι οικιακά στερεοφωνικά συστήματα και iPod.

Συχνά, ήταν καλεσμένος στον Λευκό Οίκο όλα αυτά τα χρόνια και του απονεμήθηκε το βραβείο «Gershwin» από τον Μπαράκ Ομπάμα, το 2012.

Βίντεο από την παρουσία του στον Λευκό Οίκο, όπου τραγούδησε το «What The World Needs Now Is Love»

Απολαύστε κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αξεπέραστου Μπερτ Μπάκαρα:

