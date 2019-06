Νίκος Μουτσινάς: Το συγκινητικό μήνυμα μετά το φινάλε της εκπομπής του [εικόνα]

View this post on Instagram

Δεν έχω λόγια ρε παιδιά! Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ! Είμαι συγκινημένος, γεμάτος και ευτυχισμένος! Τελειώσαμε για φέτος! Απίστευτο? Το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο! Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ πολύ πολύ! 🙏🏻❤️ Όλους σας! Και εσάς από το σπίτι που μας αγκαλιάσετε με όλη σας την αγάπη και όλη την ομάδα που δούλεψε αυτό το διάστημα για να βγει αυτή η τρέλα που βλέπατε! Θα μου λείψετε πολύ! Σας αγαπώ! Σας το είπα? 🙄ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ. #LOVEYOU #GIATINPAREA