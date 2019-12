Μελάνια Τραμπ: Πώς μια Πρώτη Κυρία μπορεί να ντυθεί... αγιοβασιλίτσα -Σικάτη στα άσπρα-κόκκινα [εικόνες]

Κάπως έτσι θα ήταν η γυναίκα του Άγιου Βασίλη αν ζούσε σήμερα. Η Μελάνια Τραμπ έχει μπει για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων με την τελευταία της εμφάνιση που θυμίζει μοντέρνα αγιοβασιλίτσα.



Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, αφού αποκάλυψε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στον Λευκό Οίκο, βρέθηκε με παιδιά και τις οικογένειές τους στο ετήσιο γεγονός «Toys for Tots» που φιλοξένησε το Ναυτικό Σώμα και τους μοίρασε σακούλες «Be Best», εμπνευσμένες από την δική της πρωτοβουλία, στην Ναυτική βάση Ανακόστια Μπόλινγκ στην Ουάσινγκτον.



Η Μελάνια Τραμπ φορώντας ριγέ λευκή με κόκκινο φούστα και κόκκινες μπότες μοίρασε δώρα στα παιδιά των στρατιωτών/Φωτογραφία: Twitter/Flotus

Σε christmas spirit η Μελάνια Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ έδειχνε για άλλη μία φορά εντυπωσιακή με ένα κρεμ πουλόβερ και μια ριγέ λευκή και κόκκινη Gucci φούστα, αξίας 1980 δολαρίων, με μία κόκκινη λεπτή ζώνη και κόκκινα κουμπιά στην μπροστινή πιέτα. Και παρόλο που η φούστα είχε, στην πραγματικότητα, αντλήσει την έμπνευσή της από τις ρετρό στολές του μπέιζμπολ, η Μελάνια Τραμπ την έκανε πιο χριστουγεννιάτικη, συνδυάζοντάς την με κόκκινες δερμάτινες μπότες μέχρι το γόνατο.



Η Πρώτη Κυρία ήταν πολύ ευδιάθετη και συνομίλησε με τα παιδιά/Φωτογραφία: AP

Το πρόγραμμα Toys for Tots παρέχει παιχνίδια και άλλα δώρα σε εκατομμύρια άπορα παιδιά σε όλη την χώρα τα Χριστούγεννα από την δεκαετία του 1940 και ήταν η τρίτη φορά που η Μελάνια Τραμπ βοήθησε εθελοντικά στην εκδήλωση, μοιράζοντας με την βοήθεια δύο ναυτικών λευκά σακίδια «Be Best» στα παιδιά της βάσης για το επόμενος έτος. Ηβ εκστρατεία Be Best της Πρώτης Κυρίας επικεντρώνεται στην ευημερία των παιδιών, ενώ υποστηρίζει την καταπολέμηση της κυβερνοεπίθεσης και της χρήσης ναρκωτικών. Η πρωτοβουλία, μάλιστα, αυτή αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τις διακοσμήσεις των Χριστουγέννων του Λευκού Οίκου, με στολίδια που έφεραν το λογότυπο της.



Η Μελάνια Τραμπ με ριγέ φούστα Gucci και κόκκινες δερμάτινες μπότες/Φωτογραφία: Instagram/flotus

Χαμογελαστή και ευδιάθετη έπαιξε με τα παιδιά

Όσο για την χθεσινή εκδήλωση, η Μελάνια Τραμπ ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή και μοίρασε απλόχερα πολλές αγκαλιές στα αγόρια και τα κορίτσια που συγκεντρώθηκαν γύρω της. Μάλιστα, δεν δίστασε να γονατίσει για να μπορεί να μιλά καλύτερα μαζί τους. Κάποια στιγμή, πήρε από το χέρι ένα μικρό κοριτσάκι και το συνόδευσε μέχρι ένα από τα τραπέζια των κατασκευών, όπου τα παιδιά έφτιαχναν τις δικές τους ευχετήριες κάρτες. Πήρε το κοριτσάκι στην αγκαλιά της και της έδωσε ένα πορτοκαλί μαρκαδόρο για να χρωματίσει την κατασκευή της.



Η Μελάνια Τραμπ αγκαλιά με ένα από τα παιδάκια

Στην ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ ανέφερε: «Είναι υπέροχο να έρχομαι εδώ για να υποστηρίξω αυτή την σημαντική χριστουγεννιάτικη παράδοση. Η συγκεκριμένη εκδήλωση του Ναυτικού είναι μία από τις αγαπημένες μου εκδηλώσεις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων». Η Πρώτη Κυρία ευχαρίστησε όλα τα παιδιά που ήταν εκεί για να βοηθήσουν, προτού επαινέσει τους στρατιώτες για τις θυσίες που κάνουν τόσο αυτοί όσο και οι οικογένειές τους για την χώρα τους.